Hoàn thành nhà cho người dân bị lũ quét trước 2.9

Đây là yêu cầu được Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đưa ra tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lai Châu và xã Mường Than về công tác tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ. Phó thủ tướng nhấn mạnh nhiệm vụ cấp bách hiện nay là nhanh chóng ổn định đời sống, sinh kế cho người dân, trước hết là chỗ ở đối với các hộ bị mất hoàn toàn nhà cửa hoặc nhà hư hỏng nặng, không còn khả năng sửa chữa.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng (đầu tiên từ trái qua) động viên, chia sẻ với gia đình có người thân bị mất tích trong lũ quét Ảnh: Long Quyền

Ông yêu cầu tỉnh khẩn trương xây dựng khu tái định cư cho các hộ bị thiệt hại và các hộ đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Tiếp tục hỗ trợ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm thiết yếu trong thời gian phù hợp để người dân sớm ổn định cuộc sống. Phó thủ tướng giao Bộ Quốc phòng tiếp tục huy động lực lượng phối hợp cùng địa phương sửa chữa các căn nhà hư hỏng nặng, đồng thời khẩn trương xây dựng lại 24 căn nhà bị sập hoàn toàn. Việc thi công phải bảo đảm chất lượng, hoàn thành trong vòng 30 ngày, phấn đấu bàn giao cho người dân trước ngày 2.9.

Đối với các xã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đặc biệt là xã Mường Than, Phó thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, kiên quyết di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm; thống kê đầy đủ, chính xác thiệt hại về nhà ở, tài sản, hoa màu, chăn nuôi và hạ tầng để triển khai các giải pháp khắc phục đồng bộ. Về lâu dài, tỉnh Lai Châu cần xây dựng các giải pháp tổng thể về hạ tầng, bố trí dân cư và sinh kế nhằm nâng cao khả năng phòng ngừa, ứng phó thiên tai, nhất là lũ quét và sạt lở đất.

Thiệt hại tại Mường Than trên 250 tỉ đồng Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu Hà Quang Trung cho biết trận lũ quét xảy ra rạng sáng 17.7 tại xã Mường Than khiến 7 người thiệt mạng, 1 người mất tích và 8 người bị thương. Khoảng 200 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 24 hộ mất hoàn toàn nhà ở, 20 hộ có nhà hư hỏng không thể khắc phục và 156 hộ nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời. Thiên tai cũng làm hư hại khoảng 300 ha lúa, hoa màu và diện tích nuôi thủy sản; gây hư hỏng khoảng 800 m QL32, nhiều điểm sạt lở trên QL279, gần 1,83 km đường giao thông nội bản và 2,5 km kênh thủy lợi. Trường tiểu học Phúc Than và Trường mầm non Phúc Than bị bùn đất vùi lấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Riêng thiệt hại tại xã Mường Than ước tính trên 250 tỉ đồng. Theo UBND tỉnh Lai Châu, tổng thiệt hại do thiên tai trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay ước hơn 550 tỉ đồng.

Đối với hệ thống giao thông bị hư hỏng, Phó thủ tướng giao Bộ Xây dựng phối hợp địa phương khẩn trương khắc phục các điểm sạt lở trên QL32 và QL279, phấn đấu cơ bản thông tuyến ngay trong tuần để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, vận chuyển hàng hóa và ổn định đời sống nhân dân. Những khó khăn vượt thẩm quyền cần kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, xử lý.

Phó thủ tướng cũng giao UBND tỉnh Lai Châu sớm hoàn thiện phương án xây dựng khu tái định cư tập trung cho khoảng 200 hộ dân tại xã Mường Than để báo cáo Chính phủ; đồng thời giao Bộ Tài chính nghiên cứu, tham mưu bố trí kinh phí triển khai. Ông nhấn mạnh việc bố trí nơi ở mới phải gắn với điều kiện sản xuất, sinh kế để người dân có thể ổn định cuộc sống lâu dài, không chỉ an toàn về chỗ ở mà còn có điều kiện phát triển kinh tế, tránh tái diễn những thiệt hại do thiên tai. Đối với các công trình giao thông, thủy lợi và hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng, tỉnh cần khẩn trương rà soát, thống kê thiệt hại để báo cáo Chính phủ và Bộ Tài chính xem xét hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, tỉnh Lai Châu đề nghị Chính phủ và các bộ, ngành hỗ trợ khoảng 500 tỉ đồng để xây dựng khu tái định cư cho khoảng 200 hộ dân xã Mường Than và khắc phục hậu quả thiên tai. Thay mặt Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã trao 50 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng trực tiếp tới hiện trường lũ quét tại xã Mường Than, thăm hỏi, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và lực lượng đang làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Báo cáo tại hiện trường, trung tướng Lê Quang Đạo, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân VN, cho biết Bộ Quốc phòng đã huy động nhiều lực lượng tham gia tìm kiếm. Các lực lượng quân đội, công an và địa phương sẽ quyết tâm tìm kiếm người mất tích, đồng thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ.

Ngày 21.7, Ban Vận động Cứu trợ T.Ư - Ủy ban T.Ư MTTQ VN đã phân bổ số tiền 5 tỉ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ. Thay mặt Ủy ban T.Ư MTTQ VN, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Cơ quan Ủy ban T.Ư MTTQ VN, đã trao số tiền hỗ trợ cho Ủy ban MTTQ VN tỉnh Lai Châu. Số tiền này được quyên góp ủng hộ từ các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động; các tổ chức thành viên Mặt trận từ T.Ư đến cơ sở; các doanh nhân, văn nghệ sĩ, trí thức, đồng bào ở nước ngoài và người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại VN. Vũ Thơ



