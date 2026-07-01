HLV Koeman từ chức khi Hà Lan thua cay đắng ở vòng knock-out: ‘Không ai thất vọng hơn tôi’

Có thể giải nghệ để chăm sóc vợ

HLV Koeman chia sẻ: "Tối qua, tôi đã quyết định kết thúc nhiệm kỳ HLV trưởng đội tuyển Hà Lan. Tất cả chúng tôi đều chia sẻ giấc mơ làm nên lịch sử tại World Cup này, nhưng đã không thể đạt được mục tiêu. Không ai thất vọng hơn tôi. Với tư cách HLV trưởng, trách nhiệm cuối cùng thuộc về tôi".



Nhà cầm quân 63 tuổi từng dẫn dắt tuyển Hà Lan giai đoạn 2018-2020 trước khi trở lại nắm đội vào tháng 1.2023. Trong chia sẻ mới nhất, Koeman cũng úp mở khả năng giải nghệ nghề huấn luyện.

Ông bộc bạch: "Những năm gần đây khiến tôi nhận ra một lần nữa rằng có nhiều điều quan trọng hơn bóng đá. Bóng đá là cả cuộc đời tôi, nhưng sức khỏe là vô giá. Khi người bạn yêu thương nhất phải chiến đấu với bệnh tật, góc nhìn của bạn sẽ thay đổi".

Koeman đặc biệt nhắc đến người vợ Bartina: "Dù bản thân cũng đang chống chọi với bệnh tật, Bartina vẫn động viên và khích lệ tôi mỗi ngày để hoàn thành công việc ở đội tuyển quốc gia. Điều đó cho thấy sức mạnh phi thường của bà ấy. Tôi biết ơn bà ấy nhiều hơn những gì có thể diễn tả bằng lời".

HLV Koeman cũng bị chỉ trích vì cho Hà Lan chơi quá an toàn trước Ma Rốc ẢNH: REUTERS

Hà Lan không đạt mục tiêu đề ra

Giám đốc kỹ thuật Liên đoàn Bóng đá Hà Lan (KNVB), Nigel de Jong, thừa nhận chiến dịch World Cup của "Cơn lốc màu da cam" là một thất bại.

"Mục tiêu của chúng tôi là vào bán kết và tham vọng là trở thành nhà vô địch thế giới. Đáng tiếc là chúng tôi đã không làm được điều đó. Thực tế cho thấy chúng tôi vẫn còn cách rất xa đẳng cấp cần có. Đó là kết luận mà chúng tôi phải thẳng thắn thừa nhận".

Nếu Koeman không tự từ chức, De Jong được cho là sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định tương lai của chiến lược gia này.