Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), đơn vị đã có văn bản gửi UBND thành phố Đồng Nai thông báo thời điểm dự kiến đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành vào khai thác là từ 0 giờ ngày 24.12.

Sân bay Long Thành dự kiến đón chuyến bay thương mại từ ngày 24.12

Để chuẩn bị cho thời điểm này, ACV đề nghị chính quyền địa phương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, hỗ trợ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm quá trình vận hành diễn ra đồng bộ và an toàn.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn đầu, từ tháng 12.2026 đến tháng 3.2027, khu cánh Tây và khu trung tâm nhà ga hành khách sẽ được ưu tiên hoàn thiện để phục vụ khai thác. ACV dự kiến bố trí 4 đảo làm thủ tục check-in, phục vụ cả chuyến bay nội địa và quốc tế, với quy mô khoảng 20 - 30 chuyến mỗi ngày.

Hai hãng hàng không tham gia khai thác ban đầu là Vietnam Airlines và Vietjet Air. Tổng số chuyến bay dự kiến tối đa 366 chuyến mỗi tuần, tương đương khoảng 6 - 10% công suất thiết kế của sân bay. Trong đó, có 322 chuyến nội địa và 44 chuyến quốc tế.

Cụ thể, Vietnam Airlines dự kiến khai thác tuyến Long Thành - Hà Nội cùng một số đường bay quốc tế. Trong khi đó, Vietjet Air dự kiến tổ chức các chuyến bay nội địa, kết nối Long Thành với những trung tâm kinh tế, du lịch lớn trên cả nước.

Việc phân bổ chuyến bay giữa sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất hiện đang được các cơ quan quản lý, đơn vị khai thác và hãng hàng không phối hợp xây dựng. Các bên phải tính toán khung giờ cất, hạ cánh, hay còn gọi là slot, để bảo đảm hoạt động tại hai sân bay phù hợp với nhu cầu thực tế và các quy định hàng không.