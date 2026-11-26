Hôm qua (25.11), Bloomberg đưa tin nhiều ngân hàng đang vào cuộc đánh giá nhóm đối tượng khách hàng của những dự án vay vốn phát triển trung tâm dữ liệu giữa xu thế bùng nổ phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Hệ quả từ lệnh trừng phạt

Thực trạng trên diễn ra sau khi chính quyền Mỹ gần đây siết chặt việc cấp phép cho các nhà sản xuất chip sử dụng công nghệ của nước này để xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ mà khách hàng đến từ Trung Quốc.

Thời gian qua, Washington hạn chế xuất khẩu các bộ xử lý tiên tiến nhất sang Trung Quốc, nhưng một số doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể đặt hàng chip hiệu năng cao thông qua các công ty đóng gói và kiểm tra độc lập để lách luật. Bên cạnh đó, nhiều công ty Trung Quốc thuê các dịch vụ đám mây của các công ty cung cấp trung tâm dữ liệu nhằm tiếp cận năng lực tính toán từ các chip bán dẫn tiên tiến mà Bắc Kinh bị Washington cấm tiếp cận. Vì thế, quy định siết chặt mới đang khiến các doanh nghiệp Trung Quốc gặp khó trong việc phát triển các mô hình AI.

Cuộc chiến thương mại ngành bán dẫn đang gây ảnh hưởng sâu rộng Ảnh: Reuters

Trong phân tích gửi đến Thanh Niên, Hãng xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới S&P Global Ratings nhận định biện pháp siết chặt trên của Mỹ có thể làm chậm đà phát triển và gia tăng chi phí cho các nhà cung cấp dịch vụ trung tâm dữ liệu. "Các trung tâm dữ liệu tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương là những đơn vị dễ bị tổn thương nhất, do có mối liên hệ mật thiết hơn với các khách hàng Trung Quốc và phải đối mặt với các yêu cầu cấp phép nghiêm ngặt hơn", S&P Global Ratings nhận định.

Thứ nhất, các trung tâm dữ liệu đặt tại châu Á như Singapore, Malaysia, Indonesia và Thái Lan phải đối mặt với những yêu cầu cấp phép mới để mua các loại chip tiên tiến; điều này có khả năng gây khó khăn cho việc phát triển các trung tâm dữ liệu mới trong khu vực.

Thứ hai, các doanh nghiệp đến từ Trung Quốc đóng vai trò khách hàng quan trọng của nhiều trung tâm dữ liệu châu Á. Một thống kê cho thấy sức mạnh tính toán thuê nước ngoài chiếm 23% tổng công suất của Trung Quốc vào năm 2026 và có thể đạt 32% vào năm 2027. Trong đó, Đông Nam Á chiếm khoảng 2/3 nhu cầu thuê nước ngoài của Trung Quốc. Vì thế, trong khi công ty Trung Quốc bị hạn chế tiếp cận năng lực tính toán, thì các doanh nghiệp đầu tư trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á lại đối mặt nguy cơ dư thừa công suất tính toán của các bộ xử lý đồ họa (GPU).

Thách thức lâu dài

Các vấn đề vừa nêu khiến cho nhiều ngân hàng lớn trên thế giới như Citi, Standard Chartered… lẫn các tổ chức cho vay lớn ở châu Á như DBS, OCBC và UOB tăng cường đánh giá khách vay liên quan việc phát triển trung tâm dữ liệu ở Singapore, Malaysia và các quốc gia khác trong khu vực. Lo ngại bị trừng phạt bởi Mỹ, các ngân hàng đang thúc ép khách hàng cung cấp thêm chi tiết về ai sử dụng chip và yêu cầu bằng chứng cho thấy tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt hơn do Bộ Thương mại Mỹ vừa ban hành. Tính từ năm 2023 đến nay, khoảng 48 tỉ USD đã được huy động thông qua các khoản vay hợp vốn cho các trung tâm dữ liệu ở Đông Nam Á.

Các đơn vị vận hành hạ tầng trung tâm dữ liệu cần thực hiện các nghĩa vụ thẩm định khắt khe hơn đối với các khách hàng Trung Quốc và các khách thuê là các nhà cung cấp dịch vụ đám mây mới nổi. Điều này làm tăng chi phí cũng như tạo ra các rủi ro về pháp lý và hợp đồng. Việc kéo dài quy trình tác động ngược lại làm chậm quá trình đầu tư, phát triển các trung tâm dữ liệu, và tốc độ phát triển chậm lại về lâu dài có thể dẫn đến tình trạng khan hiếm nguồn cung trung tâm dữ liệu, dẫn đến giá cho thuê dịch vụ dữ liệu tăng lên.

Chuyên gia phân tích tín dụng Clifford Kurz, thuộc S&P Global Ratings, đánh giá những thông tin gần đây của ngành bán dẫn cũng như chính sách của Mỹ cho thấy các yếu tố tác động có thể nhanh chóng thay đổi, gây ảnh hưởng không nhỏ cho thị trường. Điều này khiến cho các doanh nghiệp ngày càng thận trọng hơn trong việc đầu tư xây dựng trung tâm dữ liệu.

Nhà Trắng lại sắp tăng thuế nhập khẩu? Tờ The Wall Street Journal vừa dẫn một số nguồn tin thân cận tiết lộ chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump lại sắp tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa Trung Quốc và một số nước. Lý do để Nhà Trắng tăng thuế là một số nền kinh tế đã trợ cấp quá mức cho công nghiệp nội địa. Dự kiến Trưởng đại diện Thương mại Mỹ (USTR) Jamieson Greer sắp công bố kết quả của cuộc điều tra thuế quan kéo dài nhiều tháng về trợ cấp công nghiệp của Trung Quốc, Liên minh châu Âu và 14 quốc gia khác. Tuy nhiên, USTR lẫn Nhà Trắng đều từ chối bình luận về các thông tin trên.