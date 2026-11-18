Hệ thống K239 Chunmoo trên bộ nổi tiếng của Hanwha Aerospace ẢNH: HANWHA DEFENSE

Trang Defense News ngày 18.11 đưa tin Công ty Hanwha Defense USA vừa phóng thành công tên lửa từ bệ phóng đa nòng trên biển dạng pallet, thể hiện năng lực tấn công hạng nặng trên biển từ hệ thống gọn nhẹ.

Hanwha Defense USA có trụ sở tại bang Virginia (Mỹ) và là công ty con của Hanwha Aerospace, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hanwha (Hàn Quốc). Theo thông cáo, công ty này đã phóng 2 tên lửa bằng hệ thống Chunmoo từ một tàu thử nghiệm do Công ty The Spaceport Company (TSC) vận hành ngoài khơi bờ biển Mississippi.

Chunmoo vốn là hệ thống pháo phản lực phóng loạt tự hành, được thiết kế và sản xuất bởi Hanwha Aerospace. Điểm mạnh của hệ thống này là tính linh hoạt cực cao, có thể khai hỏa nhiều loại đạn dược khác nhau, bao gồm cả các loại có hoặc không có hệ thống dẫn đường chính xác.

Theo Hanwha Defense USA, hệ thống bệ phóng dạng pallet được thử nghiệm hôm 15.11 có thể sử dụng cho cả các phương tiện có người lái lẫn không người lái. Điều này đồng nghĩa với việc các tàu mặt nước tự hành có thể được trang bị hệ thống phóng tên lửa đa nòng, vốn trước đây chỉ dành cho tác chiến trên bộ.

Ông Kevin Schoonover, Phó chủ tịch điều hành phụ trách tên lửa của Hanwha Defense USA, cho biết công ty đang hướng tới đáp ứng yêu cầu của Hải quân Mỹ về việc phát triển các năng lực tấn công hàng hải hiện đại.

"Bằng cách kết hợp hệ thống tên lửa chủ lực cùng bệ phóng dạng pallet của với các loại tàu thế hệ mới, dù có người lái hay không người lái, chúng tôi có thể cung cấp cho Hải quân những năng lực tác chiến quy mô lớn với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với các hệ thống khác", ông phát biểu.

Theo ông, dữ liệu thu thập được trong cuộc thử nghiệm này sẽ góp phần định hình các hoạt động tác chiến hàng hải phân tán trong tương lai, cũng như năng lực tấn công viễn chinh, thông qua việc ứng dụng bệ phóng dạng pallet hoặc dạng container.