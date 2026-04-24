Hệ thống Winmart đặt mục tiêu 1.000 tỉ đồng lợi nhuận năm 2026

Quang Thuần
24/04/2026 14:11 GMT+7

Sáng nay 24.4, Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán MSN) cùng hai công ty thành viên là Masan Consumer (MCH) và Masan MEATLife (MML) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, khẳng định chu kỳ tăng trưởng mới sẽ bắt đầu tăng tốc.

Chia sẻ tại đại hội cổ đông, ông Nguyễn Đăng Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty Masan cho biết: Sau quá trình tái cấu trúc, WinCommerce (WCM) - đơn vị vận hành hệ thống WinMart và WinMart+/WiN - đã bước sang một giai đoạn phát triển mới. Hiệu quả kinh doanh được cải thiện rõ rệt, trong khi chi phí đầu tư và vận hành trên mỗi cửa hàng giảm khoảng 30% so với năm 2020. Từ mức lỗ khoảng 3.700 tỉ đồng năm 2019, WCM đang hướng tới mục tiêu đạt 1.000 tỉ đồng lợi nhuận vào năm 2026.  

Ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Công ty Masan tự tin đặt mục tiêu lợi nhuận 1.000 tỉ đồng trong năm nay

Trong năm 2026, Masan đặt mục tiêu cho các đơn vị thành viên cụ thể như sau: MSN tăng trưởng doanh thu đạt 20%, lợi nhuận sau thuế trước cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) tăng 1,2 lần. WCM tăng trưởng doanh thu đạt 21%, NPAT Pre-MI tăng 2,0 lần. MCH tăng trưởng doanh thu đạt 15%, biên lợi nhuận sau thuế đạt 22%. MML tăng trưởng doanh thu đạt 20%. Thông qua Nền tảng vận hành One Masan, công ty kỳ vọng tạo ra 500 triệu USD dòng tiền trong năm 2026 và hướng tới 1 tỉ USD vào năm 2030. Ngay trong năm 2026, Masan đã cho thấy đà tăng trưởng tích cực để hoàn thành các mục tiêu tài chính. Trong quý 1/2026, doanh thu và NPAT Pre-MI của MSN lần lượt tăng 27,1% và 2,0 lần so với cùng kỳ.

Tăng trưởng này được dẫn dắt bởi sự cải thiện mạnh mẽ tại các đơn vị thành viên, với lợi nhuận của WCM tăng 3,5 lần, MCH tăng 11,5%, MML tăng 66,3% và PLH tăng 80,8%. Đồng thời, mảng không cốt lõi Masan High-Tech Materials cũng ghi nhận sự cải thiện đáng kể, góp phần củng cố kết quả kinh doanh hợp nhất của tập đoàn.

Cổ đông Masan đến tham dự đại hội chật kín đến mức không còn chỗ trống

Ông Danny Le - Tổng giám đốc Masan Group, khẳng định "Đại kết nối" không chỉ là chiến lược kinh doanh, mà còn là cam kết dài hạn đối với Việt Nam. Khi các trụ cột của hệ sinh thái được kết nối, giá trị không chỉ được tạo ra mà còn được lan tỏa, để người tiêu dùng được hưởng lợi, nhân viên được trao cơ hội và cổ đông được tạo ra giá trị bền vững. Với mục tiêu đó, WCM tăng tốc mở rộng hạ tầng bán lẻ, hướng tới khoảng 6.100 cửa hàng vào cuối năm 2026, với trọng tâm là khu vực nông thôn, nơi chiếm khoảng 70% số cửa hàng mở mới. Với kỳ vọng thị phần bán lẻ hiện đại sẽ vượt 20% vào năm 2030, Masan đặt mục tiêu mở mới tối thiểu 1.500 cửa hàng mỗi năm, hướng tới quy mô 13.000 cửa hàng trên toàn quốc.

Về phía công ty Masan MEATLife (MML), hiện nay, sản phẩm thịt có thương hiệu của MML mới chỉ chiếm khoảng 2% thị trường thịt. Thông qua nền tảng phân phối hợp nhất với quy mô khoảng 13.000 siêu thị WinMart và cửa hàng WinMart+/WiN và hơn 70.000 cửa hàng WIN+, MML có khả năng mở rộng thương hiệu nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các mô hình truyền thống. Song song với việc tiếp tục đầu tư vào xây dựng thương hiệu, nghiên cứu phát triển sản phẩm và công nghệ, MML đang mở rộng danh mục từ thịt tươi sang các sản phẩm thịt tẩm ướp và chế biến, nhằm phục vụ đầy đủ các nhu cầu dinh dưỡng và các dịp tiêu dùng. Mục tiêu là đưa ngành thịt có thương hiệu trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống hàng ngày của người tiêu dùng Việt, đáp ứng đa dạng nhu cầu và thói quen tiêu dùng.

