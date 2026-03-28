HLV kỳ cựu tiếp sức cho đội bóng quê hương

Cuộc cạnh tranh tại giải TNSV quốc tế 2026 được dự báo sẽ rất khốc liệt. Khác với giải đấu trong nước, sân chơi quốc tế đòi hỏi bản lĩnh, tư duy chiến thuật sắc sảo và sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn rất nhiều. Nhìn vào bảng A, nơi đội chủ nhà gặp nhà vô địch toàn diện của bóng đá học đường Malaysia - Trường ĐH Quốc gia Malaysia và đương kim á quân ĐH Lào với nhiều tuyển thủ U.23, áp lực đối với thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú là không hề nhỏ. Trong bối cảnh đó, đội bóng Trường ĐH Nha Trang cũng thể hiện quyết tâm chứng tỏ bản thân trước kỳ vọng từ người hâm mộ, khi mời HLV Hoàng Anh Tuấn làm cố vấn chuyên môn. Có thể nói đây là sự tiếp sức vô cùng quý giá về mặt tư duy và đẳng cấp cho đội bóng phố biển trong hành trình sắp tới.

Ông Hoàng Anh Tuấn là HLV kỳ cựu của bóng đá VN, từng ghi dấu ấn đậm nét khi đưa đội tuyển U.20 lứa Nguyễn Quang Hải, Đoàn Văn Hậu… lần đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup 2017. Kinh nghiệm trận mạc quốc tế dày dạn và khả năng nâng tầm cầu thủ trẻ của ông là điều không cần phải bàn cãi. Sự hiện diện của vị HLV quê Khánh Hòa chắc chắn sẽ giúp các cầu thủ chủ nhà vững vàng hơn về tâm lý, đồng thời giúp lối chơi của đội trở nên khoa học và sắc sảo hơn.

HLV Hoàng Anh Tuấn (bìa phải) tại VCK TNSV THACO cup 2026 ẢNH: DUY ANH

HLV trưởng Nguyễn Anh Tú của đội Trường ĐH Nha Trang cho biết: "HLV Hoàng Anh Tuấn có kinh nghiệm huấn luyện lâu năm, đặc biệt là đối với các cầu thủ trẻ. Việc có sự ủng hộ và quan tâm của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp các cầu thủ Trường ĐH Nha Trang có thêm nhiệt huyết, động lực để thi đấu tốt hơn. Với sự tinh tường của mình, cựu HLV U.20 VN sẽ chỉ ra những điểm yếu để đội khắc phục, hoặc cần phát huy những thế mạnh nào. Đặc biệt, những giáo án tập luyện, chiến thuật của HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ giúp đội bóng thi đấu sắc sảo hơn".

Bên cạnh bổ sung nhân lực trên băng ghế huấn luyện, đội Trường ĐH Nha Trang cũng đã ráo riết củng cố lại lực lượng. Tại VCK TNSV THACO cup 2026 diễn ra trước đó, đội bóng sinh viên phố biển đã bộc lộ hạn chế ở khả năng dứt điểm và tận dụng cơ hội. Để giải quyết bài toán này, 4 gương mặt mới đã được triệu tập, mang theo hy vọng gia tăng sức mạnh trên hàng công. Trong đó, hai cái tên đáng chú ý là tiền vệ Nguyễn Thành Tây và tiền đạo Nguyễn Quốc Việt. Thành Tây là gương mặt quen thuộc trong màu áo đội Trường ĐH TDTT Đà Nẵng vừa thi đấu ở giải trong nước, nhưng là một người con của Khánh Hòa. Anh từng giữ băng đội trưởng U.19 Khánh Hòa, có thể hình tốt và khả năng điều tiết lối chơi. Thành Tây đang hòa nhập rất nhanh với các đồng đội ở Trường ĐH Nha Trang bởi họ đã quen biết nhau trước đó. Trên hàng công, Nguyễn Quốc Việt vừa trở lại sau chấn thương, được coi là giải pháp cho khâu ghi bàn của đội bóng phố biển. Tiền đạo này được đánh giá cao ở khả năng chọn vị trí và có bản năng "sát thủ" trong vòng cấm.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm đỉnh cao của cố vấn Hoàng Anh Tuấn và khao khát của các cầu thủ trẻ, đội Trường ĐH Nha Trang hứa hẹn mang đến một diện mạo mới. Mục tiêu lọt vào vòng bán kết mà ban huấn luyện đội bóng đề ra là một thách thức lớn, nhưng không phải là không thể khi thầy trò HLV Nguyễn Anh Tú còn có điểm tựa sân nhà.