Hàng trăm ước mơ của sinh viên nghèo được chắp cánh

Những chia sẻ của Hồ Huỳnh Nhi, nữ sinh cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa, tại chương trình trao học bổng Nghị lực mùa thi đã khiến cho những ai chứng kiến đều rơm rớm nước mắt. Không chỉ Nhi, 14 tân sinh viên có hoàn cảnh vô cùng khó khăn được nhận học bổng Nghị lực mùa thi từ số tiền bạn đọc Báo Thanh Niên hỗ trợ đều bật khóc vì chạm đến ước mơ đời mình.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao học bổng Nghị lực mùa thi cho các tân sinh viên ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Học bổng Nghị lực mùa thi nằm trong Chương trình Tiếp sức mùa thi, do Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ GD-ĐT, Báo Thanh Niên và Tập đoàn Thiên Long tổ chức. Báo Thanh Niên xây dựng học bổng Nghị lực mùa thi nhằm kêu gọi bạn đọc cùng chung tay hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn có thêm cơ hội vượt lên nghịch cảnh, viết tiếp ước mơ vào giảng đường đại học. Qua 7 năm, hàng trăm ước mơ của sinh viên nghèo hiếu học đã được chắp cánh.

Đến dự chương trình trao học bổng có chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên; đại diện các trường ĐH, đơn vị tài trợ, cùng những tân sinh viên là nhân vật trong loạt bài viết Nghị lực mùa thi mà Báo Thanh Niên khởi đăng từ cuối tháng 5.2024.

San sẻ lại 100 triệu đồng hỗ trợ các sinh viên khó khăn khác

Sau khi nhận được học bổng hơn 1,4 tỉ đồng từ bạn đọc, Hồ Huỳnh Nhi, nữ sinh trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp cô học trò cha mất, mẹ bỏ đi và không nhà cửa đăng trên Báo Thanh Niên ngày 30.5, đã nghẹn ngào gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm và hỗ trợ em.

Nhi và Nguyên đều không giấu được những giọt nước mắt hạnh phúc chia sẻ tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

"Món quà mọi người dành tặng em vô cùng cao quý, là ngọn lửa ấm áp, thắp sáng ước mơ của em. Khi cầm trên tay món quà này, em cảm thấy rất xúc động bởi bên cạnh những số phận kém may mắn luôn có những tấm lòng nhân ái, giàu tình yêu thương", Nhi hạnh phúc nói trong nước mắt.

Và một hành động rất đẹp ngay sau khi nhận học bổng, Nhi đã quyết định san sẻ 100 triệu đồng cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác. Hành động đẹp của nữ sinh nghèo hiếu học đã gây xúc động mạnh cho nhiều người.

"Với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng mà mọi người đã ủng hộ, em cảm thấy mình rất may mắn. Số tiền ấy quá đủ để em lo cho chặng đường phía trước. Sự may mắn này em muốn cùng được san sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn em. Chính vì thế, tại chương trình hôm nay em xin được san sẻ 100 triệu đồng từ tiền học bổng Nghị lực mùa thi mà em nhận được cho các bạn không may mồ côi vì đại dịch Covid-19 trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên", Nhi bày tỏ.

Cũng không giấu được những giọt nước mắt vì hạnh phúc, Hồ Ngô Kỷ Nguyên, nhân vật trong bài viết Nghị lực mùa thi: Xin cứu giúp ước mơ của học trò nghèo hiếu học trên Báo Thanh Niên, chia sẻ: "Em rất biết ơn mọi người đã cứu giúp em và cả gia đình em. Niềm hạnh phúc này đến trong mơ em cũng chưa từng nghĩ đến, em sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ tấm lòng mọi người đã yêu thương".

