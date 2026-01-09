Highlands Coffee là khách hàng lớn của Đồ hộp Hạ Long

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ kế toán từ ngày 1.1 - 30.6.2025 của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, doanh nghiệp này có nhiều khách hàng lớn trong lĩnh vực bán lẻ và F&B (dịch vụ kinh doanh nhà hàng và đồ uống), điển hình là Công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên (chủ thương hiệu Highlands Coffee) và Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce.

Cụ thể, tại thời điểm 30.6.2025, khoản phải thu ngắn hạn đối với chi nhánh Công ty cổ phần dịch vụ cà phê Cao Nguyên là hơn 3,06 tỉ đồng và của Công ty CP dịch vụ thương mại tổng hợp Wincommerce là hơn 7 tỉ đồng.

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, ngày 8.1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đã làm rõ một đường dây thu mua thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi từ nhiều địa phương, sau đó đưa về kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long để chế biến.

Tổng khối lượng thịt bị phát hiện lên tới hơn 120 tấn, trong đó khoảng 2 tấn đã được sản xuất thành thịt hộp. Số thịt này được xác định đã ôi thiu, chảy nước, bốc mùi, tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ngay chiều 8.1, nhiều hệ thống siêu thị lớn trên cả nước như Central Retail Việt Nam (sở hữu chuỗi siêu thị GO!, Top Markets...), WinCommerce (đơn vị vận hành hệ thống WinMart/WinMart+/WiN)... cho biết, trong khi chờ kết luận của cơ quan chức năng, các siêu thị đồng loạt cho rút toàn bộ sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long khỏi quầy kệ và chấp nhận cho khách hàng mua rồi có thể đổi trả hàng.