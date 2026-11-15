Nghe pháp thoại mỗi ngày, vì sao vẫn dễ nổi nóng với người thân?

Vậy nghe pháp thoại thường xuyên đã đủ để thay đổi bản thân? Theo các vị giảng sư, khoảng cách giữa nghe và thực hành chính là điều mỗi người cần nhìn lại.

Nghe nhiều pháp thoại nhưng vẫn nóng giận, vì sao?

Trao đổi với PV Thanh Niên, ni sư, tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ, trụ trì chùa Thiên Quang (phường Đông Hòa, TP.HCM), cho rằng giá trị của việc học Phật không nằm ở số lượng kinh điển đã đọc hay bài pháp thoại đã nghe, mà ở sự thay đổi trong cách sống, ứng xử hằng ngày.

Các khóa lễ tại chùa thu hút đông đảo phật tử và người yêu mến đạo Phật tham dự ẢNH: CHÙA THIÊN QUANG

"Một người học Phật chân chính không phải là người thuộc thật nhiều câu kinh, chia sẻ thật nhiều video hay sở hữu thật nhiều vật phẩm tâm linh. Điều quan trọng là họ có bớt nóng giận không, có biết sống tử tế hơn không, có trách nhiệm với gia đình và xã hội hơn không", ni sư chia sẻ.

Theo ni sư Hương Nhũ, tu tập không phải là cuộc đua thành tích mà là quá trình giảm bớt phiền não, thay đổi những thói quen chưa tốt. Bởi một người dù thực hiện nhiều nghi thức lễ Phật nhưng vẫn nóng giận, nói lời làm tổn thương người thân hay không biết xin lỗi cha mẹ thì cần nhìn lại việc thực hành của mình.

Cùng trao đổi về vấn đề này, thượng tọa Thích Trí Chơn, Ủy viên Thường trực kiêm Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Hoằng pháp và Hướng dẫn phật tử Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh việc học Phật cần gắn với quá trình quan sát và chuyển hóa nội tâm.



Theo vị giảng sư, khi tìm đến giáo pháp, mỗi người cần học cách nhìn lại những lo âu, căng thẳng và phiền muộn đang có trong lòng. Việc nghe pháp vì thế không dừng lại ở tiếp nhận kiến thức, mà còn là cơ hội để nhận diện những trạng thái bất an của chính mình.

Tu tập bắt đầu từ lời xin lỗi cha mẹ

Ni sư Hương Nhũ cho rằng việc thực hành Phật pháp có thể bắt đầu từ những thay đổi rất gần gũi trong đời sống. Đó là biết kiềm chế nóng giận, nói lời ái ngữ, quan tâm đến cha mẹ và sống có trách nhiệm hơn với những người xung quanh.

Một người nghe giảng về lòng nhẫn nhịn có thể tự nhìn lại cách mình phản ứng khi xảy ra bất đồng. Người học về lòng từ bi cũng cần quan tâm đến cách nói chuyện, ứng xử với những người thân trong gia đình.

Ni sư, tiến sĩ Thích Nữ Hương Nhũ là một trong những giảng sư có kênh thuyết pháp thu hút lượt tương tác cao ẢNH: CHÙA THIÊN QUANG

"Chúng ta có thể tu ngay tại gia đình, nơi làm việc, trường học và trong từng mối quan hệ. Khi biết giữ gìn lời nói, không làm tổn thương người khác, biết yêu thương cha mẹ, sống có trách nhiệm và tỉnh thức trong từng hành động thì đó cũng chính là đang thực tập lời Phật dạy", ni sư chia sẻ.

Theo ni sư, một bài giảng có thể giúp người đang giận dữ biết dừng lại trước khi nói ra những lời làm tổn thương người khác. Đó là một trong những giá trị thiết thực khi người nghe biết vận dụng giáo pháp vào hoàn cảnh của mình.

Tuy nhiên, việc thực hành cần được tiếp tục trong đời sống hằng ngày. Khi đối diện những chuyện không như ý, mỗi người có cơ hội nhìn lại cách mình phản ứng, tập lắng nghe và điều chỉnh lời nói, hành động.

Nghe pháp thoại thế nào để thực sự có ích?

Thượng tọa Thích Trí Chơn cho rằng sự chú tâm và tỉnh giác có vai trò quan trọng trong quá trình tiếp nhận giáo pháp. Người học cần dành thời gian tập trung, nhìn lại tâm mình và thực hành những điều đang nghe.

Thượng tọa Thích Trí Chơn thường xuyên có các buổi pháp thoại tại tu viện Khánh An (phường An Phú Đông, TP.HCM) ẢNH: TUỆ TÂM

Theo thượng tọa, việc học và thực hành không nên tách rời nhau. Ngay trong lúc nghe một bài pháp thoại, người học đã có thể suy ngẫm, liên hệ với những phiền muộn của bản thân và tìm cách vận dụng lời dạy vào cuộc sống.

Ni sư Hương Nhũ cũng khuyến khích người trẻ sau khi tiếp cận các bài giảng nên dành thời gian thực tập, thay vì chỉ dừng lại ở việc xem, yêu thích hoặc chia sẻ nội dung.

"Sư rất mong các bạn trẻ đừng chỉ dừng lại ở việc xem một video Phật pháp rồi nhấn nút yêu thích, chia sẻ, mà hãy thử dành thời gian đến chùa, tham dự một thời khóa, ngồi yên lắng nghe hơi thở và thực tập chuyển hóa chính mình", ni sư bày tỏ.

Theo ni sư, người học có thể bắt đầu từ việc tập ngồi yên, theo dõi hơi thở, biết kiềm chế nóng giận và quan tâm đến cha mẹ nhiều hơn. Những thay đổi ấy mới cho thấy giáo pháp đang được tiếp nhận và thể hiện trong cuộc sống.