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng các đại biểu và tân sinh viên tại chương trình ẢNH: ĐÀO NGỌC THẠCH

Ông Hồ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Voi, ông bà ngoại của Nguyên, người cưu mang Nhi, nhìn thấy Nguyên và Nhi được tiếp sức để tiếp tục việc học, ông bà vui không nói nên lời. Riêng ông Sơn và bà Voi cũng nhận được số tiền hơn 200 triệu đồng bạn đọc hỗ trợ. Từ nay, nhà ông bà không còn lo sợ mưa dột không có chỗ ở; căn bệnh thận của ông Sơn, bệnh khớp nặng của bà Voi cũng có cơ hội được chữa trị…

"Tôi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Biết ơn vô cùng tất cả mọi người đã cứu giúp chúng tôi và 2 cháu của tôi…", nói đến đây ông Sơn ôm mặt khóc vì quá xúc động.

Suốt 18 năm qua, dù có khó khăn như thế nào, dù phải đi xin từng bó rau, ký gạo để 2 mẹ con sống qua ngày, Nguyễn Hoàng Thành Công cũng chưa bao giờ khóc trước mặt mọi người. Em luôn giấu nước mắt vào trong hoặc chỉ lén rơi lệ những lúc đêm về. Thế nhưng hôm nay, nhận được học bổng từ bạn đọc Báo Thanh Niên đóng góp và Trường ĐH Công thương TP.HCM, vì có quá nhiều sự yêu thương dành cho Công nên em đã bật khóc.

"Em cứ tưởng mình sẽ không được đi học nữa. Sinh ra đã không biết mặt ba, ba dượng mất khi em mới học lớp 2, mẹ mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, em chưa bao giờ dám nghĩ mình có thể thực hiện được ước mơ vào giảng đường. Nhưng hôm nay, phép màu đã đến với em. Với số tiền này, em có thể lo cho mẹ được bữa ăn đủ chất hơn để mẹ còn chống chọi với bệnh tật", Công hạnh phúc bộc bạch.

Nhận được số tiền san sẻ từ Hồ Huỳnh Nhi, Nguyễn Thái Minh Thư, lớp 12D4 Trường CĐ Kinh tế kỹ thuật TP.HCM, cảm động bày tỏ: "Em rất biết ơn chị Nhi. Chị mồ côi ba, em cũng mất ba vì dịch Covid-19, nhưng hôm nay nhận số tiền 20 triệu đồng chị san sẻ cho em, đây sẽ là động lực để em cố gắng hơn nữa, nghị lực hơn nữa". Chị Nguyễn Thị Hoàng Trang, mẹ của em Diệp Hoàng Nhã Văn (lớp 6 Trường THCS Nguyễn Du, TP.HCM), cũng xúc động khi con mình được nhận số tiền san sẻ từ một nữ sinh có hoàn cảnh đặc biệt như Nhi. Chị Trang chia sẻ: "Tôi thật sự ngưỡng mộ nghị lực của Nhi. Dù em ấy còn nhỏ nhưng đã rất nghị lực và giàu lòng nhân ái. Tôi và con cũng được Nhi truyền động lực để tiếp tục vươn lên, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống".

Tiếp niềm tin cho những hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên

Phát biểu tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cho biết từng câu chuyện của mỗi tân sinh viên nhận học bổng hôm nay không những gây xúc động mà còn tạo cảm hứng cho chúng ta, đặc biệt những người trẻ, về nghị lực phấn đấu, nỗ lực thực hiện ước mơ và tiếp thêm niềm tin cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn khác vươn lên. Có những học sinh không biết bao lần phải tính đến chuyện nghỉ học giữa chừng vì gia cảnh quá khó khăn, thế nhưng nhờ học bổng Nghị lực mùa thi, các em được bước vào giảng đường đại học viết tiếp ước mơ của mình...

