Hồ Quang Mẫn tiết lộ cuộc sống bố đơn thân sau đổ vỡ

Sau đổ vỡ, Hồ Quang Mẫn cân bằng giữa công việc và chăm sóc con cái. Chia sẻ với chúng tôi, nam diễn viên cho biết anh luôn tập cho bé tính tự lập từ những điều nhỏ nhất trong cuộc sống. Mỗi ngày, sau khi con đến trường, diễn viên 7X chọn cách tái tạo năng lượng bằng việc tập thể dục. Sau đó, anh dọn dẹp, nấu ăn rồi tranh thủ tham gia các lớp học diễn xuất.

“Những ngày không đi quay phim, cuộc sống diễn ra khá đều đặn như vậy. Còn khi có lịch quay xa hoặc quay xuyên đêm, tôi sẽ nhờ người thân hỗ trợ chăm sóc bé. Từ ngày có con, tôi gần như không còn thói quen la cà buổi tối. Nếu có công việc, gặp gỡ đối tác, bạn bè hay ê kíp, tôi thường cố gắng sắp xếp vào ban ngày để buổi tối được ở nhà cùng con”, anh chia sẻ.

Hồ Quang Mẫn học cách chấp nhận những điều bất như ý, xem con gái là động lực sau đổ vỡ ẢNH: NVCC

Hồ Quang Mẫn cho rằng điều trẻ con cần không phải là những món quà lớn lao, mà là sự hiện diện của người thân. Do đó, anh luôn cố gắng cân bằng giữa vai trò người cha và công việc bên ngoài. Những khi đi làm việc xa, nam diễn viên giữ thói quen gọi điện trò chuyện cùng con.

“Ban đầu bé cũng không thích việc ba thường xuyên đi quay hoặc vắng nhà. Nhưng dần dần, khi hiểu đây là công việc và trách nhiệm của ba, bé trở nên thấu hiểu hơn. Điều đó khiến tôi rất xúc động”, anh chia sẻ.

Ở hiện tại, niềm hạnh phúc của Hồ Quang Mẫn là được nhìn thấy con gái trưởng thành, biết quan tâm người khác và thấu hiểu công việc của mình. Với anh, điều đó quý giá hơn những thành tích mà con đạt được.

Nhìn lại, Hồ Quang Mẫn thừa nhận hành trình làm cha không phải lúc nào cũng dễ dàng. Anh tâm sự: “Tôi nghĩ cuộc sống của mỗi người đều có những điều chưa thật sự trọn vẹn. Điều tôi quan tâm hiện tại là làm sao để con được lớn lên trong sự yêu thương và bình an”.

Hồ Quang Mẫn chụp ảnh cùng Huỳnh Kiến An trong hậu trường phim Kế hoạch CM12 ẢNH: NVCC

Theo Hồ Quang Mẫn, cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra theo điều mình mong muốn. Vì vậy anh học cách chấp nhận và tập trung vào những điều tốt đẹp đang hiện diện trong cuộc sống hôm nay. “Dĩ nhiên sẽ có lúc mình cảm thấy áp lực khi phải tự giải quyết nhiều việc cùng lúc. Nhưng cảm giác đó thường không kéo dài. Chỉ cần nhìn thấy con khỏe mạnh, vui vẻ và bình an, tôi lại có thêm động lực để bước tiếp”, anh nói.

Vai diễn mới của Hồ Quang Mẫn

Không chỉ hoàn thành vai trò một người cha, Hồ Quang Mẫn cho biết anh luôn nỗ lực mỗi khi được trao cơ hội tham gia các vai diễn. Gần đây, diễn viên 7X gây chú ý khi tham gia phim Kế hoạch CM12 - tác phẩm do Điện ảnh Công an nhân dân sản xuất. Dù không xuất hiện xuyên suốt, nhân vật được xem là mắt xích quan trọng trong tuyến phản diện, góp phần tạo nên những màn đấu trí kịch tính.

Nam diễn viên cho biết anh dành nhiều thời gian nghiên cứu tư liệu lịch sử và tâm lý nhân vật trước khi tham gia dự án. "Tôi vừa háo hức vừa áp lực. Bối cảnh lịch sử của bộ phim đòi hỏi diễn viên phải tìm hiểu kỹ để thể hiện nhân vật một cách thuyết phục. Tôi đọc toàn bộ kịch bản dù chỉ tham gia một số tập. Khi hiểu được những gì nhân vật đã trải qua, tôi mới có thể thể hiện tâm trạng của một người thất bại sau cuộc đối đầu với lực lượng Công an nhân dân", anh cho biết.