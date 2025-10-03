Háo hức 'Đêm trăng cổ tích' ở Đầm Sen

Đ ẦM S EN VUI ĐÓN TRUNG THU

Em Vũ Nguyễn Tường Vy, 9 tuổi, nhà ở P.Bình Đông (P.6, Q.8 cũ), TP.HCM, vỗ tay vui mừng và cười thật tươi khi biết tin em sẽ được đến Đầm Sen vui chơi và nhận quà trung thu. "Ngoại ơi cho con đi nha, con thích đi Đầm Sen chơi lắm". Tường Vy không may mất mẹ khi vừa sinh ra, rồi đại dịch Covid-19 mang người cha thân yêu đi cùng mẹ. Em lớn lên trong vòng tay của bà ngoại và sự hỗ trợ từ các nhà bảo trợ trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên.

Đại diện Saigontourist Group và Báo Thanh Niên họp bàn về việc tổ chức “Ngày hội trung thu lần 19 - năm 2025” ẢNH: DUY KHANG

Ngoài Tường Vy, gần 500 thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 cũng tham gia "Ngày hội trung thu lần 19 - năm 2025". Khác với các mùa trung thu trước, năm nay do tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Dương đã sáp nhập TP.HCM nên ban tổ chức quyết định mời tất cả các em vui chơi và nhận quà, nhưng do địa bàn di chuyển xa nên kế hoạch vui tết trung thu được tổ chức ở nhiều địa điểm.

Tại Đầm Sen, từ 8 giờ sáng 4.10, các em và phụ huynh sẽ được chào đón tại các cổng vào; sau khi điểm danh, các em và gia đình sẽ nhận vé miễn phí vào cổng và được vui chơi thỏa thích trong Công viên văn hóa Đầm Sen với hơn 30 trò chơi và nhiều trải nghiệm hấp dẫn khác. Mỗi em còn nhận được vé tham dự chương trình ẩm thực đặc biệt dành riêng cho thiếu nhi trị giá 200.000 đồng, các bậc phụ huynh cũng được hỗ trợ phiếu ăn 100.000 đồng, được sử dụng tại tất cả quầy ăn uống. Hàng chục món ăn ngon đang chờ đón các em, trong đó có các món "khoái khẩu" là gà rán, khoai tây, mì ý, xúc xích, cá viên, súp, lẩu cá, cơm chiên dương châu, kem, trà sữa, trà tắc...

Sau khi vui chơi, từ 15 giờ 30, các em sẽ tập trung về sảnh Hoàng Kim Sen - nhà hàng Thủy Tạ, để tham dự phần lễ hội và nhận quà trung thu gồm bánh trung thu, lồng đèn, 1 suất học bổng trị giá 300.000 đồng…

Ban tổ chức luôn chuẩn bị nhiều trò chơi cho các em nhỏ ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Các em nhỏ luôn háo hức về Đầm Sen mỗi mùa trung thu để được vui chơi và nhận quà ẢNH: NGỌC DƯƠNG

S ẴN SÀNG ĐÓN CÁC EM ĐẾN VUI CHƠI

Nhiều trò chơi dành cho các em đến vui trung thu đã được ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, từ workshop: vẽ bóp đựng bút, vẽ trên túi xách, tô tượng, xâu hạt vòng đeo tay… Sau khi tham gia trải nghiệm, các em sẽ được mang sản phẩm mình làm về nhà. Các em cũng sẽ được tham gia hoạt động tương tác như: làm bắp rang, kẹo bông gòn, sau khi tự tay làm thì các em sẽ thưởng thức các món ăn do chính mình làm.

Bên cạnh đó, các em còn được giao lưu với chú Cuội thắt bong bóng và nhận bong bóng để vui chơi, được chụp hình kỷ niệm cùng với những Mascots vui nhộn là Chị Hằng - Chú Cuội, Thỏ Ngọc. Một tiết mục đặc biệt đang chờ đón các em là chú Cuội biểu diễn bong bóng xà phòng Trăng khổng lồ…Trong ngày vui chơi, các em còn thỏa thích xem múa lân, biểu diễn ảo thuật với ảo thuật gia Trần Tiến và nhiều chương trình hấp dẫn khác.

Dù đã có kinh nghiệm tổ chức trung thu tại Đầm Sen 3 năm liên tục nhưng tập thể cán bộ, công nhân viên của Saigontourist Group và Báo Thanh Niên cùng nhiều đơn vị tài trợ vẫn có rất nhiều cảm xúc bồi hồi, tất bật chuẩn bị mọi thứ để ngày hội diễn ra thật chu đáo và ý nghĩa.

"Để ngày hội trung thu hằng năm luôn là sự chờ đợi, là kỷ niệm đáng nhớ với các em thì chúng ta phải làm sao cho chương trình mỗi năm mỗi đặc biệt hơn, phong phú, đa dạng và thú vị hơn. Năm nay cũng vậy, chúng tôi cố gắng mang đến những trải nghiệm mới mẻ, để ngày hội trung thu không chỉ là dịp vui chơi mà còn là động lực để các em tiếp tục vững bước hướng đến tương lai, luôn có sự đồng hành của chúng tôi trong hành trình khôn lớn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho Ngày hội trung thu lần 19 - năm 2025 đã cơ bản hoàn thành, từ việc rà soát số lượng, đúng đối tượng thụ hưởng đến công tác đưa đón, chương trình ẩm thực, trang trí, đảm bảo an ninh, an toàn cho các em… đều được chúng tôi quan tâm thực hiện", đó là chia sẻ của ông Trương Đức Hùng, Tổng giám đốc Saigontourist Group, Trưởng ban tổ chức Ngày hội trung thu lần 19 - năm 2025.

Với kinh nghiệm và sự tận tụy, tỉ mỉ của ban tổ chức chương trình cùng lực lượng tình nguyện viên tham gia hùng hậu, Ngày hội trung thu lần 19 - năm 2025 sẽ mang đến cho các em và người thân một "Đêm trăng cổ tích" đáng nhớ.