Thể thao SEA Games 33

HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’

Văn Trình
Văn Trình
14/12/2025 23:21 GMT+7

Truyền thông Thái Lan lẫn HLV Nuengruethai đánh giá quả phạt đền mà đội tuyển nữ Thái Lan phải chịu ở phút 87 đã dẫn đến thất bại của họ trước Philippines vào tối 14.12. Trong khi đó, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT), bà Madam Pang cũng gây chú ý với hành động lạ.

Quả phạt đền phút 87 là bước ngoặt khiến đội tuyển nữ Thái Lan bị loại

Ở trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 33, đội tuyển nữ Thái Lan thua trên chấm luân lưu trước U.23 Philippines. Trước đó, hai đội có 120 phút thi đấu đầy kịch tính, hòa nhau 1-1. Jiraporn Mongkoldee là cầu thủ mở tỷ số cho đội tuyển nữ Thái Lan ở phút 53 với cú đá chéo góc. Trong khi đó, bàn thắng của đội tuyển nữ Philippines được ghi trên chấm phạt đền ở phút 87, do công của Jael-Marie Guy.

Kênh Thairath của Thái Lan bình luận sau trận: “Đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã thua một cách đau đớn trên chấm phạt đền! Họ đã bị đội tuyển Philippines đánh bại, qua đó chấm dứt hy vọng vào chung kết để giành HCV trên sân nhà. Giờ đây, những gì mà đội tuyển nữ Thái Lan có thể kỳ vọng là có thể giành HCĐ ở trận đấu với Indonesia, diễn ra sau đây 3 ngày nữa”.

HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’- Ảnh 1.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo đỏ) không thể vào trận chung kết SEA Games 33 vì thua trên chấm phạt đền

ẢNH: KHẢ HÒA

Kênh Thairath nhấn mạnh, việc hàng thủ đội tuyển Thái Lan mắc sai lầm, để đội tuyển Philippines được hưởng phạt đền ở những phút cuối là điều không thể chấp nhận được: “Kể từ đầu trận tới phút 53 - thời điểm đội tuyển nữ Thái Lan phá vỡ thế bế tắc chúng ta thi đấu rất tốt. Thậm chí, những phút sau đó đội tuyển Thái Lan cũng kiểm soát thế trận, không cho đội tuyển nữ Philippines nhiều cơ hội ăn bàn. Những cơ hội nguy hiểm mà Philippines có được cũng chủ yếu là đến từ nỗ lực cá nhân.

Nhưng rồi điều chúng ta không ngờ nhất cũng đến. Khi trận đấu chỉ còn ít phút nữa kết thúc, Panitta Chiratana Bhavibul lại bất cẩn để bóng chạm tay, giúp Philippines được hưởng phạt đền rồi gỡ hòa. Đó là thời điểm rất nhạy cảm và đáng lẽ ra hàng thủ đội tuyển nữ Thái Lan phải tập trung và không được phép mắc sót một cách nghiêm trọng như vậy”.

Trong khi đó, trang Khaosod đánh giá việc đội tuyển nữ Thái Lan chịu phạt đền phút 87 cũng trở thành bước ngoặt của trận, khiến cô trò HLV Nuengruethai phải dừng chân đáng tiếc. 

Ký giả trang Khaosod nhận xét: “Việc bị gỡ hòa ở những phút cuối đã khiến tâm lý của các cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan bị ảnh hưởng rất nhiều. Chưa kể, đối thủ của đội tuyển nữ Thái Lan là một đội có thể hình và thể lực lực tốt. So với khoảng thời gian thi đấu chính thức, đội tuyển nữ Philippines đã tận dụng tốt những ưu điểm này, khiến đội tuyển nữ Thái Lan vất vả. Nhiều cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan dù đã đuối sức nhưng luôn phải cố gắng theo kèm. Ngay đầu hiệp phụ thứ 2, CĐV đã thấy rõ sự chênh lệch về thể lực của 2 đội: Philippines vẫn dùng tốc độ để đuổi theo bóng trong khi cầu thủ nữ Thái Lan chấn thương ngay pha chạm bóng đầu tiên. Việc thể lực bị giảm sút, tinh thần bị ảnh hưởng là những yếu tố khiến chúng ta thất bại 2-4 ở loạt luân lưu, qua đó nhìn đối thủ ăn mừng ngay trên sân nhà”.

HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’- Ảnh 2.
HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’- Ảnh 3.
HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’- Ảnh 4.

Đội tuyển nữ Thái Lan (áo đỏ) vất vả trước các cô gái Philippines

ẢNH: KHẢ HÒA

HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau lòng nhắc về phạt đền

Trong phần họp báo sau trận, HLV Nuengruethai cũng nhắc về quả phạt đền mà đội tuyển nữ Thái Lan phải chịu ở phút 87: “Thật đáng tiếc khi chúng tôi không thể bảo toàn được lợi thế. Tôi cũng còn băn khoăn về tình huống dẫn đến quả phạt đền mà chúng tôi phải nhận, bởi lúc đó chúng tôi chưa nhìn thấy rõ. Nhưng đó là quyết định theo luật và chúng tôi buộc phải bước vào hiệp phụ, tiêu tốn rất nhiều thể lực".

"Tôi rất buồn và thấu hiểu sự thất vọng của nhiều cầu thủ. Nhiệm vụ của chúng tôi lúc này là động viên, giúp các em tiếp tục tự tin, phát triển bản thân, bởi bóng đá rồi sẽ còn gặp lại nhau. Hôm nay chúng tôi có thể sai sót, nhưng lần sau nhất định phải đòi lại”, HLV Nuengruethai nói thêm.

Madam Pang nôn nóng, liên tục cập nhật tình hình rồi… lặng lẽ xuống sân

Ở trận bán kết nữ SEA Games 33 giữa đội tuyển nữ Thái Lan và Philippines, bà Nualphan Lamsam (thường được biết đến với tên gọi Madam Pang) cũng bất ngờ có mặt trên khán đài sân Chonburi. Kể từ đầu giải, đây là lần đầu tiên Chủ tịch FAT có mặt trực tiếp để xem các cầu thủ của đội tuyển nữ thi đấu. Trước đó, tại vòng bảng, bà Madam Pang chỉ gọi cho đội mỗi khi trận đấu kết thúc và tuyên bố thưởng nóng.

HLV đội tuyển nữ Thái Lan đau đớn vì thua luân lưu Philippines, Madam Pang hành động ‘lạ’- Ảnh 5.

Bà Madam Pang có mặt để động viên đội tuyển nữ Thái Lan

ẢNH: FACEBOOK MADAM PANG

Ở lần xuất hiện này, bà Madam Pang cũng thể hiện sự hồi hộp bằng cách liên tục cập nhật tình hình trên sân qua các bài đăng trên trang Facebook như: “Phút 53, đội tuyển nữ Thái Lan dẫn trước đội tuyển nữ Philippines 1-0. Hãy chiến thắng và cổ vũ nhau để vào chung kết!”, “đội tuyển bóng đá nữ Thái Lan đã bước vào loạt sút luân lưu ở bán kết SEA Games sau khi hòa 1-1 trong hiệp phụ”.

Ngay khi trận đấu kết thúc, bà Madam Pang cũng tiến xuống sân và gặp mặt các cầu thủ đội tuyển nữ Thái Lan, gửi những lời động viên. Trên trang Facebook, bà cũng nhắn nhủ: “Chúng ta phải tiếp tục chiến đấu”.

