    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam nhận CEEP của Cambridge

    Quỳnh Trân
    Quỳnh Trân
    Sáng 18.10, Hệ thống Anh ngữ Á Châu (ACE) tổ chức lễ trao chứng nhận Đối tác giáo dục tiếng Anh Cambridge toàn diện (CEEP) từ Hội đồng khảo thí Cambridge, đánh dấu bước ngoặt là hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam áp dụng mô hình giáo dục toàn diện, và đón nhận chứng nhận Trung tâm luyện thi Cambridge đạt tiêu chuẩn vàng.

    Phát biểu tại sự kiện, Th.S, CEO Trương Kiều Oanh, nhà đồng sáng lập ACE, cho biết: "Suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi, thay đổi và hoàn thiện, với kết quả của học viên luôn là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, sự công nhận CEEP lần này là sự ghi nhận của Cambridge. ACE tiếp tục quyết tâm làm tốt hơn nữa về tất cả mọi mặt: từ chương trình học, cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, cho đến kết quả đầu ra của học viên mỗi ngày. Bằng sự giáo dục từ tâm, chúng tôi luôn nhắc nhở phải phát triển bằng chất lượng thật, sự tận tâm thật, kết quả học tập thật và giá trị thật".

    ACE - hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại VN nhận CEEP của Cambridge - Ảnh 1.

    Trao chứng nhận Đối tác giáo dục tiếng Anh Cambridge toàn diện (CEEP) của Hội đồng khảo thí Cambridge cho ACE

    ẢNH: QUỲNH TRÂN

    Bà Lê Thị Lệ Huyền, Giám đốc quốc gia Cambridge University Press & Assessment tại VN, cho biết: "Đối với đào tạo tiếng Anh, điều quan trọng không chỉ học viên học được những gì mà còn là cách đánh giá sự tiến bộ như thế nào, giúp mang đến môi trường học tập có định hướng, lộ trình phát triển rõ ràng và những kết quả đánh giá theo các chuẩn mực. Thông qua hệ thống đánh giá Cambridge English, năng lực tiếng Anh của học viên được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế, giúp các em có những cột mốc rõ ràng trong hành trình học tập. Học viên có thể nhận diện mình đang ở đâu, đã đạt được những gì và cần tiếp tục phát triển như thế nào".

    Việc trở thành đơn vị Anh ngữ đầu tiên tại VN đón nhận chứng nhận CEEP của Cambridge không chỉ là dấu mốc đáng tự hào đối với ACE, mà còn là cam kết tiếp tục đầu tư vào chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ và mang đến cho học viên hành trình học tiếng Anh toàn diện, bài bản và theo những chuẩn mực quốc tế.

    Dịp này, ACE cũng tổ chức vinh danh các giáo viên chuyên môn cùng hơn 200 học viên xuất sắc đã đạt thành tích tuyệt đối trong kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge và đạt chứng chỉ IELTS với điểm số xuất sắc trong năm 2026.


    Tin liên quan

    Speak Up 2026: Con nhận được gì sau cuộc thi Anh ngữ quốc tế, ngoài giải thưởng?

    Speak Up 2026: Con nhận được gì sau cuộc thi Anh ngữ quốc tế, ngoài giải thưởng?

    'Các em không chỉ giao tiếp lưu loát mà còn hoàn toàn làm chủ sân khấu...'. Nhận xét của bà Phạm Hoàng Uyên, Giám đốc Khảo thí Đại học Cambridge, khu vực ASEAN, Úc, Nhật Bản và Hàn Quốc, tại Speak Up 2025 cho thấy một giá trị của cuộc thi: tiếng Anh không chỉ được thể hiện qua điểm số mà còn qua cách học sinh trình bày suy nghĩ, thể hiện tài năng và sự tự tin.

    Đưa chương trình Cambridge vào trường học: Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế

    Khám phá thêm chủ đề

    Anh ngữ Cambridge giáo dục Học viên

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận