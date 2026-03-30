Hẹn em ngày nhật thực thu hơn 17 tỉ đồng khi vừa ra rạp

Bên cạnh sự quan tâm của khán giả, Hẹn em ngày nhật thực cũng đối diện với thách thức khi bị quay lén, lộ đoạn kết trên mạng xã hội. Đạo diễn Lê Thiện Viễn bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm của khán giả dành cho phim, đồng thời nhắn nhủ: "Xin các bạn đừng quay lại và đăng lên các trang mạng xã hội, nhất là kết phim, để những người chưa xem sẽ theo dõi phim được trọn vẹn hơn".

Đoàn Thiên Ân trong phim ẢNH: NSX

"Biết rằng sẽ không thể nào làm hài lòng 100% được, nhưng nếu khán giả xem có cảm xúc, tin vào tình yêu thì mong phim sẽ lan tỏa", Lê Thiện Viễn bộc bạch.

Hẹn em ngày nhật thực là phim thứ 3 của Đoàn Thiên Ân sau Nụ hôn bạc tỉ (2025) và Công tử Bạc Liêu (2024). "Đây là một nhân vật đặc biệt đối với tôi. Được đóng vai nữ tu là một điều hết sức cao quý", Đoàn Thiên Ân chia sẻ.