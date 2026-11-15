Hàng trăm người Khmer về ngôi chùa mới ở TP.HCM dự lễ dâng y Kathina

Không khí lễ hội vừa rộn ràng với tiếng nhạc, điệu múa, vừa trang nghiêm khi người dân cùng hướng về nghi thức dâng y Kathina. Đây cũng là dịp để đồng bào Khmer đang sinh sống, làm việc xa quê gặp gỡ, cùng gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của dân tộc