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    TP.HCM mưa trắng trời chiều 31.10, quốc lộ 50 ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

    TP.HCM mưa trắng trời chiều 31.10, quốc lộ 50 ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

    Cao An Biên
    Cao An Biên

    Mưa lớn kèm sấm chớp chiều 31.10 khiến nhiều khu vực tại TP.HCM ngập sâu. Quốc lộ 50 và khu dân cư Bình Hưng mênh mông nước, nhiều phương tiện chết máy, người dân chật vật di chuyển.

    Theo ghi nhận của Báo Thanh Niên, mưa trắng trời ngay từ đầu giờ chiều khiến nhiều tuyến đường và khu dân cư nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập sâu.

    Đáng chú ý, quốc lộ 50, đoạn qua xã Bình Hưng, bị ngập nặng. Nước dâng cao, phủ kín nhiều đoạn mặt đường, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông. Người đi xe máy phải di chuyển chậm qua những đoạn ngập, trong khi nhiều phương tiện bị chết máy giữa đường.

    Tình trạng ngập nước khiến việc đi lại của người dân trở nên vất vả. Trên tuyến quốc lộ vốn có nhiều phương tiện qua lại, những đoạn nước ngập sâu trở thành trở ngại lớn, đặc biệt đối với người điều khiển xe máy.

    TP.HCM mưa trắng trời chiều 31.10, quốc lộ 50 ngập sâu, xe chết máy hàng loạt

    Không chỉ trên quốc lộ 50, nhiều khu vực dân cư tại xã Bình Hưng cũng ngập mênh mông sau cơn mưa. Nước phủ kín các lối đi, dâng cao tại một số khu vực, thậm chí tiến sát nền nhà dân.

    Dù nhiều ngôi nhà đã được nâng nền để hạn chế tình trạng ngập nước, cơn mưa lớn chiều 31.10 vẫn khiến nước dâng lên mức đáng lo ngại. Việc sinh hoạt và di chuyển của người dân trong khu vực bị ảnh hưởng khi những con đường quen thuộc chìm trong nước.

    Tại phường Bình Đông, mưa lớn cũng khiến nước tràn vào một công ty. Hình ảnh ghi nhận cho thấy ảnh hưởng của cơn mưa không chỉ giới hạn trên các tuyến đường mà còn lan vào những khu vực bên trong công trình.

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