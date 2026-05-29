Hiểm họa từ nạn trộm thiết bị điện trên cao tốc

Gia Khánh
29/05/2026 08:12 GMT+7

Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) vừa báo cáo cơ quan chức năng TP.Đồng Nai về tình trạng mất cắp vật tư, thiết bị chiếu sáng trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tuyến đường chỉ mới được đưa vào vận hành khai thác.

Cụ thể, ngày 24.5, Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư thành phần 2 dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu) phát hiện có đến 5 vị trí bị kẻ xấu rút, cắt dây điện, thiết bị điện khiến hệ thống chiếu sáng không thể vận hành. Trước đó, ngày 3.4, đơn vị này cũng trình báo công an về việc trộm xâm nhập dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cắt 747 m cáp ngầm, 1.815 m cáp đồng trần và 52 bảng điện với tổng thiệt hại gần 570 triệu đồng.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đánh giá là đòn bẩy chiến lược kết nối "thủ phủ" công nghiệp Đồng Nai với cửa ngõ cảng biển, du lịch khu vực Vũng Tàu cũ. Những ngọn đèn chiếu sáng trên cao tốc góp phần bảo vệ bình an cho mỗi chuyến xe. Vậy nên nạn trộm cắp thiết bị điện chiếu sáng trên cao tốc không đơn thuần là trộm cắp tài sản công cộng thông thường, mà phải được nhìn nhận thẳng thắn là hành vi phá hoại tài sản quốc gia, gián tiếp đe dọa sinh mạng con người.

Hành vi trộm thiết bị điện gây thiệt hại ngân sách nhà nước, làm đảo lộn tiến độ vận hành đồng bộ của toàn tuyến và ảnh hưởng nghiêm trọng sự an toàn của người tham gia giao thông. Trên tuyến cao tốc nơi các phương tiện di chuyển với tốc độ lên đến 100 km/giờ (hiện nay chỉ mới cho phép lưu thông 80 km/giờ), việc hệ thống chiếu sáng bị vô hiệu hóa sẽ biến những cung đường văn minh thành các "bẫy tử thần" trong bóng tối.

Cơ quan chức năng TP.Đồng Nai cần vào cuộc quyết liệt, áp dụng các khung hình phạt nghiêm khắc, bên cạnh tội danh "hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản", cần xem xét đến hành vi đe dọa an toàn giao thông đường bộ để răn đe, cảnh tỉnh.

Bảo vệ hệ thống hạ tầng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là bảo vệ dòng chảy phát triển của Vùng kinh tế trọng điểm phía nam, và hơn hết, là bảo vệ chính sinh mạng của chúng ta. Giữ vững ánh sáng trên tuyến cao tốc là trách nhiệm không của riêng ai.

