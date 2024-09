Sau bão số 3 (bão Yagi), người dân miền Bắc vẫn đang chật vật đối phó với lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng. Những con số thiệt hại không ngừng tăng, và tình hình ngày càng thảm khốc.

Hậu quả thảm khốc sau bão Yagi: 200 người chết và mất tích

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 5 giờ ngày 11.9.2024, bão số 3 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ quét đã làm 200 người chết, mất tích (gồm 141 người chết, 59 người mất tích).

Trong đó, tỉnh Cao Bằng có 52 người chết và mất tích tại huyện Nguyên Bình (gồm 29 người chết, 23 người mất tích).

Tại Lào Cai 66 người chết và mất tích (gồm 45 người chết, 21 người mất tích), gồm: thị xã Sa Pa 9 người, huyện Bát Xát 13 người, huyện Si Ma Cai 7 người, huyện Bắc Hà 15 người, huyện Văn Bàn 2 người, huyện Bảo Yên 20 người; hiện còn nhiều người mất tích do lũ quét, sạt lở đất tại xã Phúc Khánh (thuộc huyện Bảo Yên).

Yên Bái 40 người chết và mất tích do sạt lở đất (37 người chết, 3 người mất tích), gồm: huyện Lục Yên 13 người, thành phố Yên Bái 20 người, huyện Văn Chấn 1 người, huyện Văn Yên 4 người, huyện Trấn Yên 2 người.

Quảng Ninh 13 người chết (do bão 12 người và lũ cuốn 1 người). Hải Phòng 2 người chết do bão.

Hải Dương và Hà Nội, mỗi địa phương 1 người chết do bão. Hòa Bình 5 người chết do sạt lở đất.

Lạng Sơn 3 người chết do lũ cuốn, sạt lở đất. Bắc Giang 1 người chết do lũ cuốn. Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn.

Hà Giang 2 người chết và mất tích. Lai Châu 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ 9 người chết và mất tích (8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người chết do sạt lở đất).

Vĩnh Phúc đã có 2 người chết và mất tích.

Số liệu này đã tăng 13 người so với báo cáo lúc 22 giờ ngày 10.9. Trong đó, Lào Cai tăng 11 người. Vĩnh Phúc tăng 2 người.