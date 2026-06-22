Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đã bí mật sinh con tại Mỹ?

Theo các thông tin lan truyền trên mạng, nghi vấn bắt đầu thu hút sự quan tâm sau khi một tài khoản mạng xã hội tiết lộ Từ Nghệ Dương được cho là đã bí mật sinh con trai tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12.2024.

Người này cho biết Từ Nghệ Dương và em gái từng cùng thăm khám, theo dõi thai kỳ tại một bệnh viện ở Mỹ. Thông tin nhanh chóng lan rộng, đưa nhiều từ khóa liên quan lên vị trí dẫn đầu bảng tìm kiếm thịnh hành trên Weibo và thu hút hàng triệu lượt xem.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi vướng tin đồn bí mật đón con đầu lòng Ảnh: Chụp màn hình show Đi Du Lịch Cùng Tôi Nào

Loạt chi tiết trong quá khứ bị 'đào lại'

Khi tin đồn ngày càng lan rộng, cư dân mạng bắt đầu nhìn lại những sự kiện liên quan đến Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương trong hai năm gần đây.

Nhiều người cho rằng có không ít dấu hiệu cho thấy nữ ca sĩ 9X có thể đã âm thầm sinh con. Một trong những sự việc được nhắc đến nhiều nhất xảy ra vào tháng 8.2024, khi Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được cho là xuất hiện tại một phòng khám sản phụ khoa ở Los Angeles (Mỹ).

Theo những người có mặt tại hiện trường, gia đình Hoàng Tử Thao đặc biệt quan tâm và bảo vệ Từ Nghệ Dương trong suốt quá trình thăm khám, đồng thời cố gắng ngăn chặn việc chụp ảnh. Một số nguồn tin còn cho rằng nam ca sĩ tỏ ra khá căng thẳng khi bị ghi hình. Sau đó, Từ Nghệ Dương nhiều lần xuất hiện bên cạnh Hoàng Tử Thao với trang phục rộng rãi và giày đế bằng. Điều này khiến không ít cư dân mạng nghi ngờ cô đang cố che giấu việc mang thai.

Tin đồn tiếp tục được đẩy lên cao vào tháng 10.2024 trong một buổi phát sóng trực tiếp của Hoàng Tử Thao. Trong lúc trò chuyện, nam nghệ sĩ được cho là đã vô tình nhắc đến việc "dành thời gian bên gia đình, vợ và con". Tuy nhiên, ngay sau đó anh nhanh chóng sửa lại, thay từ "con" bằng cụm từ "đồng nghiệp và bạn bè thân thiết". Khoảnh khắc ngắn ngủi này lập tức làm dấy lên làn sóng bàn tán trên mạng xã hội.

Dù không trực tiếp phản hồi tin đồn đã lên chức cha mẹ, Hoàng Tử Thao từng công khai phủ nhận thông tin cho rằng cả hai sử dụng dịch vụ mang thai hộ ở nước ngoài.

Đến tháng 12.2024, cặp đôi chính thức thông báo đã đăng ký kết hôn. Không lâu sau đó, Từ Nghệ Dương được cho là xuất hiện tại một cửa hàng chuyên bán đồ dùng cho trẻ sơ sinh, khiến những đồn đoán càng trở nên sôi nổi.

Tháng 6.2025, tin đồn một lần nữa bùng phát khi giới săn ảnh đăng tải hình ảnh được cho là mẹ của Từ Nghệ Dương đang bế và dỗ dành một em bé trong lúc trở về nơi ở của cặp đôi cùng bảo mẫu. Dựa trên mốc thời gian từng xuất hiện tin đồn mang thai trước đó, nhiều cư dân mạng nhận định độ tuổi của đứa trẻ khá trùng khớp với giả thuyết em bé được sinh vào cuối năm 2024. Sau lễ cưới của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương diễn ra vào tháng 10.2025, những lời đồn đoán tiếp tục xuất hiện.

Theo một số phóng viên giải trí, một bảo mẫu bế theo trẻ nhỏ được nhìn thấy bước xuống từ chiếc xe sang do chính Hoàng Tử Thao cầm lái. Sau đó, một số nguồn tin trong giới giải trí cũng cho rằng cặp đôi thực sự đã trở thành cha mẹ, dù chưa từng có bất kỳ xác nhận chính thức nào.

Một số nguồn tin trong giới giải trí cho rằng Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thực sự đã có con, song chưa có bằng chứng xác thực Ảnh: Chụp màn hình show Đi Du Lịch Cùng Tôi Nào

Nhiều người hâm mộ cho rằng nếu Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương thực sự đã có con, việc giữ kín thông tin là điều hoàn toàn dễ hiểu nhằm bảo vệ cuộc sống riêng tư của gia đình trước sự xoi mói của dư luận. Trong khi đó, không ít ý kiến cho rằng công chúng nên tôn trọng quyền riêng tư của cặp đôi thay vì tiếp tục suy đoán về những vấn đề cá nhân mà họ chưa từng chủ động chia sẻ.