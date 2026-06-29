Hoa hậu Lương Thùy Linh: 'TP.HCM với tôi là một trường học lớn'

Tính từ cột mốc đăng quang đến nay cũng đã 7 năm, Lương Thùy Linh vẫn vẹn nguyên cảm xúc khi nhắc về những ngày đầu phát triển sự nghiệp ở TP.HCM. Thời điểm đó, cô chỉ là một sinh viên trẻ, với biết bao lo lắng và bỡ ngỡ, nhưng đi kèm là hoài bão và niềm hứng khởi khi được khám phá những vùng đất mới.

"Đó là những ngày tháng đầy thử thách nhưng vô cùng đáng nhớ. Một cô gái đôi mươi đứng giữa sự lộng lẫy và rộng lớn của thành phố, Linh không ít lần cảm thấy ngợp và nhớ nhà. Nhưng chính áp lực lúc đó đã buộc Linh phải tự lập và học cách lớn lên nhanh hơn", cô nói.

Vẻ rạng rỡ của Lương Thùy Linh trong vai trò Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026

Có lẽ chính vì những cảm xúc đó mà hiện tại, khi nhắc về TP.HCM, Lương Thùy Linh bày tỏ vô cùng trân trọng. Cô xem nơi đây như một trường học lớn, mang lại cho bản thân những va chạm và cơ hội để trưởng thành hơn.

"TP.HCM dạy Linh cách thích nghi, dung hòa với sự khác biệt mới mẻ và cho Linh hiểu thế nào là nhịp sống năng động, đầy ắp cơ hội rộng mở. Người dân VN nói chung, và người dân TP.HCM nói riêng nâng đỡ Linh bằng những điều rất nhỏ, như nụ cười tươi của chú xe ôm, lời hỏi thăm của cô bán hàng. Sự bao dung, không định kiến của con người nơi đây đã làm ấm lòng một người trẻ xa quê, cho Linh cảm giác như mình thật sự thuộc về nơi này chứ không còn là một người khách", hoa hậu bộc bạch.

7 năm bén duyên, Lương Thùy Linh ấn tượng với thành phố mang tên Bác bởi sự đa dạng văn hóa và tính mở. Với người đẹp, vùng đất này không từ chối một ai, cũng không phán xét xuất phát điểm của bất kỳ người nào. "Chỉ cần bạn chăm chỉ và cống hiến, thành phố sẽ có chỗ cho bạn tỏa sáng. Hành trình đã qua giúp Linh học được sự kiên cường và lòng biết ơn. Giữa một dòng chảy không ngừng nghỉ, nếu không kiên cường bạn sẽ bị tụt lại phía sau, nhưng nếu không biết ơn những cơ hội và những con người đã gặp, bạn sẽ đánh mất chính mình", cô bày tỏ với Thanh Niên.

Có rất nhiều điều về TP.HCM khiến Lương Thùy Linh luôn nhớ về, đôi khi chỉ là một hàng cây, góc phố, một quán nhỏ ven đường... và có lẽ một trong những điều mà người đẹp sinh năm 2000 ấn tượng nhất chính là "lòng người". Từ những ngày đầu bỡ ngỡ, Hoa hậu Thế giới VN 2019 nhận thấy mọi người không ngại giúp đỡ, đùm bọc nhau kể cả khi không quen biết. Đôi khi đó chỉ là những chi tiết nhỏ, những khoảnh khắc giản đơn mà người ta có thể dễ dàng bắt gặp ở bất cứ nơi đâu, chẳng hạn như một thanh niên trẻ mang thức ăn đến san sẻ với người lao động khó khăn, cơ nhỡ vào ban đêm hay những bình trà đá miễn phí cho người qua đường giữa trưa nắng gắt... Những chi tiết tưởng chừng đơn giản, mộc mạc khiến Lương Thùy Linh thấy ấm áp. Và cũng chính những khoảnh khắc ấy khiến nàng hậu nhận ra một điều đặc biệt: "Giá trị lớn nhất của sự giàu có ở thành phố này chính là lòng trắc ẩn".

"Mảnh đất này công bằng lắm"

7 năm "duyên nợ" với thành phố, Lương Thùy Linh chứng kiến những vui buồn, những thăng trầm mà vùng đất đã trải qua. Với Hoa hậu Thế giới VN 2019, sự vực dậy mạnh mẽ của TP.HCM sau đại dịch Covid-19 là điều khiến cô cảm thấy khâm phục và tự hào. Nhắc đến đây, người đẹp xúc động chia sẻ: "Sau những tổn thương sâu sắc của đại dịch, thành phố đứng dậy nhanh chóng với một sức sống mãnh liệt. Sự kiên cường của thành phố này chính là nguồn cảm hứng lớn cho thế hệ trẻ như Linh về tinh thần vượt khó".

Từ niềm trân trọng, biết ơn sự đón nhận của thành phố, Lương Thùy Linh - bằng sức ảnh hưởng của mình cũng đã cố gắng hòa cùng người dân, tạo nên những đóng góp tích cực cho thành phố mang tên Bác. Từ vai trò Đại sứ Văn hóa đọc TP.HCM đến Đại sứ Lễ hội Áo dài TP.HCM 2026..., Linh không chỉ truyền cảm hứng đến khán giả hay cho thấy trách nhiệm của một hoa hậu trong công tác cộng đồng mà đây cũng là cách cô "trả món nợ ân tình" cho vùng đất đã dang rộng vòng tay với mình, đã mang lại cho mình nhiều cơ hội, nhiều bài học để trưởng thành hơn mỗi ngày.

Cũng như bao người trẻ khác, Lương Thùy Linh từng có những trăn trở, lo lắng khi tìm kiếm cơ hội ở TP.HCM. Tuy nhiên sau những gì đã qua, người đẹp cảm thấy trân trọng hành trình mà mình có được. Khi được hỏi về điều muốn chia sẻ với các bạn trẻ, Hoa hậu Thế giới VN 2019 nhắn nhủ: "Mảnh đất này công bằng lắm. Hãy cứ giữ một trái tim chân thành và một tinh thần không ngừng học hỏi, thành phố sẽ nuôi dưỡng ước mơ của bạn thành hiện thực". (còn tiếp)