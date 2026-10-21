Hẻm ở TP.HCM ngập nước đen bốc mùi gần 3 tháng qua, người dân khổ sở

Người dân phản ánh tình trạng ngập nước hẻm 1428 đường Huỳnh Tấn Phát diễn ra triền miên suốt gần 3 tháng nay do mưa lớn kết hợp triều cường dâng cao. Trong tối 18 và sáng 19.10, nước vừa có dấu hiệu rút bớt thì đến trưa cùng ngày, một cơn mưa xuất hiện lại khiến tuyến hẻm tiếp tục chìm trong nước.

Ngập nước tại hẻm 1428 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ ẢNH: TRẦN KHA

Dù lượng mưa không quá lớn, nhiều đoạn trũng thấp trong hẻm (đặc biệt là các nhánh 1428/11/8 và 1428/20) nước ngập sâu tới đầu gối. Nước từ hệ thống cống đen ngòm tràn lên, hòa lẫn rác thải và bốc mùi hôi nồng nặc. Do mặt đường ngập sâu lại tiềm ẩn nhiều ổ gà, nắp cống mấp mô, nhiều người phải dắt xe vì sợ trượt ngã hoặc xe chết máy.

Học sinh đi xe đạp điện qua đoạn ngập nước sâu liên tục bị hỏng hóc, chi phí sửa chữa lên đến tiền triệu.

Người dân lội trong dòng nước đen ẢNH: TRẦN KHA

Trong tối 18 và sáng 19.10, nước vừa có dấu hiệu rút bớt thì đến trưa cùng ngày, một cơn mưa xuất hiện lại khiến tuyến hẻm tiếp tục ngập nước ẢNH: TRẦN KHA

Bà Phan Thị Minh Tuyết (người dân sống tại hẻm) bức xúc cho biết: "Cứ mưa xuống hoặc triều cường lên là nước ứ đọng không chịu rút. Cống bị bít hết rồi. Mấy chục hộ dân ở đây chịu cảnh này cả mấy tháng trời, học sinh đi học về là xe chết máy. Dân đã gửi đơn kiến nghị lên phường, khu phố nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm".

Tương tự, ông Phùng Đình Diện (73 tuổi) chỉ tay ra con hẻm ngập lênh láng chia sẻ: "Mỗi đợt mưa là y như rằng trước nhà biến thành sông, rác rưởi, hộp xốp trôi bồng bềnh. Nước dâng mấp mé tràn vào nhà, vừa ô nhiễm vừa bất an. Chúng tôi chỉ mong các cấp chính quyền sớm có giải pháp nâng đường, khơi thông dòng chảy để bà con đi lại đỡ khổ".

Đường ngập nước kéo dài ẢNH: TRẦN KHA

Gờ chắn được xây để ngăn nước vào nhà ẢNH: TRẦN KHA

Theo ghi nhận thực tế của PV Thanh Niên, tình trạng nước tù đọng lâu ngày khiến môi trường tại khu vực ô nhiễm nghiêm trọng, chỉ cần lội qua dòng nước là chân tay đã ngứa ngáy, khó chịu.

Trước cảnh "sống chung với lũ", nhiều gia đình như hộ anh Nguyễn Hữu Phước, cô Lưu Thị Lượm phải bỏ tiền túi mua đất cát, thuê thợ chở đá về nâng cao nền nhà hoặc xây gờ chắn ngay trước cửa để ngăn nước bẩn tràn vào.

Tìm hiểu nguyên nhân, người dân địa phương cho biết trước đây nước thải sinh hoạt và nước mưa trong khu vực thoát ra một con mương chảy về rạch lớn. Tuy nhiên, trong quá trình đô thị hóa, con mương này đã bị san lấp, chặn dòng.

Người dân gom đá để nâng nền vì đường ngập liên tục, nước tràn vào nhà ẢNH: TRẦN KHA

Những người dân trong hẻm mua xà bần, đá để nâng nhà ẢNH: TRẦN KHA

Trong khi đó, hệ thống cống nội bộ của tuyến hẻm ở 1428 đường Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Mỹ, TP.HCM) lại chưa được đấu nối đồng bộ với tuyến cống chính trên đường Huỳnh Tấn Phát. Hệ quả là nước từ các vị trí cao dồn ứ về vùng trũng thấp, không có lối thoát và gây ngập úng kéo dài ngày này qua ngày khác.

Được biết, người dân đã nhiều lần gửi phản ánh và kiến nghị cơ quan chức năng địa phương có phương án nạo vét hoặc nâng cấp tuyến hẻm nhưng đến nay tình trạng trên vẫn chưa chuyển biến.

Phóng viên Báo Thanh Niên đã liên hệ với UBND phường Tân Mỹ để tìm hiểu hướng xử lý và sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.