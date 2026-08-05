Hào hứng khai mạc môn bóng rổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc 2026

Hôm nay (5.8), tại nhà thi đấu ĐH Bách khoa Hà Nội, Bộ GD - ĐT phối hợp với VTV, Vietcontent, MSE... tổ chức lễ khai mạc vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026.

Khai mạc vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026 ẢNH: BTC

Vòng loại khu vực miền Bắc năm nay quy tụ 72 đội bóng (47 đội nam và 25 đội nữ) đến từ 48 cơ sở giáo dục đại học, học viện, cao đẳng và trung cấp. Việc bùng nổ số lượng đội tham dự cho thấy sức hút của phong trào bóng rổ sinh viên, sự quan tâm ngày càng lớn của các cơ sở giáo dục đối với công tác giáo dục thể chất và phát triển hoạt động thể thao trong nhà trường.

102 trận đấu vòng loại môn bóng rổ khu vực miền Bắc diễn ra từ ngày 5 đến ngày 26.8. 3 đội nam, 2 đội nữ xuất sắc sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc tại TP.HCM vào đầu tháng 9. Sau khu vực miền Bắc, vòng loại khu vực miền Nam được tổ chức từ ngày 9 đến 23.8, vòng loại khu vực miền Trung diễn ra từ ngày 25 đến 29.8.

Tranh tài sôi nổi vòng loại khu vực miền Bắc môn bóng rổ trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc năm 2026 ẢNH: BTC

Từ bóng rổ, hệ thống giải sinh viên toàn quốc từng bước mở rộng đến nay tổ chức thêm bóng đá và bóng chuyền. Việc cả 3 môn được tổ chức trong khuôn khổ Đại hội thể thao sinh viên toàn quốc đã hình thành một hệ thống thi đấu có quy mô đa dạng. Đây là để sinh viên được tạo điều kiện thi đấu, giao lưu và phát triển chuyên môn đồng thời rèn luyện thể chất, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó, bản lĩnh và trách nhiệm với cộng đồng.