Ông Hồ Văn Sơn, bà Nguyễn Thị Voi xúc động tại chương trình ẢNH: NỮ VƯƠNG

"Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục liên hệ với các Hội sinh viên, Đoàn trường để gửi gắm, mong các tổ chức này tiếp tục theo dõi, dìu dắt và hỗ trợ các em về mặt tinh thần trong quá trình học tập. Báo Thanh Niên kỳ vọng chương trình học bổng Nghị lực mùa thi không chỉ hỗ trợ các em học đại học, mà sẽ tiếp tục xây dựng dữ liệu để kết nối doanh nghiệp với các em, nhằm hỗ trợ đầu ra, giúp các em có việc làm ổn định sau này", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết danh sách bạn đọc đóng góp rất dài, có những người hoàn cảnh cũng khó khăn nhưng tích góp số tiền dù chỉ 10.000 đồng, 20.000 đồng để chuyển vào Báo Thanh Niên hỗ trợ các em sinh viên. Thông qua chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn gửi lời cảm ơn chân thành đến tấm lòng của bạn đọc, các nhà hảo tâm đã tin tưởng Báo Thanh Niên, Ban giám hiệu các trường ĐH đã chung tay cùng Báo Thanh Niên giúp các học sinh có hoàn cảnh khó khăn được viết tiếp ước mơ.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, chị Nguyễn Phạm Duy Trang xúc động cho biết chương trình gói gọn trong khoảng thời gian không quá 1 tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ những cảm xúc mà chúng ta nhận được là rất nhiều và sẽ tiếp tục còn được lan tỏa. Điều đó khẳng định ý nghĩa và giá trị mà học bổng Nghị lực mùa thi đã thực hiện được trong suốt thời gian qua.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang cho rằng chính câu chuyện về nghị lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh của các tân sinh viên nhận học bổng Nghị lực mùa thi đã để lại cho mọi người rất nhiều cảm xúc và truyền đi nguồn năng lượng tích cực.

Đồng thời, chị Nguyễn Phạm Duy Trang nhắn gửi đến các tân sinh viên: "Chị tin rằng bằng nghị lực và nỗ lực vốn có, thêm những sự đồng hành, chắp cánh ngày hôm nay từ bạn đọc Báo Thanh Niên, của thầy cô giáo…, các em sẽ tự tin, nỗ lực hơn nữa trong học tập và rèn luyện để chinh phục được ước mơ của mình một cách tốt nhất. Các em hãy viết tiếp những ước mơ của mình thật đẹp và lan tỏa niềm tin, nghị lực đến những người trẻ khác".



Chương trình học bổng Nghị lực mùa thi lần thứ 7, năm 2024 có 14 thí sinh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn đã trúng tuyển và trở thành tân sinh viên được bạn đọc Báo Thanh Niên và các trường đại học giúp đỡ với tổng số tiền 3.775.021.613 đồng (trong đó bạn đọc đóng góp 2.840.021.613 đồng, các trường 935.000.000 đồng). Số tiền bạn đọc đóng góp cụ thể cho: Hồ Huỳnh Nhi: 1.471.402.094 đồng, Đoàn Nguyễn Thái Lộc: 164.656.298 đồng, Hồ Ngô Kỷ Nguyên: 273.659.679 đồng, Nguyễn Hoàng Thành Công: 167.380.676 đồng, Lê Hoàng Minh Thư: 119.426.239 đồng, Phan Quốc Huy: 19.056.000 đồng, Nguyễn Cẩm Tiên: 44.940.000 đồng, Lê Huỳnh Anh Đức: 151.473.627 đồng, Hoàng Tuấn Thành: 32.815.000 đồng, Đinh Hải Châu: 83.182.000 đồng, Nguyễn Đức Ngọc Duy: 23.400.000 đồng, Bùi Anh Duy: 44.650.000 đồng, A Quê: 39.180.000, Lê Thị Thanh Huyền: 4.800.000 đồng; ông Hồ Văn Sơn và bà Nguyễn Thị Voi (ông bà ngoại của Hồ Ngô Kỷ Nguyên, người nuôi dưỡng, cưu mang em Hồ Huỳnh Nhi): 200.000.000 đồng.