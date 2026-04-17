Hé lộ chiến thuật mới của Ukraine

Mô hình tác chiến mới

Trên Telegram hôm 15.4, Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố "một mô hình tác chiến mới đã được triển khai, cụ thể là các đơn vị tấn công bằng drone kết hợp hệ thống không người lái trên không và trên mặt đất để cùng với bộ binh hợp thành một hệ thống tác chiến thống nhất". Trong một tuyên bố khác cùng ngày, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết cách tiếp cận mới đã mang đến kết quả tại miền nam, nơi từ tháng 2 Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát một khu vực lớn từ tay lực lượng Nga. Cụ thể, chỉ tính trong tháng 3, lực lượng của chính quyền Ukraine đã tái kiểm soát gần 50 km2 lãnh thổ từ Nga.

Ukraine áp dụng mô hình tác chiến mới chống Nga

Cũng theo tướng Syrskyi, trong lúc điều kiện thời tiết cải thiện vào mùa xuân, lực lượng Nga đã đẩy mạnh tấn công gần như trên toàn bộ tiền tuyến dài 1.200 km. Vị tổng tư lệnh cho biết khu vực xung quanh thành phố miền đông Pokrovsk, nơi Nga tìm cách kiểm soát toàn bộ từ giữa năm 2024, nằm trong số những điểm giao tranh ác liệt nhất trong tháng 3. Những điểm nóng khác có thể kể đến là Oleksandrivka, Kostiantynivka và Lyman.

Reuters dẫn lời các nhà phân tích quân sự nhận định những đợt phản công của Ukraine ở miền đông nam đang góp phần làm gián đoạn nỗ lực của Nga xung quanh Pokrovsk nói riêng, cũng như đối với toàn bộ chiến dịch tấn công mùa xuân nói chung.

Binh sĩ Ukraine nạp đạn dược cho rô bốt tác chiến bộ binh ở tiền tuyến thuộc Kharkiv Ảnh: AP

Trong khi đó, lực lượng Nga đang tiến quân chậm nhưng liên tục tại vùng Donetsk ở miền đông và liên tục thông báo kiểm soát thêm các làng mới. Cụ thể, trong ngày 15.4, Bộ Quốc phòng Nga thông tin đã kiểm soát làng Vovchansky Khutory ở tỉnh đông bắc Kharkivn của Ukraine, theo TASS. Quân đội Nga cũng cho biết đang tìm cách thiết lập "vùng đệm" tại các khu vực Kharkiv và Sumy gần biên giới.

Rô bốt bộ binh

Hôm qua, AFP dẫn nguồn tin thuộc Đại đội NC-13, đơn vị chuyên sử dụng các hệ thống tác chiến bằng rô bốt trực thuộc Lữ đoàn Xung kích số 3 của Ukraine, cho biết đã thực hiện hơn 100 đợt tấn công bằng rô bốt bộ binh. "Những chiến dịch này bao gồm diệt trừ lực lượng đối phương, phá hủy nơi trú ẩn, cứ điểm chỉ huy và những mục tiêu cơ sở hạ tầng khác. Những cuộc tấn công như thế này không còn là các trường hợp riêng lẻ, mà đã trở thành hoạt động tác chiến có tính hệ thống", theo nguồn tin.

Nguồn tin giải thích hệ thống tác chiến mới cho phép thay thế các đợt tấn công do binh sĩ tiến hành, từ đó ngăn chặn thương vong và giúp phát hiện, tấn công mục tiêu và ngăn chặn đối phương xâm nhập. "Đối với các chiến dịch tấn công quy mô lớn, chúng tôi triển khai cùng lúc 5 - 6 hệ thống rô bốt cảm tử trên mặt đất, bên cạnh những hệ thống rô bốt trên bộ được trang bị mô đun chiến đấu", nguồn tin cho biết.

Cũng theo nguồn tin, cách tiếp cận trên cho phép thay thế hiệu quả một tổ xung kích bộ binh, từ đó giảm thiểu rủi ro cho binh sĩ. Trước đó trong tuần, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố các rô bốt trên bộ và trên không đã giúp lực lượng nước này thành công đánh chiếm một vị trí của Nga trên chiến trường.

Trong một tuyên bố hôm 15.4, Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine cho biết chiến dịch đầu tiên theo phương thức tác chiến vừa được công bố đã diễn ra vào mùa hè năm ngoái. Theo lữ đoàn, 4 thiết bị không người lái trên mặt đất, dưới dạng các phương tiện điều khiển từ xa với mỗi chiếc mang theo 30 kg thuốc nổ, đã được triển khai nhằm phá hủy một cứ điểm của Nga trên tiền tuyến. Trước đó, các đơn vị bộ binh đã tấn công 2 lần và đều thất bại, gây thương vong.

Thông cáo báo chí của Lữ đoàn Xung kích số 3 Ukraine còn khẳng định đây là cuộc tấn công đầu tiên bằng rô bốt trên thế giới thành công bắt giữ tù binh mà không cần có sự tham gia trực tiếp của bộ binh. Nga chưa bình luận về những thông tin trên.