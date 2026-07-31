Hộ kinh doanh nên tra soát và hiểu nhanh về mã số thuế 03, 06 là gì?

Theo hướng dẫn của Thuế TP.Hà Nội, người nộp thuế, hộ kinh doanh khi hiểu đúng về mã số thuế sẽ chủ động phòng ngừa rủi ro. Trong đó, đơn vị này đưa ra một số hướng dẫn về danh mục trạng thái mã số thuế mà người nộp thuế cần biết.

Người nộp thuế nói chung, hộ kinh doanh nên tra soát và hiểu về tình trạng mã số thuế ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Cụ thể, trạng thái mã số thuế 03 là người nộp thuế đã ngừng hoạt động nhưng chưa hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế. Với trạng thái 03, người nộp thuế cần hoàn thiện hồ sơ khai thuế; xử lý hóa đơn; hoàn thành nghĩa vụ thuế; thanh toán tiền chậm nộp, tiền phạt (nếu có); hoàn tất các thủ tục để cơ quan thuế xác nhận chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Trạng thái mã số thuế 06 là người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo thông báo của cơ quan thuế. Với trạng thái 06, nếu không tiếp tục kinh doanh thì thực hiện thủ tục giải thể/chấm dứt hoạt động; nếu muốn tiếp tục hoạt động thì thực hiện thủ tục khôi phục hiệu lực mã số thuế. Cơ quan thuế lưu ý nếu người nộp thuế thuộc trạng thái mã số thuế 06 thì cần liên hệ với cơ quan thuế để xử lý tình trạng không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký trước khi thực hiện thủ tục giải thể hoặc khôi phục hiệu lực mã số thuế.

Ngoài ra, trạng thái mã số thuế 00 là người nộp thuế đã được cấp mã số thuế và đang hoạt động; trạng thái mã số thuế 01 là người nộp thuế ngừng hoạt động và đã hoàn thành thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế; trạng thái mã số thuế 07 là người nộp thuế chờ làm thủ tục phá sản; trạng thái mã số thuế 09 là người nộp thuế chờ xác minh tình trạng hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký; trạng thái mã số thuế 10 là mã số thuế chờ cập nhật thông tin số định danh cá nhân...

Người nộp thuế tra cứu mã số thuế theo địa chỉ https://tracuunnt.gdt.gov.vn/tcnnt/mstdn.jsp để kiểm tra chính xác thông tin người nộp thuế; xác định tình trạng hoạt động của mã số thuế; hạn chế sai sót khi kê khai, nộp thuế, xuất hóa đơn; hỗ trợ ký hợp đồng, thanh toán, chuyển khoản an toàn; phòng tránh rủi ro về hóa đơn và giao dịch; bảo vệ quyền lợi của cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp.

Phân biệt trạng thái mã số thuế 03, 06 ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI

Người nộp thuế, hộ kinh doanh cần hiểu về trạng thái mã số thuế ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI

Hướng dẫn tra cứu mã số thuế ẢNH: THUẾ TP.HÀ NỘI



