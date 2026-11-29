Thạc sĩ - bác sĩ Trần Thị Bảo Thư, Khoa Nội tổng quát, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á - Đức Hòa, cho biết sán dây bò (Taenia saginata) là loại ký sinh trùng có thân dẹp, màu trắng đục, cấu tạo từ nhiều đốt nối tiếp nhau. Khi xâm nhập vào cơ thể người qua đường ăn uống, sán trưởng thành chủ yếu ký sinh ở ruột non, bám vào niêm mạc ruột để tồn tại và hấp thu chất dinh dưỡng, chúng có thể đạt chiều dài trung bình từ 4 đến 12 m.

Nhiễm sán dây bò dễ nhầm với rối loạn tiêu hóa thông thường

Đáng chú ý, tình trạng nhiễm sán dây bò thường diễn tiến âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể không có biểu hiện rõ ràng hoặc chỉ xuất hiện những triệu chứng không đặc hiệu như đau bụng âm ỉ, đầy hơi, chướng bụng, mệt mỏi, sụt cân. Vì vậy, bệnh dễ bị nhầm lẫn với các rối loạn tiêu hóa thông thường.

Sán dây bò dài 1 mét trong tá tràng bệnh nhân ẢNH: BSCC

"Khi sán trưởng thành, các đốt sán chứa trứng có thể tự tách khỏi thân sán và di chuyển ra ngoài qua đường hậu môn. Người bệnh đôi khi phát hiện những đốt sán màu trắng, có khả năng chuyển động trong phân hoặc bám trên quần áo", bác sĩ Bảo Thư lưu ý.

Điển hình người đàn ông 66 tuổi, Tây Ninh đến bệnh viện thăm khám sau một tháng đau âm ỉ vùng bụng trên, kèm chướng bụng. Khi bác sĩ hỏi về thói quen ăn uống, ông cho biết mình thường ăn thịt bò tái. Qua ống nội soi, bác sĩ quan sát thấy một con sán dây dài hơn 1 m, thân gồm nhiều đốt, trong lòng tá tràng của ông. Qua kiểm tra hình thái của mẫu sán, khoa xét nghiệm xác định đây là sán dây bò.

Người có thói quen ăn thịt bò tái khi nào nên đi khám?

Bác sĩ khuyến cáo người có thói quen ăn thịt bò tái nên đi khám nếu đau bụng, chướng bụng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Khi đi khám, người bệnh nên cho bác sĩ biết thói quen ăn uống của mình. Nếu thấy những đốt trắng có thể chuyển động trong phân hoặc trên quần lót, người bệnh cũng cần được kiểm tra, kể cả khi ít có triệu chứng tiêu hóa.

Khi xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng kéo dài, tiêu chảy, sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc phát hiện các đốt sán trong phân, người bệnh cần đến ngay bệnh viện để được kiểm tra và can thiệp y tế.

Người có thói quen ăn thịt bò tái nên đi khám nếu đau bụng, chướng bụng kéo dài hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân ẢNH MINH HỌA: L.C TẠO BỞI AI

Làm thế nào phòng nhiễm sán dây bò và ký sinh trùng?

Để chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình trước nguy cơ nhiễm sán dây bò cũng như các loại ký sinh trùng đường ruột khác, các bác sĩ khuyến cáo:

Ăn chín, uống sôi: Hạn chế tối đa việc tiêu thụ các món ăn tái, sống, đặc biệt là thịt bò, thịt lợn và cá chưa được nấu chín kỹ, nên nấu chín kỹ thịt bò, tránh ăn thịt sống hoặc còn tái.

Rửa tay sạch sẽ: Vệ sinh tay bằng xà phòng và nước sạch sau khi đi vệ sinh, trước khi ăn uống và sau khi tiếp xúc với vật nuôi.

Xử lý phân đúng cách: Tuyệt đối không để phân người hoặc động vật tiếp xúc trực tiếp với nguồn nước sinh hoạt hoặc đất trồng trọt.

Vệ sinh môi trường sống: Giữ gìn nhà cửa và khu vực bếp sạch sẽ, thực hiện khử trùng các bề mặt chế biến thực phẩm thường xuyên.

Tẩy giun định kỳ: Thực hiện tẩy giun theo đúng khuyến cáo của bác sĩ, đặc biệt đối với nhóm người có nguy cơ cao hoặc thường xuyên tiếp xúc thực phẩm tươi sống.

Thăm khám kịp thời: Không chủ quan với các triệu chứng tiêu hóa kéo dài hoặc những biểu hiện nghi ngờ nhiễm ký sinh trùng.