'Hoa hậu cải lương' Như Huỳnh và những ký ức khó quên từ Trường Sa

Theo NSƯT Như Huỳnh, có những chuyến đi không chỉ để khám phá một vùng đất mới mà còn giúp mỗi người trưởng thành hơn trong suy nghĩ và cảm xúc. Với nữ nghệ sĩ, chuyến công tác cùng đoàn của tỉnh Ninh Bình đến các đảo thuộc đặc khu Trường Sa vừa qua là một trải nghiệm đặc biệt, để lại nhiều cảm xúc và những bài học khó quên.

Trải nghiệm khó quên của NSƯT Như Huỳnh

"Khi đứng giữa biển trời bao la, nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió và lắng nghe Quốc ca vang lên trên đảo, tôi cảm nhận rất rõ hai chữ 'thiêng liêng'. Thiêng liêng bởi nơi đây là một phần máu thịt không thể tách rời của đất nước, và cũng bởi biết bao thế hệ đã âm thầm cống hiến để giữ gìn sự bình yên nơi đầu sóng ngọn gió", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

"Hoa hậu cải lương" Như Huỳnh xúc động khi lần đầu đặt chân đến Trường Sa ẢNH: NVCC

Không chỉ xúc động trước vẻ đẹp của biển đảo, điều khiến NSƯT Như Huỳnh ấn tượng nhất là những con người đang ngày đêm sinh sống, công tác và bảo vệ chủ quyền nơi đầu sóng ngọn gió. "Hoa hậu cải lương" cho biết cô đặc biệt cảm phục sự bình thản, bản lĩnh của các cán bộ, chiến sĩ trước những khó khăn, cũng như nghị lực của người dân bám biển, dựng xây cuộc sống giữa trùng khơi.

Theo nữ nghệ sĩ, điều quý giá nhất cô nhận được sau chuyến đi không phải là những khung cảnh biển trời hùng vĩ, mà chính là hơi ấm của tình người.

"Ở nơi tưởng chừng chỉ có nắng, gió và sóng biển, tôi lại cảm nhận được rất nhiều sự sẻ chia, tình đồng đội, niềm tin son sắt và những nụ cười luôn hiện hữu trên gương mặt của mọi người. Chính họ giúp tôi hiểu rằng tình yêu Tổ quốc không nằm ở những điều lớn lao, mà được thể hiện bằng sự tận tụy trong từng công việc bình dị mỗi ngày", cô chia sẻ.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, NSƯT Như Huỳnh mang đến nhiều tiết mục phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên các đảo như Gần lắm Trường Sa, Đất phương Nam, Lá xanh, Cô gái Sài Gòn đi tải đạn. Những giai điệu về quê hương, đất nước được đón nhận nồng nhiệt, góp phần tạo nên không khí ấm áp, gắn kết giữa đoàn công tác với quân và dân Trường Sa.

Nghệ sĩ cải lương Như Huỳnh có thêm nhiều cảm xúc khi hát những ca khúc về quê hương, đất nước nhờ chuyến đi ý nghĩa này ẢNH: NVCC

Đặc biệt, nữ nghệ sĩ nhớ mãi kỷ niệm tặng chiếc khăn choàng cho một chiến sĩ trẻ trả lời đúng câu hỏi về nhân vật lịch sử trong ca khúc Cửa biển non tiên tại buổi giao lưu văn nghệ.

Với cô, mỗi chuyến đi đều là nguồn chất liệu quý cho hành trình sáng tạo. Sau khi trực tiếp chứng kiến cuộc sống nơi biển đảo, Như Huỳnh tin rằng những ca khúc về quê hương, biển đảo hay người lính mà cô thể hiện sau này sẽ được cất lên bằng cảm xúc chân thật và sâu lắng hơn.

"Là người nghệ sĩ, tôi luôn tâm niệm tiếng hát chỉ thật sự có ý nghĩa khi mang trong mình hơi thở của cuộc sống và tình yêu con người. Sau chuyến đi này, mỗi khi cất tiếng hát về quê hương, về biển đảo hay về người lính, cảm xúc của tôi chắc chắn sẽ sâu hơn, chân thành hơn, bởi tôi đã được lắng nghe nhịp sống của Trường Sa bằng chính trái tim mình", nữ nghệ sĩ bộc bạch.

Theo NSƯT Như Huỳnh, những hình ảnh và kỷ niệm đẹp tại Trường Sa sẽ luôn đồng hành cùng cô trên chặng đường làm nghề, như một lời nhắc nhở phải sống trách nhiệm hơn với quê hương và trân trọng những giá trị đã được bao thế hệ gìn giữ.