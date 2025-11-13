Hành chính không giấy tờ

Đây là một rào cản vô hình nhưng lại vô cùng nặng nề, cản bước tiến đến một nền hành chính phục vụ và kiến tạo. Vì lẽ đó, chỉ đạo mới đây từ lãnh đạo TP.HCM yêu cầu các cơ quan hành chính tuyệt đối không đòi hỏi bản sao có chứng thực, mà chỉ cần bản photocopy, là một tín hiệu không thể tuyệt vời hơn. Đây là một quyết định lịch sử, một cú hích dứt khoát để thành phố chuyển mình, đặt tinh thần phụng sự người dân lên hàng đầu. Sự kiên quyết của TP.HCM cho thấy một quyết tâm thay đổi thực chất, không chỉ dừng lại ở lời nói suông.

Sự kiên quyết này hoàn toàn có cơ sở khoa học và pháp lý vững chắc. Công nghệ đã sẵn sàng và đang chờ được áp dụng triệt để. Cán bộ không thiếu công cụ để tra cứu và kiểm chứng thông tin: từ ứng dụng VNeID đã tích hợp các giấy tờ quan trọng có giá trị pháp lý tương đương bản giấy, đến Cổng dịch vụ công quốc gia kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Quy trình đã thay đổi, nhưng ý thức thực thi cần phải thay đổi theo.

Ở nơi nào đó, nếu cán bộ vẫn đòi bản sao y không phải vì thiếu phương tiện, mà là sự trì trệ về tư duy, là biểu hiện của thái độ né tránh trách nhiệm tra cứu và ngại làm quen với phương thức làm việc mới. Chỉ đạo của lãnh đạo TP.HCM lúc này là một mệnh lệnh buộc guồng máy hành chính phải từ bỏ lối mòn cũ và vận hành theo tinh thần số hóa. Đây là cách để chuyển gánh nặng từ vai người dân sang vai công nghệ và trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

Lợi ích của việc "giải phóng" này là cấp số nhân, không chỉ đơn thuần là tiết kiệm chi phí cá nhân, mà quan trọng hơn, giải phóng hàng triệu giờ lao động xã hội khỏi những hàng chờ vô nghĩa. Đó cũng là bước đi then chốt để xây dựng niềm tin của người dân vào Chính phủ điện tử và tạo ra một môi trường kinh doanh thông thoáng, năng động hơn. Một thành phố không còn giấy chứng thực lãng phí sẽ là một thành phố với năng suất cao hơn, minh bạch hơn và hiện đại hơn.

Ngoài cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp, tổ chức hiện vẫn có "thói quen" đòi hỏi giấy tờ sao y. Việc khơi thông không hề dễ dàng, bởi vì giữa doanh nghiệp với người dân là quan hệ dân sự. Và quan trọng hơn là họ không chắc chắn rằng giấy tờ mà người dân cung cấp là thật nên mới đòi sao y. Vì vậy, giải pháp tiến tới là chia sẻ dữ liệu cơ bản cho doanh nghiệp, tổ chức và xây dựng niềm tin giữa doanh nghiệp với người lao động, đối tác. Khi niềm tin được xác lập và có biện pháp hậu kiểm nếu có nghi ngờ giấy tờ gian lận, lúc này doanh nghiệp cũng không cần đòi hỏi giấy tờ sao y.

Vì lợi ích chung của xã hội, hãy để sự kiên quyết của TP.HCM lan tỏa, để "nền hành chính không giấy tờ" của chúng ta sớm trở thành hiện thực.