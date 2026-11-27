Tối 27.11, ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê (Quảng Ngãi), xác nhận 1 học sinh bị đuối nước, mất tích khi tắm biển Mỹ Khê. Hiện lực lượng chức năng đang triển khai tìm kiếm nạn nhân.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi tìm kiếm nạn nhân mất tích ở biển Mỹ Khê ẢNH: V.P

Theo thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, nhóm 6 học sinh Trường THCS An Phú 2 (xã An Phú) rủ nhau đến bãi biển Mỹ Khê, xã Tịnh Khê, để tắm biển.

Sau khi tắm xong, 5 học sinh lên bờ, riêng em B.V.T.M (14 tuổi, trú thôn Tây Hà, xã An Phú) quay trở xuống biển để rửa tay chân do dính cát. Trong lúc này, em M. không may bị sóng lớn cuốn trôi, mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp chính quyền địa phương 2 xã Tịnh Khê, An Phú cùng người dân tổ chức tìm kiếm nạn nhân.

Liên quan vụ việc, ông Trần Ngọc Xôn, Phó chủ tịch UBND xã An Phú (địa bàn em M. cư trú), xác nhận thông tin học sinh trên địa bàn tắm biển Mỹ Khê bị đuối nước mất tích.

Người thân cùng lực lượng chức năng mong sớm tìm kiếm thấy nạn nhân mất tích do tắm biển Mỹ Khê ẢNH: V.P

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, vùng biển Quảng Ngãi bao gồm đặc khu Lý Sơn đang có mưa rào và giông rải rác, gió bắc đến tây bắc cấp 5, giật cấp 6, sóng cao từ 2 - 3 m, biển động.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng biển Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to và giông, đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong giông. Cơ quan khí tượng cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển ở cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản trong vùng nguy hiểm có thể chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh và sóng lớn. Người dân cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, hạn chế các hoạt động trên biển trong điều kiện biển động, nhằm đảm bảo an toàn.

