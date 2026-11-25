Chiều 25.11, tổ đại biểu số 9, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, với cử tri 12 phường: Thạnh Mỹ Tây, Bình Quới, An Khánh, Bình Lợi Trung, Bình Thạnh, Gia Định, An Hội Đông, An Hội Tây, Thông Tây Hội, An Nhơn, Gò Vấp và Hạnh Thông.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri bày tỏ bức xúc trước tình trạng trả giá đất cao bất thường rồi bỏ cọc, gây "sốt giá đất ảo", đồng thời kiến nghị cơ quan chức năng có giải pháp ngăn chặn.

Cử tri bức xúc chuyện đấu giá đất gần 1,5 tỉ đồng/m² rồi bỏ cọc

Cử tri Trần Vĩnh Tâm (khu phố 5, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM) dẫn thông tin từ các bài viết trên Báo Thanh Niên, trong đó có bài Ngăn chặn chuyện đấu giá đất 'như đùa', để phản ánh tình trạng trả giá cao bất thường tại một số phiên đấu giá đất.

Cụ thể, tại phiên đấu giá 70 thửa đất ở xã Lý Nhân (Ninh Bình) mới đây, xuất hiện mức giá cao bất thường lên tới 1,468 tỉ đồng/m2. Tuy nhiên, sau đó xảy ra việc bỏ cọc với lý do "nghe nhầm". Ông cũng nhắc đến tình trạng đấu giá đất rồi bỏ cọc ở Hà Nội, TP.HCM.

Theo ông Tâm, những hành vi này khiến giá đất bị đẩy lên cao một cách vô lý, gây bức xúc trong nhân dân. Cử tri kiến nghị cơ quan chức năng kiên quyết xử lý những người cố tình tạo ra các cơn sốt giá đất ảo, phá rối phiên đấu giá, đồng thời có giải pháp ngăn chặn tình trạng này tái diễn.

Toàn cảnh khu đất ở Ninh Bình được đấu giá gần 1,5 tỉ đồng/m2 mà cử tri TP.HCM dẫn chứng tại buổi tiếp xúc ẢNH: ĐÌNH HUY

Bộ Công an chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm hành vi thao túng đấu giá đất

Trả lời cử tri, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết trước đây, do các quy định của pháp luật về đấu thầu, đấu giá vẫn còn sơ hở dẫn đến sự hình thành "hệ thống cò vạc" thao túng phiên đấu giá, đặc biệt là đấu giá đất với thủ đoạn "quân xanh, quân đỏ".

"Bộ Công an đã vào cuộc rất sớm và cũng đã phá rất nhiều chuyên án, các vụ án liên quan đến vấn đề này", thượng tướng Hùng nhấn mạnh.

Liên quan đến những vụ việc cử tri phản ánh chuyện đấu giá đất gần 1,5 tỉ đồng/m2 rồi bỏ cọc ở Ninh Bình, Bộ Công an đã theo dõi, chỉ đạo Công an TP.Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong đấu giá, đấu thầu.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, trả lời kiến nghị của cử tri về tình trạng đấu giá đất gây "sốt giá ảo" ẢNH: UYỂN NHI

Qua điều tra các vụ án, thượng tướng Hùng cho biết những hành vi vi phạm được làm rõ là có động cơ vụ lợi, đủ yếu tố để xử lý hình sự. Tất cả các vụ việc này đều được công khai xét xử với những mức án cụ thể nhằm trừng trị, răn đe, hạn chế vi phạm tiếp theo.

Thượng tướng Hùng nhận xét tình trạng vi phạm này là ngày càng ít. Bởi vì tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, nhiều quy định pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá, thuế và đất đai đã được sửa đổi.

Thời gian tới, luật Đất đai tiếp tục được sửa đổi. Việc hoàn thiện các quy định pháp luật theo hướng chặt chẽ hơn được kỳ vọng sẽ ngăn chặn tình trạng này.

Bên cạnh các phản ánh về tình trạng "sốt giá đất ảo", cử tri các phường còn nêu các kiến nghị liên quan đến bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, việc bỏ mức án tử hình đối với tội phạm liên quan đến ma túy, trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính...