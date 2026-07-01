Hành trình hướng tới tương lai: Đích đến là hòa bình bền vững

Có lẽ khó tìm được nơi nào phù hợp hơn Quảng Trị cho sự kiện này. Mảnh đất từng đi qua những năm tháng chiến tranh khốc liệt nay trở thành nơi để những con người đến từ 2 phía cùng gặp gỡ, hợp tác và xây dựng những giá trị chung cho tương lai.

Đại úy hải quân Mỹ Eric Bishoff khám răng cho một bệnh nhân trong sự kiện tiếp cận và gắn kết cộng đồng của PP26 tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Gio Linh Ảnh: Hải quân Mỹ

X ÂY DỰNG LÒNG TIN

Đối tác Thái Bình Dương là chương trình hỗ trợ nhân đạo và ứng phó thảm họa đa quốc gia thường niên lớn nhất của hải quân Mỹ tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Từ năm 2007 đến nay, VN đã 12 lần đăng cai chương trình tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Khánh Hòa, Bình Định (cũ), Nghệ An, Quảng Ngãi và Phú Yên (cũ).

Song song đó, chương trình Bạn bè Thái Bình Dương do Bộ Tư lệnh lục quân Mỹ tại Thái Bình Dương phối hợp tổ chức, tập trung vào các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai, y tế, giao lưu cộng đồng… Năm 2025, chương trình lần đầu được triển khai tại Quảng Trị với 13 hoạt động thiết thực.

Năm nay, 2 chương trình được kết hợp thành PP-PF 2026, diễn ra tại Quảng Trị từ ngày 22.6 - 6.7. Khoảng 300 quân nhân, chuyên gia và nhân viên Mỹ phối hợp với phía VN triển khai 25 hoạt động thuộc các lĩnh vực y tế, hỗ trợ nhân đạo, phòng chống thiên tai, xây dựng công trình, xử lý bom mìn, quản lý thảm họa và giao lưu cộng đồng.

Hạ sĩ Hải quân Mỹ Carl Cayetano, thành viên chương trình Hợp tác Thái Bình Dương 2026, kiểm tra giá đo thị lực bằng khúc xạ kế tại Bệnh viện đa khoa Đồng Hới (Quảng Trị) Ảnh: Hải quân Mỹ

Đằng sau những con số ấy là rất nhiều cuộc gặp gỡ gần gũi, thân tình, giản dị. Ví như ngày 24.6 vừa qua, tại Trung tâm Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật Gio Linh (xã Gio Linh, Quảng Trị), những đứa trẻ mang khiếm khuyết cơ thể cùng các quân nhân Mỹ tô màu, làm đồ thủ công, cười đùa như những người bạn. Trước đó, hôm 23.6, các thành viên hải quân Mỹ đã đến Bệnh viện đa khoa Đồng Hới để hỗ trợ kiểm tra, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm vận hành các thiết bị y tế.

Thiếu tướng E. Darrin Cox, Tư lệnh Đoàn Quân y 18 của lục quân Mỹ, Chỉ huy trưởng Chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026, chia sẻ ông rất vui khi được quay lại VN, đồng thời nhấn mạnh: "Hai quốc gia chúng ta đã vượt qua một quá khứ từng được định hình bởi xung đột để xây dựng mối quan hệ đối tác hướng tới tương lai, dựa trên cam kết bền vững đối với hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Cam kết đó được thể hiện bằng chính những công việc đang diễn ra tại đây".

Nhân viên chương trình Hợp tác Thái Bình Dương 2026 (PP26) và chương trình Bạn bè Thái Bình Dương 2026 (PF26) chụp ảnh cùng các em nhỏ và nhân viên tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Gio Linh Ảnh: Hải quân Mỹ

Các quan chức đại diện cho phái đoàn Mỹ cho rằng giá trị của chương trình Đối tác Thái Bình Dương không chỉ nằm ở số lượng hoạt động được triển khai mà còn là những mối quan hệ, sự tin cậy và kiến thức được chia sẻ giữa các đối tác. Theo phía Mỹ, việc lần đầu tiên Đối tác Thái Bình Dương và Bạn bè Thái Bình Dương cùng được phối hợp tổ chức với các đối tác VN là minh chứng cho cam kết chung trong việc nâng cao khả năng ứng phó thiên tai, tăng cường hợp tác vì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trong khu vực. Lòng tin giữa các quốc gia, các lực lượng và các cộng đồng là nền tảng để xây dựng năng lực ứng phó hiệu quả trước các tình huống khẩn cấp.

Thành viên chương trình Hợp tác Thái Bình Dương vẽ tranh cùng các em nhỏ trong sự kiện gắn kết cộng đồng PP26 tại Trung tâm Phục hồi chức năng trẻ em khuyết tật Gio Linh (Quảng Trị) Ảnh: Hải quân Mỹ

B IỂU TƯỢNG CỦA HỢP TÁC, SẺ CHIA

Phát biểu tại lễ khai mạc PP-PF 2026 tối 22.6 vừa qua, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cho biết năm 2026 đánh dấu 31 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Mỹ. Theo ông Nam, PP-PF 2026 là biểu tượng sinh động của tinh thần hợp tác, sẻ chia và trách nhiệm đối với cộng đồng, đồng thời góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, củng cố quan hệ hữu nghị giữa VN với Mỹ và các đối tác quốc tế.

Ông Hoàng Nam nhấn mạnh Quảng Trị là vùng đất từng chịu nhiều đau thương, mất mát bởi chiến tranh nhưng cũng là nơi khát vọng hòa bình luôn được gìn giữ và lan tỏa. "Từ một địa phương gắn với những ký ức khốc liệt của chiến tranh, Quảng Trị hôm nay đang từng bước trở thành điểm đến của hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Trong hành trình ấy, Mỹ là một trong những đối tác quan trọng", ông Nam nói.

Cũng theo Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, những chương trình hợp tác về tìm kiếm người mất tích, rà phá bom mìn, xử lý hậu quả chất độc hóa học, hỗ trợ người khuyết tật, chăm sóc sức khỏe, giáo dục và phát triển cộng đồng đã mang lại những giá trị thiết thực cho người dân, đồng thời góp phần xây dựng lòng tin giữa nhân dân 2 nước. Theo ông Hoàng Nam, việc Quảng Trị tiếp tục được lựa chọn đăng cai chương trình là sự ghi nhận đối với những nỗ lực hội nhập quốc tế của địa phương.

Đặc biệt, chương trình diễn ra trong thời điểm tỉnh tổ chức Lễ hội Vì hòa bình 2026 sẽ chính thức khai mạc ngày 4.7, tiếp tục lan tỏa thông điệp về hòa bình, hợp tác và phát triển.