Từ nỗi đau mất mẹ đến ước mong trả ơn

Sau khi mẹ qua đời tháng 11.2023 vì ung thư, chị Tố Nga (hiện là giảng viên Khoa Thương mại - Du lịch, Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM) từng không biết phải sống tiếp như thế nào. Gia đình chỉ có hai mẹ con, mẹ là động lực để chị cố gắng trong học tập, công việc và gần như mọi lựa chọn trong cuộc sống. "Mình luôn nghĩ mình làm việc này, đạt được điều kia, tất cả là vì mẹ, mong mẹ vui và tự hào. Đến khi mẹ mất, mình tự hỏi sẽ sống vì ai, bởi trước giờ mình đâu có nghĩ cho bản thân", chị Nga kể.

Tên gọi “Nắm tay mẹ” bắt nguồn từ bức ảnh chị Nga nắm tay mẹ trong khoảnh khắc cuối cùng tại bệnh viện ẢNH: NVCC, THIẾT KẾ: YẾN THI

Sau những ngày tháng chông chênh, chị dần trở lại với công việc, học cách thích nghi với cuộc sống vắng mẹ. Sự động viên của bạn bè, đồng nghiệp và những người từng trải qua mất mát tương tự giúp chị từng bước tìm lại sự cân bằng. Từ câu chuyện của mình, chị nghĩ đến các sinh viên (SV) đang phải vừa học tập, vừa chăm mẹ bệnh nặng. Chị muốn làm điều gì đó để san sẻ với họ, bởi với chị, "mẹ nào cũng là mẹ".

"Thời điểm mẹ mắc bệnh ung thư và phải mổ, mình đang làm việc tại Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM). Mình được anh chị đồng nghiệp, các bạn trong câu lạc bộ của trường giúp đỡ để có tiền cho mẹ mổ sớm. Mình cảm thấy mang ơn rất nhiều người, nhưng bây giờ lại không biết đầy đủ những ai đã đóng góp để có thể cảm ơn từng người", chị Nga kể. Vì thế, chị chọn cách tiếp tục trao đi sự giúp đỡ mà mình từng nhận được, trước hết là dành cho các thế hệ SV của ngôi trường cũ.

Bên cạnh đó, thời SV, gia đình không quá dư dả, chị từng nhận nhiều học bổng để tiếp tục duy trì việc học. "Những học bổng này đã giúp mình rất nhiều trong những năm tháng SV. Lúc đó, mình đã mơ ước sau này khi cuộc sống ổn định sẽ lập một học bổng của riêng mình để hỗ trợ các bạn trẻ khác", chị Nga bộc bạch.

Từ 2 nguồn động lực ấy, học bổng "Nắm tay mẹ" ra đời.

Không cần bảng điểm, chỉ mong giúp đúng người

Tên gọi "Nắm tay mẹ" bắt nguồn từ bức ảnh chị Nga nắm tay mẹ trong khoảnh khắc cuối cùng tại bệnh viện. Với chị, "đó là cái nắm tay cuối cùng, nhưng cũng có thể là sự khởi đầu cho một hành trình mới", nơi chị tiếp tục trao yêu thương đến những người con khác.

Tháng 3.2025, chị Nga bắt đầu trao những suất học bổng đầu tiên cho SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nơi chị từng học tập, có nhiều gắn bó và nặng ân tình. Ban đầu, chị khá dè dặt khi chia sẻ về học bổng, một phần vì chị cho rằng giá trị mỗi suất không lớn, phần khác vì lo lắng khả năng duy trì lâu dài bởi tiền trao học bổng được trích từ tiền lương của bản thân. "Mình không thể biết trước tương lai sẽ thế nào, liệu mình có gặp khó khăn hay gia đình có biến cố gì hay không... Thôi thì mình làm được đến đâu thì cố gắng đến đó", chị cười.

Sau khi câu chuyện và ý tưởng học bổng được chia sẻ, bạn bè của chị cũng mong muốn chung tay hỗ trợ. Từ đó, học bổng dần mở rộng đến SV ở nhiều trường ĐH tại TP.HCM và các địa phương khác. Với các trường hợp không trực tiếp trao học bổng, chị Nga đọc, xét duyệt hồ sơ và kết nối người hỗ trợ với SV. "Số hồ sơ gửi về luôn nhiều hơn dự kiến, đọc xong hồ sơ chẳng biết lấy ai, bỏ ai vì hoàn cảnh nào cũng thương", chị kể.

Mỗi năm chị thường trao học bổng vào các ngày 8.3, lễ Vu lan và ngày 20.10, mỗi suất 3 triệu đồng, số lượng sẽ tùy khả năng ở thời điểm đó. Điểm đặc biệt là chị không bắt buộc SV nộp bảng điểm. Điều chị Nga quan tâm là hoàn cảnh của người mẹ, người con đang trải qua khi vừa học tập, vừa lo lắng cho sức khỏe, chi phí điều trị của mẹ.

Chị Nga trực tiếp đến thăm mẹ con em Lê Thị Tú Quyên và trao học bổng ẢNH: NVCC

Đậu Lê Văn Quân, SV Trường ĐH Quảng Bình (nay ở tỉnh Quảng Trị), nhận học bổng trong lúc gia đình chật vật với chi phí học tập và thuốc men. Bố em mắc bệnh tim bẩm sinh, đau dạ dày mạn tính, chỉ nặng 40 kg nhưng vẫn làm phụ hồ để kiếm sống. Mẹ suy kiệt sau nhiều lần phẫu thuật và tiếp tục phải điều trị các bệnh khác. "Học bổng này như sự sẻ chia vô cùng ấm áp và kịp thời", Quân chia sẻ.

Một trường hợp khác là Lê Thị Tú Quyên, SV Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Sau tai nạn giao thông, sức khỏe mẹ em suy yếu nhưng bà vẫn cố gắng làm việc tại một xưởng giày để lo chi phí sinh hoạt, học tập cho con. Công việc nặng nhọc khiến mẹ tiếp tục gặp vấn đề về gân tay, song bà không dám nghỉ vì lo gánh nặng kinh tế. "Tháng 3.2025, cô Nga đến tận nơi thăm hỏi, trao học bổng, tiếp thêm động lực cho hai mẹ con vượt qua khó khăn", Quyên kể.

Hãy nói lời thương mẹ khi còn có thể

Mỗi đợt trao học bổng, chị Nga thường dành thời gian đến bệnh viện hoặc nhà để thăm những người mẹ. Trong thời gian mẹ chị điều trị ung thư, chị nhận ra đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện cũng có thể giúp người bệnh tạm quên nỗi lo, cảm thấy mình không đơn độc và được quan tâm.

Với những gia đình ở xa, chị kết nối qua các cuộc gọi video. Qua những lần thăm hỏi, chị nhận thấy bên cạnh sự hỗ trợ vật chất, điều khiến các mẹ xúc động còn là tình cảm mà con cái dành cho mình. Vì thế, chị thường khuyến khích SV nhân dịp nhận học bổng hãy nói với mẹ những điều vẫn giữ trong lòng. Có những bạn vốn gần gũi, dễ dàng bày tỏ tình cảm; nhưng cũng có người bật khóc ngay khi được gợi ý nói lời yêu thương.

"Mình vốn gần gũi, hay đùa giỡn và thường nói lời yêu thương với mẹ. Nhưng đến khi mẹ mất, mình vẫn cảm thấy mình chưa nói đủ", chị chia sẻ. Từ đó, chị mong các bạn đừng ngần ngại thể hiện tình cảm khi còn có cơ hội.