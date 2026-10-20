Hoa sữa và cây xanh đô thị

Ai cũng biết hoa sữa không có lỗi, mà lỗi ở người trồng. Những năm 1990, khi mới chỉ được trồng chưa nhiều, mùi hương hoa sữa đã đi vào thơ ca và từ đó trở thành một loài hoa có mùi đặc trưng với người Hà Nội và du khách một lần ghé thăm.

Nhưng rồi vì quá nổi tiếng nên phong trào trồng cây hoa sữa lan ra sau đó khiến ở Hà Nội có quá nhiều phố trồng cây hoa sữa dày đặc. Số liệu thống kê dẫn trên báo chí cho biết Hà Nội hiện có hơn 14.000 cây hoa sữa trên hơn 560 phố, nhiều nhất ở trục Kim Mã - Cầu Diễn với gần 700 cây, gần nửa số cây của cả tuyến đường. Việc trồng dày đặc hoa sữa như vậy đã khiến mùi hương của hoa sữa qua năm tháng trở thành nỗi ám ảnh với nhiều người mà chưa thấy giải quyết.

"Trend hoa sữa" những ngày qua được nhắc đến nhiều đến mức cơ quan chức năng ở Hà Nội phải đi tỉa bớt hoa ở cả ngàn cây hoa sữa, đồng thời các địa phương, đơn vị được yêu cầu phải rà soát, điều chỉnh mật độ cây hoa sữa trên các tuyến phố, khu dân cư và khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh mật độ trồng cây hoa sữa.

Câu chuyện hoa sữa đặt ra hai vấn đề trong quản lý cây xanh đô thị không chỉ ở Hà Nội.

Một là vấn đề liên quan đời sống dân sinh đã được nêu ra từ lâu nhưng không được giải quyết triệt để, mãi cho đến khi thành trend xôn xao thì cơ quan chức năng mới quyết tâm vào cuộc, cắt tỉa và lên kế hoạch thay thế dần các cây hoa sữa. Việc tỉa bớt hay di dời cây khi đã lớn không chỉ tốn kém chi phí mà còn làm gián đoạn hệ sinh thái xanh đã hình thành của tuyến phố. Nếu có phản hồi và điều chỉnh ngay từ giai đoạn nhận ý kiến dân sinh đầu tiên, tốn kém về kinh tế và xã hội đã giảm đi rất nhiều.

Thứ hai, cây xanh đô thị là một phần của quy hoạch cảnh quan sinh thái. Một loài cây có đặc tính sinh học đặc thù như hoa sữa đòi hỏi phải được trồng ở khoảng cách thích hợp, trong không gian thoáng đãng như công viên, ven hồ để hương thơm hòa vào gió. Việc trồng độc canh hoặc trồng quá dày một loài cây trên cùng một tuyến phố thể hiện tư duy quy hoạch "đồng nhất hóa" thay vì "đa dạng hóa". Việc đem trồng cây hoa sữa dày đặc ở các con phố hẹp, sát nhà dân là sự thiếu hụt tính toán về tương tác giữa hạ tầng cây xanh và không gian sống của con người.

Đô thị là nơi người dân sinh sống hằng ngày. Chọn loại cây trồng trước cửa nhà dân hay trên tuyến phố dân sinh nên có sự tham vấn ý kiến cộng đồng hoặc khảo sát thực tế. Khi người dân được lắng nghe từ sớm, những bất cập về mùi hương sẽ được phát hiện và điều chỉnh ngay từ khâu quy hoạch.