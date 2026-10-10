Hoàng Đức mở tỷ số nhưng 'kép phụ' Nam Định lại tỏa sáng quá đúng lúc, Ninh Bình đành bị chia điểm

CLB Nam Định nhập cuộc tự tin

Tối 10.10 trên sân Thiên Trường, CLB Nam Định chạm trán CLB Ninh Bình ở trận đấu thuộc vòng 3 V-League 2026-2027. Trong hiệp 1 của trận đấu này, đội bóng thành Nam đã khiến cho giới mộ điệu và cả đối thủ phải bất ngờ bằng lối chơi tự tin, dù lực lượng của họ đang bị tổn thất nghiêm trọng.

Không có sự xuất hiện của chân sút hàng đầu Nguyễn Xuân Son (chấn thương), CLB Nam Định vẫn chơi khá sắc nét trong mặt trận tấn công. Trong nửa đầu trận đấu, đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt thi đấu chủ động. Các cầu thủ chủ nhà triển khai tấn công và kết thúc tình huống rất nhanh, rồi ngay sau đó lùi đội hình để đảm bảo sự an toàn cho khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh.

Lâm Ti Phông suýt có bàn thắng mở tỷ số cho CLB Nam Định ẢNH: MINH TÚ

Phút 45, CLB Nam Định suýt có bàn mở tỷ số. Ngọc Sơn thể hiện sức rướn tuyệt vời bên cánh phải rồi treo bóng vào vòng cấm cho Lâm Ti Phông bật cao đánh đầu đưa bóng đi chạm mép trên xà ngang. Đây là pha bóng nguy hiểm nhất kể từ đầu trận.

Ninh Bình áp đảo trong đầu hiệp 2

Gió đã đổi chiều kể từ sau giờ nghỉ giải lao, khi HLV Chu Đình Nghiêm tìm ra phương án đối phó CLB Nam Định.

Sang hiệp 2, CLB Ninh Bình thể hiện rõ sự lấn lướt rõ rệt. Phút 48, chỉ có sự may mắn mới giúp CLB Nam Định thoát khỏi bàn thua. Quốc Việt tung cú sút bất ngờ bằng chân trái từ ngoài vòng cấm khiến thủ môn Nguyên Mạnh chỉ biết đứng nhìn, nhưng bóng lại tìm đến cột dọc.

Hoàng Đức khai thông bế tắc cho CLB Ninh Bình ẢNH: MINH TÚ

Phút 56, Quốc Việt tiếp tục có cơ hội đối mặt thủ môn đội Nam Định, nhưng pha đặt lòng của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Tiền đạo Quốc Việt dù vô duyên trong khâu ghi bàn, nhưng vẫn biết cách kiến tạo cho đồng đội. Phút 57, chân sút sinh năm 2003 nỗ lực bứt tốc xuống đáy biên rồi chuyền về tuyến hai cho đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức đệm bóng đưa CLB Ninh Bình vươn lên dẫn 1-0.

Mạnh Quỳnh tỏa sáng đúng lúc

Lúc này, trận đấu mới bắt đầu "nóng" trở lại khi CLB Nam Định đẩy đội hình lên tấn công. Phút 71, Phạm Tuấn Hải có pha đi bóng đẳng cấp vượt qua một rừng cầu thủ đội Ninh Bình nhưng lại dứt điểm đưa bóng đi sát rạt cột dọc.

Mạnh Quỳnh giữ lại 1 điểm cho CLB Nam Định trên sân nhà ẢNH: MINH TÚ

Đến phút 73, nỗ lực của CLB Nam Định mới được đền đáp. Sau pha đánh đầu của Tuấn Hải đưa bóng đập người hậu vệ Ninh Bình, Trần Mạnh Quỳnh xuất hiện đúng lúc và tung cú sút bồi như búa bổ ở cự ly gần làm tung nóc lưới của thủ môn Đặng Văn Lâm, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chung cuộc, hai đội hòa nhau với tỷ số 1-1. CLB Ninh Bình đứt mạch toàn thắng kể từ đầu mùa giải.

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