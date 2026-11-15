Hàng trăm người Khmer về ngôi chùa mới ở TP.HCM dự lễ dâng y Kathina

Từ sáng sớm 15.11, khu vực ấp Nước Vàng, xã Phú Giáo, TP.HCM đã rộn ràng tiếng trống, tiếng nhạc. Hàng trăm phật tử người Khmer sinh sống tại địa phương cùng bà con từ miền Tây tập trung về chùa Tông Kim Quang tham dự đại lễ
dâng y Kathina, một trong những lễ hội quan trọng của Phật giáo Nam tông.
Ngay từ sáng sớm, con đường dẫn vào chùa Tông Kim Quang đã trở nên nhộn nhịp. Trong tiếng trống Sadăm dồn dập và âm thanh của dàn nhạc ngũ âm, đoàn người thực hiện nghi thức rước y với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ
Dẫn đầu đoàn rước là đại đức Châu Hoài Thái - trụ trì
chùa Tông Kim Quang, tiếp đến là đội múa Chằn với những động tác mạnh mẽ, uyển chuyển. Những chiếc xe máy cày vốn quen thuộc với công việc đồng áng cũng được bà con trang trí cờ hoa, chở theo các vật phẩm cúng dường, góp thêm nét sinh động cho ngày hội
Trong đoàn rước, nhiều gia đình phật tử mặc trang phục truyền thống rực rỡ sắc màu, nâng niu những tấm y cà sa mới, lẵng hoa, bình bát và các vật dụng thiết yếu để dâng cúng chư tăng
Sau phần rước y, đông đảo phật tử tập trung tại chánh điện tạm của chùa để tham dự các nghi thức Phật giáo. Đại diện các gia đình phật tử thành kính dâng những tấm y mới cúng dường lên chư tăng sau ba tháng an cư kiết hạ
Điểm đặc biệt là lễ hội năm nay được tổ chức tại một ngôi chùa Khmer mới hình thành, nhiều hạng mục vẫn đang trong quá trình xây dựng. Dù cơ sở vật chất chưa hoàn thiện, không khí ngày hội vẫn diễn ra trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân tham gia
Trong đời sống của đồng bào Khmer Nam bộ, ngôi chùa giữ vai trò quan trọng, gắn bó với nhiều thế hệ. Ngoài việc lễ bái, tu học, chùa còn là nơi diễn ra các hoạt động văn hóa cộng đồng, góp phần gìn giữ tiếng nói, chữ viết, nghệ thuật và những phong tục truyền thống
Chư tăng cử hành nghi thức tuyên ngôn tăng sự, thọ nhận y Kathina và tụng kinh chúc phúc, cầu nguyện cho phum sóc bình yên, mưa thuận gió hòa, người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc
Chùa vẫn đang trong quá trình xây dựng, nhiều hạng mục chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, việc tổ chức lễ dâng y Kathina với sự tham gia của hàng trăm phật tử cho thấy nhu cầu sinh hoạt tôn giáo, gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng Khmer tại địa phương
Không khí lễ hội vừa rộn ràng với tiếng nhạc, điệu múa, vừa trang nghiêm khi người dân cùng hướng về nghi thức
dâng y Kathina. Đây cũng là dịp để đồng bào Khmer đang sinh sống, làm việc xa quê gặp gỡ, cùng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc
Chùa Tông Kim Quang là ngôi chùa Khmer mới được hình thành từ sự gợi mở của chính quyền tỉnh Bình Dương trước đây, nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của đông đảo đồng bào Khmer đến địa phương sinh sống, lập nghiệp
Với những người Khmer rời quê đến Phú Giáo sinh sống, sự hiện diện của chùa Tông Kim Quang tạo thêm một không gian sinh hoạt văn hóa, tâm linh quen thuộc
Hình ảnh chư tăng cũng gắn liền với nhiều dấu mốc trong cuộc đời người Khmer, từ những nghi lễ khi trẻ chào đời, thời gian vào chùa tu học, báo hiếu cha mẹ đến các nghi thức trong đời sống gia đình và khi qua đời
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