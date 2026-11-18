Để học sinh cảm thấy trường học gần gũi

Sau sáp nhập, Trường tiểu học và THCS Phan Văn Trị tổ chức hoạt động tại 2 cơ sở, số 43 Phạm Viết Chánh và 273 Nguyễn Trãi (P.Cầu Ông Lãnh, TP.HCM). Cùng với việc sắp xếp hoạt động giữa 2 cấp học, trường xác định hướng phát triển theo đề án trường tiên tiến, hội nhập quốc tế của thành phố.

Trong định hướng ấy, nhà trường chú trọng sự phát triển tự nhiên của học sinh (HS), quan tâm sức khỏe tinh thần và trang bị những kỹ năng cần thiết trong môi trường số. Các hoạt động giáo dục hướng đến việc giúp HS vừa có niềm vui đến trường, vừa có cơ hội khám phá khả năng của mình.

Trường tiểu học và THCS Phan Văn Trị xây dựng giáo dục tiên tiến từ dấu ấn Robotics, ngoại ngữ và công nghệ ẢNH: NTCC

Một điểm đáng chú ý trong hoạt động giáo dục của Trường Phan Văn Trị là sự quan tâm đến cảm xúc và nhu cầu của HS. Nhà trường đặt việc chăm sóc sức khỏe tinh thần bên cạnh nhiệm vụ dạy học, với quan niệm các em cần được khỏe mạnh, hạnh phúc trong quá trình trưởng thành.

Từ định hướng này, trường tổ chức những hoạt động trải nghiệm tạo sự gần gũi, khuyến khích HS tham gia. Trong đó, trường từng tổ chức ngày hội cho phép các em mặc đồ ngủ (pyjama) đến trường. Hoạt động gửi gắm thông điệp về một không gian học tập an toàn, thân thuộc như ngôi nhà thứ hai, nơi người lớn quan tâm và tôn trọng nhu cầu của trẻ.

Theo ông Lê Hồng Thái, Hiệu trưởng nhà trường, qua những trải nghiệm như vậy, nhà trường mong muốn giúp HS giải tỏa áp lực, cảm nhận niềm vui trong sinh hoạt tập thể và thêm gắn bó với trường lớp. Sự thấu hiểu HS cũng là nền tảng để trường xây dựng môi trường giáo dục hướng đến sự phát triển của từng em.

Dấu ấn Robotics, ngoại ngữ và công nghệ

Cùng với chăm lo đời sống tinh thần, Trường Phan Văn Trị chú trọng giáo dục STEM và Robotics, tạo điều kiện để HS rèn tư duy logic, kỹ năng lập trình và khả năng giải quyết vấn đề thực tiễn.

Tháng 10.2026, đội tuyển Robotics của trường giành giải nhất tại WRO China Open Invitational ở Nam Kinh, Trung Quốc. Thành tích này là dấu ấn nổi bật trong hoạt động giáo dục công nghệ, đồng thời ghi nhận quá trình học tập, rèn luyện của HS khi tham gia sân chơi quốc tế.

Ở lĩnh vực ngoại ngữ, trường triển khai phương pháp học tích hợp ngôn ngữ và nội dung (CLIL). Theo đó, HS sử dụng tiếng Anh để tiếp cận kiến thức khoa học, văn hóa, mở rộng việc học từ vựng, ngữ pháp sang thực hành ngôn ngữ trong những nội dung cụ thể.

Nhà trường cũng chú trọng trang bị năng lực công dân số từ cấp tiểu học và tiếp nối ở cấp THCS. Việc tổ chức dạy học trực tuyến, sử dụng các nền tảng học tập góp phần giúp HS làm quen với cách học trên môi trường mạng.

Trong quản lý và giảng dạy, trường sử dụng các phần mềm như LMS K12Online, eNetViet cùng nền tảng đám mây để lưu trữ hồ sơ, quản lý hoạt động học tập và kết nối với gia đình. Giáo viên ứng dụng AI vào soạn thảo văn bản, thiết kế bài giảng, hỗ trợ công việc chuyên môn.