Nói "tất yếu" bởi trước đây, bảng giá đất thường thấp hơn nhiều so với giá thị trường nên hệ số K đóng vai trò kéo giá đất tiệm cận giá giao dịch thực tế. Tuy nhiên, Nghị quyết 254 của Quốc hội và mới nhất là luật Đất đai mới đã thay đổi hoàn toàn cách xác định giá đất. Cụ thể, trước đây, bảng giá đất được ban hành định kỳ 5 năm, thấp hơn nhiều so với giá thị trường, chủ yếu để tính thuế, phí, lệ phí và một số trường hợp cụ thể. Còn khi tính tiền sử dụng đất hay bồi thường cho các dự án lớn, cơ quan có thẩm quyền sẽ xác định giá đất thông qua các phương pháp so sánh, thu nhập, thặng dư, hệ số điều chỉnh cho từng thửa đất hoặc dự án. Cách làm này khiến thủ tục kéo dài và dễ phát sinh tranh chấp. Đến Nghị quyết 254, cách xác định giá đất bao gồm biến động thị trường, quy hoạch và các yếu tố đặc thù khác. Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành hằng năm, thậm chí có thể điều chỉnh trong năm nếu cần. Luật Đất đai mới tiến thêm một bước khi yêu cầu xác định giá đất hợp lý, công bằng, có căn cứ, có thể kiểm chứng và tăng khả năng dự liệu chi phí đất đai cho doanh nghiệp. HĐND cấp tỉnh quyết định bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất định kỳ 3 năm một lần.

Có thể thấy, cách xác định giá đất đã có sự thay đổi rất lớn và đã sát thực tế. Vì vậy, chức năng của hệ số K giờ đây không nên và cũng không thể "mặc định" là kéo tăng giá đất như trước mà phải trở thành công cụ điều tiết hai chiều, có thể tăng hoặc giảm tùy theo độ nóng hay lạnh của thị trường.

Xác định rõ điều này là việc rất quan trọng bởi từ 1.7.2027 luật Đất đai sửa đổi năm 2026 chính thức có hiệu lực thi hành, nhiều tỉnh, thành sẽ xây dựng và ban hành hệ số K. Nếu vẫn nặng tâm lý "tăng thu" mà đẩy hệ số sử dụng đất lên cao, có thể gây tác dụng ngược. Với người dân, khi nghĩa vụ tài chính quá cao có thể khiến họ không đủ sức hoặc không muốn hợp pháp hóa, chuyển quyền sử dụng đất. Với doanh nghiệp, chi phí đất đai tăng cao sẽ làm đội vốn, kéo dài thời gian thu hồi vốn và đẩy giá bán sản phẩm lên cao. Khi giá nhà đất càng xa tầm với của người dân, thanh khoản thị trường sẽ sụt giảm, ngân sách cũng bị ảnh hưởng.

Còn thiết kế một hệ số K linh hoạt, đóng vai trò như van điều tiết chắc chắn sẽ lợi nhiều đường.

Đầu tiên là tránh được việc tăng chi phí đột ngột, như đã từng xảy ra trên thị trường, tiền chuyển quyền sử dụng đất còn cao hơn cả giá trị mảnh đất. Như nói trên, bảng giá đất giờ đây đã tích hợp nhiều yếu tố, bám sát thực tiễn nên việc để hệ số K dưới 1 ở những khu vực/trường hợp phù hợp sẽ giúp giảm áp lực tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình và giảm chi phí đầu vào cho doanh nghiệp. Thứ hai, việc chuẩn hóa bảng giá đất đi kèm hệ số điều chỉnh giúp doanh nghiệp tính toán trước chi phí đất đai ngay từ giai đoạn lập dự án, đồng thời giảm phụ thuộc vào các quy trình thẩm định giá đất, vốn đã gây ách tắc kéo dài nhiều năm qua. Quan trọng hơn, việc thiết kế một hệ số K linh hoạt sẽ tạo điều kiện để các tỉnh thành vừa khoan sức dân, sức doanh nghiệp; vừa bảo đảm quyền lợi của người bị thu hồi đất. Luật Đất đai mới quy định tính tiền bồi thường gắn với bảng giá đất, hệ số K và tỷ lệ phù hợp với thực tế (không thấp hơn 1)...

Nếu hệ số sử dụng đất được thiết kế theo cách như vậy, khi giá đất quá nóng hoặc xuất hiện yếu tố đầu cơ, đột biến, cơ chế điều chỉnh có thể giúp cơ quan quản lý kiểm soát mặt bằng giá bất động sản. Ngược lại, khi thị trường đóng băng, chi phí đầu vào cao hoặc người dân gặp khó khăn về nghĩa vụ tài chính, hệ số K linh hoạt sẽ giúp giảm áp lực, giữ cho hoạt động kinh doanh vận hành ổn định, lành mạnh.

Hài hòa giữa nguồn thu ngân sách, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và bảo đảm quyền lợi khi thu hồi đất thiết nghĩ chính là điểm cốt lõi mà các địa phương cần tính toán khi xây dựng hệ số K trong giai đoạn tới.