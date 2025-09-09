Hình thể sáu múi của chàng trai quê Tây Ninh thi Nam vương quốc tế

Đoàn Công Vinh sinh năm 1999, quê Tây Ninh, là trưởng phòng kinh doanh của một công ty điện thoại tại Việt Nam. Anh sở hữu chiều cao 1,82 m, cân nặng 77 kg, cùng số đo hình thể 98-76-98. Người mẫu 26 tuổi hiện đã sẵn sàng cho hành trình đầy thử thách tại Nam vương quốc tế 2025. Chàng trai quê Tây Ninh cho biết anh giữ tinh thần thoải mái khi bước vào hành trình “mang chuông đi đánh xứ người”.

Đoàn Công Vinh từng ghi tên mình vào top 10 tại Man Of The World 2024 ẢNH: NVCC

Để có được hình thể như hiện tại, Đoàn Công Vinh dành 3 tiếng mỗi ngày để tập luyện, kết hợp cùng việc duy trì chế độ ăn uống khoa học. Anh ưu tiên các thực phẩm sạch, đủ đạm, hạn chế đồ ngọt và dầu mỡ. Bên cạnh đó, người mẫu 9X còn tích cực rèn luyện kỹ năng trình diễn để tự tin hơn khi “chinh chiến” tại Thái Lan.

Đoàn Công Vinh chia sẻ anh tham dự Nam vương quốc tế không chỉ là muốn chinh phục một nấc thang mới trong cuộc sống, sau thành tích top 10 tại Man Of The World 2024, mà còn mong muốn được truyền cảm hứng sống tích cực đến cộng đồng. Theo người mẫu quê Tây Ninh, anh đã trải qua quá trình thay đổi bản thân một cách bền bỉ để có được hình thể như hiện tại.

Trước đây, Đoàn Công Vinh có ngoại hình gầy yếu, hay rơi vào tình trạng chán nản, thiếu tự tin và năng lượng. Sau đó, anh nhận ra nếu muốn một cuộc sống tốt hơn thì phải bắt đầu từ việc rèn luyện, thay đổi chính mình. Từ quan điểm đó, Đoàn Công Vinh lên lịch tập luyện, tuy nhiên điều đó không dễ dàng vì “việc gì muốn có kết quả cũng phải trải qua một quá trình”.

Để có được vóc dáng như hiện tại, Đoàn Công Vinh trải qua quá trình tập luyện cải thiện ngoại hình ẢNH: NVCC

“Khó khăn lớn nhất là phải giữ được kỷ luật. Nhiều lần tôi muốn bỏ cuộc vì tập mệt, vì không thấy kết quả ngay. Có những lần tôi rơi cả vào tình trạng tuyệt vọng. Nhưng ngay sau đó tôi lại tự nhắc mình, nếu hôm nay dừng lại thì ngày mai vẫn như cũ. Cứ như thế tôi đã bước qua mọi khó khăn bằng ý chí và thay đổi bản thân mỗi ngày. Không chỉ có ngoại hình thay đổi, mà tinh thần tôi cũng mạnh mẽ hơn. Tôi tự tin hơn trước gương, sống có trách nhiệm, kỷ luật và tích cực hơn trong mọi việc chứ không chỉ có tập luyện”, anh tâm sự.

Mục tiêu của Đoàn Công Vinh ở Nam vương quốc tế

Từ trải nghiệm của bản thân, Đoàn Công Vinh đến với cuộc thi quốc tế với mong muốn truyền tải thông điệp đến các bạn trẻ rằng “đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu”. “Hãy bắt đầu từ những bước nhỏ nhất, rồi kết quả sẽ đến. Mỗi ngày kiên trì một chút, bạn sẽ bất ngờ về phiên bản tốt hơn của chính mình và tự tin bước vào tương lai”, Đoàn Công Vinh chia sẻ.

Đoàn Công Vinh đặt quyết tâm cao khi đến Nam vương quốc tế 2025 ẢNH: NVCC

Đoàn Công Vinh cũng cho biết ngày đó gia đình anh không có điều kiện nên muốn có kinh phí để tập luyện, anh phải cố gắng dành dụm. Song chính điều đó giúp anh kỷ luật hơn trong việc thay đổi ngoại hình, cải thiện sức khỏe. “Tôi sẽ mang tất cả những nỗ lực, sự tích cực ấy của mình để đến với Nam vương quốc tế 2025, giới thiệu đến bạn bè hình ảnh người thanh niên Việt năng động, mạnh mẽ, tự tin trong thời đại mới”, anh bật mí.

Chỉ còn 3 ngày nữa, Đoàn Công Vinh sẽ chính thức lên đường sang Thái Lan tranh tài tại Nam vương quốc tế. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 26.9. Chàng trai quê Tây Ninh cùng các thí sinh sẽ trải qua các hoạt động, phần thi phụ trong 2 tuần trước khi bước vào vòng tranh tài quan trọng nhất.