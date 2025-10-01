Hàng xóm chung tay di dời rạp cưới, 80 mâm cỗ giúp chú rể kịp giờ làm lễ

Do ảnh hưởng của bão Bualoi, gió cuốn bay hết rạp cưới và sự chuẩn bị của gia đình nhưng khách mời, bà con hàng xóm, bạn bè đã cùng nhau di dời mâm cỗ đến bàn tiệc ở một nhà máy cách đó 500 m.



Ấn tượng khó quên trong bão Bualoi

Địa điểm tổ chức mới không hoa, không có trang trí sang trọng nhưng bù lại được sự sẻ chia, yêu thương của mọi người. Clip ghi lại cảnh người khiêng bàn, vác ghế, chất lên xe tải di chuyển đến địa điểm mới với không khí nhộn nhịp thu hút hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Huỳnh Tấn Chẵn (51 tuổi, ở xã Duy Xuyên, Đà Nẵng) cho biết đám cưới của con trai Huỳnh Tấn Trường (27 tuổi) và con dâu Lưu Thị Sương diễn ra vào ngày 28.9.

Rạp cưới của con trai ông Chẵn bị gió thổi bay do ảnh hưởng của bão Bualoi ẢNH: NVCC

Ông cho biết, gia đình dự định đãi 80 mâm cỗ trong đám cưới, thuê rạp sự kiện rộng để đủ diện tích cho khách mời tới chung vui. Để dựng được rạp cưới đó, mọi người tất bật chuẩn bị trong 1 tuần. Thời điểm bão Bualoi đổ bộ, rạp cưới và cỗ bàn đã bày biện xong sau hơn 2 tháng lên kế hoạch, chuẩn bị. Chỗ ông sống không phải ở thành phố nên không có nhiều nhà hàng lớn, có sức chứa đủ như khách mời đã lên danh sách. Vì vậy, phương án lựa chọn nhà hàng không được nghĩ đến ngay từ đầu.

"Tôi thấy những lần trước sau khi bão tan thời tiết rất đẹp nhưng cơn bão lần này diễn biến phức tạp, không lường trước được. Tôi tính toán đám cưới sẽ êm xuôi sau khi bão đến tuy nhiên thực tế thời điểm đó mưa to, gió lớn xuất hiện sớm và kéo dài nhiều giờ nên không thể tổ chức ngoài trời", ông Chẵn chia sẻ.

Người dân chung tay di dời rạp cưới, cỗ bàn đến địa điểm mới ẢNH: NVCC

Đứng trước những khó khăn bủa vây, tưởng như mọi công sức chuẩn bị "đổ xuống sông xuống bể" thì ánh sáng hy vọng xuất hiện với gia đình ông. Đại diện một nhà máy cách đó 500 m tính đến phương án cho gia đình mượn khuôn viên xưởng để gia đình tổ chức tiệc cưới. Lãnh đạo công ty quyết định cho 500 công nhân nghỉ làm, nhờ họ dắt xe máy đến chỗ khác để lấy không gian tổ chức tiệc cưới ở khu vực nhà xe.

Không chỉ lãnh đạo nhà máy, người dân, hàng xóm trong thôn có xe tải sẵn sàng lái đến chở mâm cỗ, đồ đạc giúp gia đình đến địa điểm mới. Từng mâm cỗ được mọi người khiêng lên xe tải, người chở xe máy, xe bò, hàng trăm người cùng chung tay với tinh thần gấp rút, khẩn trương.

Nhắc nhủ các con sống hạnh phúc

Sau khoảng thời gian ngắn, 80 bàn tiệc cùng toàn bộ thiết bị được mọi người sắp xếp ổn định tại địa điểm mới. Dù phải vận chuyển gấp rút nhưng ông luôn cố gắng để giữ gìn rạp cưới, các thiết bị không bị hư hỏng, ảnh hưởng đến đơn vị tổ chức sự kiện.

Ông Chẵn xúc động trước tình cảm của mọi người dành cho gia đình ẢNH: NVCC

"Tôi có 2 con trai, lần đầu tiên tổ chức đám cưới cho con tôi luôn mong mọi thứ diễn ra hoàn hảo, chu đáo. Tuy nhiên, trong tình huống bất ngờ như vậy, tôi nghẹn ngào khi chứng kiến và nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của mọi người", người cha chia sẻ.

Qua báo Thanh Niên, ông muốn nói hai từ cảm ơn đến người dân thôn An Hòa, cảm ơn đến lãnh đạo nhà máy đã hỗ trợ địa điểm tổ chức mới, khách mời gần xa đã có mặt và cùng gia đình trải qua một đám cưới ý nghĩa, ấm áp tình người.

Đám cưới được tổ chức ở khuôn viên nhà máy cách nhà ông Chẵn không xa ẢNH: NVCC

"Tôi nói với con trai và con dâu rằng, trong cuộc sống vợ chồng mỗi khi các con muốn cãi nhau hãy nghĩ đến đám cưới lần này. Họ hàng, người thân và bạn bè đã đặt nhiều tâm huyết, công sức để tổ chức tiệc cưới cho các con. Đó là dấu ấn trong cuộc đời, hãy cố gắng sống hạnh phúc, vui vẻ không chỉ vì riêng hai con mà còn tất cả những người đã giúp đỡ, cùng tạo nên kỷ niệm đặc biệt", ông Chẵn nói.

Mọi người chung vui với gia đình ở địa điểm mới ẢNH: NVCC

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, quản đốc Công ty cổ phần Phước Kỳ Nam chia sẻ: "Công ty ở gần nhà ông Chẵn nên trong tình huống ngặt nghèo vì mưa bão, chúng tôi đã sắp xếp khu vực nhà xe rộng rãi để gia đình mượn làm nơi tổ chức mới. Trước đó, rạp cưới của họ bị gió lớn thổi bay, nhưng tôi rất ấn tượng khi chứng kiến cảnh mọi người cùng nhau dọn dẹp, biến sự cố thành câu chuyện đặc biệt".