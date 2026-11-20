Tờ Mandatory đưa tin ngày 19.11, Vua Charles III đã tiếp vợ chồng Hoàng tử Harry và Meghan Markle tại dinh thự Highgrove hồi tháng 7. Nguồn tin cho biết cuộc gặp khiến Công tước xứ Sussex lạc quan về mối quan hệ với cha. Tuy nhiên, hy vọng ấy dần phai nhạt khi anh được cho là không nhận được lời mời đến dự tiệc sinh nhật riêng của nhà vua tại dinh thự Clarence House. Vua Charles III tròn 78 tuổi vào ngày 14.11.

Harry nghi anh trai là nguyên nhân gây chia rẽ

Nguồn tin nói với RadarOnline rằng Harry cho rằng Thân vương William và các cố vấn hoàng gia đã khiến vua cha có cái nhìn tiêu cực về anh. Theo lời người này, Harry tin anh trai đã can thiệp vào những nỗ lực làm hòa của mình. Vợ chồng Harry cũng vắng mặt tại lễ tưởng niệm các quân nhân hy sinh có sự góp mặt của Hoàng gia Anh ở nhà hát Royal Albert Hall. Riêng Harry đã dự một buổi lễ tưởng niệm khác tại Brackley vào chủ nhật 8.11.

Harry nghi anh trai William và một số cố vấn hoàng gia đã khiến Vua Charles III có cái nhìn tiêu cực về mình, gây khó khăn cho việc hàn gắn tình cha con Ảnh: AFP

Harry từng công khai bày tỏ mong muốn hàn gắn tình cảm gia đình. Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ ngày 20.10, anh nói: "Điều quan trọng nhất là làm hòa với nhau". Theo RadarOnline, vợ chồng Harry chưa nhận được lời mời về đón Giáng sinh cùng gia đình hoàng gia tại Sandringham. Hai người được cho là dự định đón lễ ở vùng Cotswolds cùng bạn bè và bà Doria Ragland, mẹ của Meghan. Nguồn tin cho biết Harry lo các con sẽ bỏ lỡ những dịp gặp gỡ và trở nên thân thiết hơn với họ hàng bên nội.

Quan hệ giữa Harry và William được cho là đã xấu đi sau khi Harry rút khỏi các nhiệm vụ hoàng gia vào năm 2020 và thường xuyên kể chuyện riêng tư về gia đình trong các cuộc phỏng vấn sau đó. Năm 2023, Harry xuất bản hồi ký Spare, hé lộ thêm nhiều bất đồng giữa hai anh em.

Đến giữa tháng 11, Harry và William vẫn chưa công khai xác nhận hai anh em đã nối lại liên lạc. Theo AP, Harry thừa nhận anh buồn vì mối quan hệ với cha và anh trai, đồng thời bày tỏ mong muốn làm hòa. Khi câu nói "một số người không muốn chuyện này có kết quả" gây chú ý, người phát ngôn của Harry giải thích rằng anh không có ý ám chỉ William hay bất kỳ thành viên nào trong gia đình. Về phía William, The Independent dẫn lại lời một nguồn tin thân cận nói rằng Thân vương xứ Wales vẫn tổn thương vì những điều em trai từng công khai về gia đình và hiện chưa có ý định đối thoại trực tiếp với Harry.