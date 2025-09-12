Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hình ảnh mới cho thấy kẻ bắn Charlie Kirk thoát đường nào?
Video Thế giới

Hình ảnh mới cho thấy kẻ bắn Charlie Kirk thoát đường nào?

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh
12/09/2025 20:08 GMT+7

Ông Charlie Kirk, một nhà hoạt động bảo thủ có tầm ảnh hưởng và là đồng minh thân cận của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thiệt mạng vào ngày 10.9 chỉ bằng một phát súng trong vụ việc mà ông Trump gọi là “vụ ám sát tàn bạo”.

Nhà hoạt động bảo thủ có tầm ảnh hưởng lớn Charlie Kirk đang phát biểu tại một sự kiện ngoài trời tại Đại học Utah Valley thì bị bắn gục bởi một phát súng duy nhất vào ngày 10.9. Diễn biến vụ việc được sắp xếp lại dựa trên những hình ảnh mới nhất.

Sự việc bắt đầu khi một đám đông khoảng 3.000 người đã tụ tập để nghe ông Kirk phát biểu vào hôm 10.9 (giờ địa phương) tại Orem (bang Utah, Mỹ).

Trước khi trả lời câu hỏi của khán giả, ông Kirk đã phát tặng mũ tại buổi nói chuyện có tên “Prove Me Wrong” (tức “Hãy chứng minh tôi sai”), trong khuôn khổ 15 sự kiện đã được lên kế hoạch tại các trường đại học Mỹ.

Ông Kirk bắt đầu phát biểu khi ngồi dưới một mái che vào đầu giờ chiều. 

Một lát sau, có thể nghe thấy một khán giả hỏi ông Kirk về số vụ xả súng hàng loạt ở Mỹ. Khi ông Kirk trả lời, một tiếng súng vang lên. Đoạn video ghi lại thời điểm ông Kirk bị bắn cho thấy ông bị bắn vào cổ, và có thể thấy khán giả bỏ chạy khỏi hiện trường theo nhiều hướng khác nhau.

Một bóng người dường như xuất hiện trên mái nhà trong đoạn phim ghi lại khoảnh khắc đám đông giải tán.

Vụ ám sát Charlie Kirk diễn ra như thế nào? - Ảnh 1.

Nghi phạm liên quan đến vụ ám sát ông Charlie Kirk trong sự kiện tại Đại học Utah Valley (bang Utah, Mỹ) được ghi lại trong đoạn phim an ninh do Sở An toàn Công cộng Utah công bố, ngày 11.9.2025

ẢNH: REUTERS

Hiện đã xác nhận được rằng bóng người trong video đang ở trên mái của Trung tâm Losee tại Đại học Utah Valley... và vị trí của bóng người này trùng khớp với hình ảnh được thấy trong các đoạn phim xác nhận khác được đăng tải trên mạng xã hội.

Ngay sau đó, ông Kirk được đưa đến một bệnh viện gần đó nhưng vài giờ sau bệnh viện tuyên bố ông đã tử vong.

FBI và các quan chức tiểu bang cho biết kẻ sát nhân đã đến trường vài phút trước khi sự việc bắt đầu, và có thể thấy qua camera an ninh, kẻ này đã leo lên cầu thang để lên mái nhà gần đó trước khi nổ súng.

Sau đó, tay súng nhảy khỏi mái nhà và chạy trốn vào khu dân cư liền kề.

