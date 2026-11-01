Những người trẻ cứu xe chết máy giữa dòng triều cường

"Cứu" xe chết máy

Chiều tối, đoạn đường Phạm Hữu Lầu và 15B (TP.HCM) mênh mông nước. Dòng người tan sở vừa dò đường, vừa cố giữ cho xe không chết máy. Có người đi được nửa đoạn thì động cơ tắt ngúm, đành xuống xe bì bõm dắt bộ. Giữa cảnh ấy, một nhóm tình nguyện viên mặc áo phản quang liên tục lội ra, đưa xe vào vị trí cao ráo rồi kiểm tra máy móc hoàn toàn miễn phí.

Sau những giờ làm việc nhiều áp lực, được cùng mọi người giúp đỡ người lạ khiến Huệ thấy tinh thần nhẹ nhõm hơn ẢNH: AN VY

Nguyễn Đinh Thanh Vân (23 tuổi), làm việc trên đường Nguyễn Hữu Thọ, P.Tân Hưng (TP.HCM), là một trong những người được giúp. Vân kể, mấy hôm rồi cứ chiều đến nước lại dâng, nhưng cô không nghĩ xe mình sẽ chết máy giữa đường. Đang loay hoay chưa biết xoay xở thế nào, Vân thấy thành viên trong đội tiến đến dìu xe lên chỗ cao, sửa miễn phí. Không chỉ vậy, các thành viên trong đội còn hướng dẫn đường đi tránh ngập. "Nếu không có các anh, không biết mình sẽ ra sao", Vân nói.

Cùng cảnh ngộ, chị Trần Thị Thanh Thủy (33 tuổi), ngụ đường Chuyên Dùng 9, P.Phú Thuận (TP.HCM), cho biết chị muốn "chấm 10 sao" luôn cho đội. Ngày nào cũng đi qua khu vực này, chị vẫn bất ngờ khi nước lên cao khiến xe tắt máy. Thấy thế, các tình nguyện viên nhanh chóng kiểm tra, xử lý để xe nổ máy trở lại. Trước khi chị rời đi, họ còn nhắc hôm sau nên thay nhớt cho yên tâm.

Các thành viên trong nhóm cứu hộ nhanh chóng giúp người dân đưa xe ra khỏi vùng ngập nước ẢNH: AN VY

Ban ngày đi làm, ban đêm lội nước

Giữa những chiếc xe chờ sửa, Nguyễn Quốc Thái (30 tuổi), thuộc đội hình phản ứng nhanh S.P.D tại khu vực ngập, cho biết các thành viên hỗ trợ người dân gặp tai nạn, xe hư, hết xăng, thủng lốp hay những tình huống khẩn cấp khác vào ban đêm.

Một buổi ứng trực, lực lượng được chia thành 3 nhóm. Đó là đưa phương tiện ra khỏi điểm ngập, xử lý xe chết máy và sẵn sàng hỗ trợ y tế. Đội nòng cốt có khoảng 8 người, phối hợp cùng đoàn viên, sinh viên và dân quân. Mỗi điểm ngập vào giờ cao điểm có thể huy động 15 - 20 người.

Không phải thợ sửa xe chuyên nghiệp, Thái chia sẻ anh học kỹ năng từ những người đi trước và tự tìm hiểu thêm trên mạng.

"Có hôm xe vừa sửa xong, chiếc khác đã được đẩy tới, đông đến mức cả nhóm không đếm xuể. Mình còn nhớ có lần một phụ nữ ngã xe, đánh rơi điện thoại xuống nước. Các thành viên trong đội khoanh vùng chỗ ngã, gọi vào số máy để tìm ánh sáng màn hình và cuối cùng tìm được điện thoại sau khoảng 15 phút", Thái kể.

Hàng loạt chiếc xe máy đang chờ được “cấp cứu” ẢNH: AN VY

Trong nhóm có chị Phan Thị Ngọc Huệ (35 tuổi), nhân viên văn phòng ở đường Tôn Thất Tùng, P.Bến Thành. Tan sở, thay vì về nhà nghỉ ngơi, "bông hồng thép" này lại đến điểm ngập để phụ đẩy xe, điều tiết giao thông và hỗ trợ y tế. Kiến thức sơ cứu được chị tích lũy qua những buổi tập huấn của đội và học hỏi thêm từ người có chuyên môn. Huệ nói ban đầu chị tham gia vì thấy các thành viên vui vẻ, gắn bó. Càng làm, chị càng thấy công việc có ý nghĩa.

Đặc biệt, đội còn có đôi vợ chồng Đinh Nguyên Vũ Uyên và Trần Ngô Hồng Phước, cùng 32 tuổi. Anh Phước là đội phó đội hình phản ứng nhanh S.P.D. Họ quen nhau từ thời đi học, cùng tham gia hoạt động tình nguyện từ trước khi cưới. Đến nay đã thành vợ chồng, cứ tối nào triều cường gây ngập, cả hai cùng ra đường hỗ trợ người dân.

Uyên kể từng có buổi nước ngập đến ngang eo. Có lần chị một mình hỗ trợ đẩy khoảng 20 - 30 chiếc xe. Chẳng ai buộc hai vợ chồng phải có mặt, nhưng họ vẫn chọn ở bên nhau trong những ca trực ướt sũng. "Tụi mình mong những hành động nhỏ này lan tỏa đến mọi người, để sau này nếu tụi mình không thể tiếp tục thì sẽ có những người khác thay thế", Uyên nói.

Chị Nguyễn Quý Thùy Dương, Phó bí thư Đoàn phường, Chủ tịch Hội đồng Đội P.Tân Mỹ (TP.HCM), đánh giá hoạt động của đội hình phản ứng nhanh S.P.D thiết thực, nhất là khi người dân đi làm, đón con, trở về nhà giữa giờ cao điểm. Sự phối hợp giữa nhóm tình nguyện, đoàn viên và lực lượng dân quân giúp việc hỗ trợ mùa triều cường được kịp thời hơn, đồng thời lan tỏa tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.