Công ty CP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán DGC) vừa thông báo về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 sau khi Chủ tịch và một số thành viên hội đồng quản trị (HĐQT) bị khởi tố.

Theo đó, hóa chất Đức Giang cho biết quyết định triệu tập đại hội được đưa ra sau khi một số thành viên HĐQT bị khởi tố và bắt tạm giam liên quan đến các cáo buộc như “gây ô nhiễm môi trường”, “vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”. Cụ thể, ba thành viên HĐQT gồm ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT, ông Đào Hữu Duy Anh - Phó chủ tịch HĐQT và ông Phạm Văn Hùng - thành viên HĐQT đã bị khởi tố. Diễn biến này khiến số lượng thành viên HĐQT còn lại không đáp ứng mức tối thiểu theo quy định của luật Doanh nghiệp.

Hóa chất Đức Giang sẽ họp cổ đông bất thường sau khi Chủ tịch bị bắt ẢNH: DGC

Trước tình hình đó, hai thành viên HĐQT còn lại đã thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm kiện toàn bộ máy quản trị. Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 8.5. Nội dung chính của đại hội bao gồm việc bầu bổ sung 3 thành viên HĐQT cùng các vấn đề khác thuộc thẩm quyền. Đối tượng tham dự là toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách chốt tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam đến ngày 10.4.

Cổ phiếu DGC ngày 20.3 tiếp tục bị bán mạnh và giảm sàn xuống còn 55.500 đồng. Dù bên mua cũng trắng bảng nhưng phiên này, khối lượng khớp lệnh đã tăng cao với gần 35 triệu cổ phiếu được mua vào. Đây là phiên thứ 4 giảm sàn của cổ phiếu DGC, kể từ phiên 17.3 khi Bộ Công an thông báo Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03 - Bộ Công an) ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can trong vụ án xảy ra tại hóa chất Đức Giang. Trong đó Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền và nhiều lãnh đạo chủ chốt của công ty bị bắt giam. Chỉ sau một tuần, cổ phiếu DGC đã giảm khoảng 32%. Tổng cộng, gia đình và người có liên quan ông Đào Hữu Huyền đang sở hữu gần 40% vốn điều lệ của hóa chất Đức Giang.







