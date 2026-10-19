Hệ thống Anh ngữ đầu tiên tại Việt Nam nhận CEEP của Cambridge

Phát biểu tại sự kiện, Th.S, CEO Trương Kiều Oanh, nhà đồng sáng lập ACE, cho biết: "Suốt hơn 20 năm qua, chúng tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi, thay đổi và hoàn thiện, với kết quả của học viên luôn là mối quan tâm ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, sự công nhận CEEP lần này là sự ghi nhận của Cambridge. ACE tiếp tục quyết tâm làm tốt hơn nữa về tất cả mọi mặt: từ chương trình học, cơ sở vật chất, chất lượng giáo viên, cho đến kết quả đầu ra của học viên mỗi ngày. Bằng sự giáo dục từ tâm, chúng tôi luôn nhắc nhở phải phát triển bằng chất lượng thật, sự tận tâm thật, kết quả học tập thật và giá trị thật".

Trao chứng nhận Đối tác giáo dục tiếng Anh Cambridge toàn diện (CEEP) của Hội đồng khảo thí Cambridge cho ACE ẢNH: QUỲNH TRÂN

Bà Lê Thị Lệ Huyền, Giám đốc quốc gia Cambridge University Press & Assessment tại VN, cho biết: "Đối với đào tạo tiếng Anh, điều quan trọng không chỉ học viên học được những gì mà còn là cách đánh giá sự tiến bộ như thế nào, giúp mang đến môi trường học tập có định hướng, lộ trình phát triển rõ ràng và những kết quả đánh giá theo các chuẩn mực. Thông qua hệ thống đánh giá Cambridge English, năng lực tiếng Anh của học viên được đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn quốc tế, giúp các em có những cột mốc rõ ràng trong hành trình học tập. Học viên có thể nhận diện mình đang ở đâu, đã đạt được những gì và cần tiếp tục phát triển như thế nào".

Việc trở thành đơn vị Anh ngữ đầu tiên tại VN đón nhận chứng nhận CEEP của Cambridge không chỉ là dấu mốc đáng tự hào đối với ACE, mà còn là cam kết tiếp tục đầu tư vào chất lượng giáo dục, phát triển đội ngũ và mang đến cho học viên hành trình học tiếng Anh toàn diện, bài bản và theo những chuẩn mực quốc tế.

Dịp này, ACE cũng tổ chức vinh danh các giáo viên chuyên môn cùng hơn 200 học viên xuất sắc đã đạt thành tích tuyệt đối trong kỳ thi lấy chứng chỉ Cambridge và đạt chứng chỉ IELTS với điểm số xuất sắc trong năm 2026.



