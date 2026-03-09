HLV Polking tiếc đứt ruột khi CLB CAHN đứt mạch bất bại, Hoàng Hên bất ngờ nhắc đến ông Kim Sang-sik

CAHN mất chuỗi bất bại sau derby thủ đô, HLV Polking tiếc nuối

Derby thủ đô tối 8.3 khép lại với kết quả 2-1 nghiêng về phía CLB Hà Nội. Thất bại này cũng khiến đội đầu bảng là CLB CAHN đánh mất chuỗi 13 trận bất bại kể từ đầu mùa giải.

CLB CAHN nhập cuộc chủ động và kiểm soát thế trận trong hiệp 1 với 57% thời lượng cầm bóng cùng 5 cú dứt điểm, trong khi CLB Hà Nội chỉ có 1 lần sút cầu môn. Tuy nhiên, đội khách lại tận dụng cơ hội tốt hơn khi Đỗ Hoàng Hên ghi bàn mở tỷ số ở phút 26 sau cú dứt điểm chân trái đánh bại thủ môn Nguyễn Filip.

HLV Polking tiếc nuối khi CLB CAHN dứt chuỗi bất bại ẢNH: MINH TÚ

Sang hiệp 2, CLB CAHN tiếp tục gia tăng sức ép. HLV Mano Polking thậm chí chuyển sang sơ đồ 4-3-3 khi tung Alves Rogerio vào sân để tăng cường tấn công. Tuy vậy, phút 74, Hoàng Hên hoàn tất cú đúp trên chấm phạt đền sau khi Nguyễn Filip phạm lỗi với Fisher trong vòng cấm.

Phải đến phút 90+10, CLB CAHN mới rút ngắn tỷ số khi Leo Artur thực hiện thành công quả phạt đền do chính anh mang về. Chung cuộc, CLB CAHN thua 1-2 trước CLB Hà Nội nhưng vẫn dẫn đầu bảng với 35 điểm, hơn Thể Công Viettel 4 điểm.

HLV Harry Kewell thắng trong cuộc đấu derby thủ đô ẢNH: MINH TÚ

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Mano Polking thừa nhận ông không hài lòng khi chuỗi trận bất bại của đội bóng dừng lại.

Ông nói: "Trong bóng đá không thể nói trước điều gì. Tôi không hài lòng khi chuỗi trận bất bại của chúng tôi dừng lại. Hôm nay các cầu thủ đã nỗ lực rất nhiều, nhưng chúng tôi phải chấp nhận kết quả này".

Chiến lược gia của CLB CAHN cho rằng đội bóng vẫn vận hành đúng lối chơi quen thuộc, nhưng sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng cơ hội của đối thủ.

Highlight CLB Hà Nội 2-1 CLB CAHN: Chiến thắng điểm 10, quật ngã đội đầu bảng

Hoàng Hên là điểm khác biệt

Trong khi đó, HLV Harry Kewell tiết lộ CLB Hà Nội đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận derby. "Chúng tôi có kế hoạch chính và cả phương án dự phòng. Tôi nhận thấy phương án dự phòng phù hợp hơn để đối phó với CLB CAHN. Các cầu thủ đã vô hiệu hóa tốt điểm mạnh của họ là kiểm soát bóng và những đường chuyền dài phía sau hàng thủ", ông chia sẻ.

Hoàng Hên ấn định tỷ số 2-1 cho CLB Hà Nội từ chấm phạt đền

Cựu danh thủ Liverpool cũng dành lời khen cho Đỗ Hoàng Hên - người ghi cả 2 bàn thắng của trận đấu. "Hôm nay Hoàng Hên đã làm những công việc rất khó của trận đấu. Cậu ấy chạy rất nhiều, ghi 2 bàn và có vai trò quan trọng với đội bóng", HLV Kewell nói.

Hoàng Hên (số 11) ghi cả hai bàn thắng ẢNH: MINH TÚ

Dù giành chiến thắng, HLV người Úc vẫn bày tỏ sự không hài lòng với một tình huống điều hành của trọng tài ở cuối trận. "Tôi chưa bao giờ thấy trọng tài đếm ngược "5-4-3-2-1" rồi cho đối phương hưởng phạt góc ngay lập tức. Nếu tình huống đó dẫn đến phản công nguy hiểm thì sao? Tôi thực sự không hiểu", ông cho biết.

Sau trận, chia sẻ với phóng viên, Hoàng Hên nói: "Tôi rất vui vì chiến thắng này. Đây là trận đấu rất quan trọng và toàn đội xác định phải giành 3 điểm. Cá nhân tôi cũng hạnh phúc khi ghi được 2 bàn thắng để giúp CLB giành chiến thắng. Tôi luôn cố gắng tập luyện và thi đấu tốt nhất có thể. Nếu HLV Kim Sang-sik trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam, tôi luôn sẵn sàng cống hiến", anh chia sẻ.



Chiến thắng trước CLB CAHN giúp CLB Hà Nội vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng với 24 điểm, tiếp tục duy trì hy vọng bám đuổi nhóm đầu tại V-League 2025-2026.