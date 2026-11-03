Hẻm ở TP.HCM không mưa vẫn ngập nước đen, người dân khổ sở suốt nhiều năm

Theo người dân phản ánh, tình trạng ngập nước triền miên tại hẻm số 9 Lê Tấn Bê (phường An Lạc, TP.HCM) diễn ra với đoạn ngập kéo dài gần 300 m. Theo ghi nhận của PV Thanh Niên vào sáng 2.11, dù trời không mưa nhưng dòng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối nồng nặc từ kênh đen (người dân hay gọi kênh Hãng Giấy) vẫn liên tục dâng cao, nước theo đường cống dân sinh tràn lênh láng khắp mặt đường, vào tận nhà dân.

Hẻm sâu thành "phễu hứng nước"

Bà Võ Thúy Hằng (58 tuổi, ở hẻm số 9 Lê Tấn Bê) bức xúc cho biết trước năm 2019, khi tuyến kênh Hãng Giấy chưa thi công cải tạo, khu vực này ít ngập, thậm chí không ngập. Cũng theo bà Hằng, từ khi công trình khởi công rồi làm cống hở, cảnh ngập úng bắt đầu xuất hiện và kéo dài suốt 6 - 7 năm nay.

"Cứ mỗi tháng có 2 đợt triều cường, tính ra hết cả chục ngày sống chung với ngập. Không chỉ triều cường, bây giờ mưa cũng ngập, có khi 5 ngày trong 1 tuần đều ngập. Nước lên kết hợp mưa là người già, trẻ nhỏ khổ sở, xe chạy qua chết máy liên tục. Dân đã kiến nghị chính quyền địa phương nhiều lần nhưng đến nay chưa có kết quả", bà Hằng ngán ngẩm.

Tuyến hẻm số 9 Lê Tấn Bê nước lênh láng, tràn cả vào nhà dân ẢNH: TRẦN KHA

Tương tự, bà Võ Thị Yến Linh (58 tuổi) cho hay nước thường dâng từ sáng sớm đến tận trưa mới rút bớt, rồi đến chiều tối lại tràn vào đợt mới. Đồ đạc, tủ lạnh kê cao vẫn bị ngập nên hư hỏng.

Thời điểm chúng tôi ghi nhận, nước ngập lênh láng ngoài đường lẫn trong nhà bà Linh. Đồ đạc trong nhà như ghế salon ngập nước; máy giặt, máy lạnh bà phải dùng đá kê cao để không bị rò rỉ điện.

Để ngăn nước vào nhà, người dân dùng các vật dụng chắn trước cửa ra vào ẢNH: TRẦN KHA

Có người xây hẳn tường gạch cao gần cả mét tại lối ra vào nhà và dùng bao cát đắp chắn nước

ẢNH: TRẦN KHA

Có nhà đã nâng nền nhưng nước vẫn dâng cao tràn vào tận bên trong, ướt đồ đạc ẢNH: TRẦN KHA

Người dân phải dùng máy bơm hút nước liên tục từ trong nhà ra ngoài ẢNH: TRẦN KHA

"Những ngày qua công nhân vớt lục bình dưới lòng kênh lên chất đống trên bờ rồi không chở đi xử lý. Đến khi triều dâng, rác rưởi cùng lục bình trôi lềnh bềnh khắp ngõ, muỗi mòng sinh sôi dày đặc khiến nguy cơ dịch bệnh sốt xuất huyết luôn rình rập", bà Nguyễn Thị Hồng (59 tuổi, nhà số 9/16/29 Lê Tấn Bê) bức xúc phản ánh.

Tiến thoái lưỡng nan

Do địa hình hẻm trũng thấp, nhiều tuyến hẻm nhánh xung quanh và khu vực tiếp giáp chợ đã chủ động đổ bê tông, xây gờ chắn cao và đặt máy bơm công suất lớn. Vô hình chung, đoạn trũng của hẻm số 9 trở thành chiếc "phễu hứng nước" bất đắc dĩ cho toàn khu.

Người dân lội nước đen ngòm đi chợ ẢNH: TRẦN KHA

Theo người dân, van ngăn triều tại cống nước trên đường Lê Tấn Bê đã hỏng, khiến nước từ kênh lớn tràn ngược vào lòng kênh Hãng Giấy rồi theo hệ thống cống tràn lên mặt đường.

Nhiều người dân rơi vào cảnh "đi không được, ở chẳng xong". Ông Lê Văn Thắng (57 tuổi) phải dẹp quán hủ tiếu ăn sáng vì khách không thể lội qua dòng nước bẩn; tiệm gạo của ông Dương Văn Tấn (55 tuổi) cũng rơi vào cảnh ế ẩm tương tự. Thậm chí, gia đình bà Tuyền có 5 - 6 nhân khẩu phải sơ tán bầy cháu nhỏ sang nhà người quen ở tạm, đợi triều rút mới dám quay về.

Bà Võ Thúy Hằng chia sẻ sự khó khăn, bất tiện của người dân khi con hẻm ngập nước triền miên ẢNH: TRẦN KHA

Rác thải, lục bình tồn đọng khiến người dân lo ngại chuột, gián, muỗi sinh sôi ẢNH: TRẦN KHA

Người dân mang ủng đi lại vì nước đen ngòm hôi thối, gây ngứa khi tiếp xúc ẢNH: TRẦN KHA

Nhiều hộ muốn cải tạo, nâng nền chống ngập nhưng lại vướng quy định an toàn hành lang lưới điện cao thế chạy ngang phía trên nên không được phép nâng mái. Nếu chỉ nâng nền mà giữ nguyên mái thì trần nhà quá thấp, không gian sinh hoạt tù túng không thể ở được.

Trước bức xúc kéo dài của người dân, PV Thanh Niên sẽ liên hệ với UBND phường An Lạc để làm rõ nguyên nhân cũng như phương án khắc phục, xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực này và thông tin đến bạn đọc trong các bản tin tiếp theo.