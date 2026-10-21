Học sinh 88 phường, xã được TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền học bơi

Nội dung trên được nêu trong hồ sơ dự thảo nghị quyết hỗ trợ chi phí học bơi và chi phí vận chuyển phục vụ tổ chức dạy bơi an toàn cho học sinh tiểu học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ở địa bàn có nguy cơ đuối nước cao đang được UBND TP.HCM lấy ý kiến rộng rãi.

Theo đề xuất, đối tượng thụ hưởng là học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 đang học tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập thuộc 88 phường, xã, đặc khu có nguy cơ đuối nước cao, chưa được cấp giấy chứng nhận biết bơi an toàn. Danh sách 88 đơn vị gồm 1 đặc khu, 41 phường và 46 xã là địa phương ven biển, ven sông lớn và có công trình thủy lợi, đập dâng hoặc hồ chứa nước.

Việc xác định đối tượng được thực hiện thông qua kiểm tra, đánh giá đầu vào do cơ sở giáo dục tổ chức trước khóa học. Học sinh đạt yêu cầu ở kỳ kiểm tra, đánh giá cuối khóa theo chương trình dạy bơi an toàn của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ được cấp giấy chứng nhận biết bơi an toàn.

TP.HCM đề xuất hỗ trợ tiền học bơi cho học sinh lớp 3 đến lớp 5 ở 88 phường, xã, đặc khu ẢNH: PHAN DIỆP

Thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM cho thấy tại 88 địa bàn nói trên có 467.028 học sinh tiểu học, trong đó 367.524 em chưa biết bơi, chiếm 78,69%. Ước tính khoảng 189.568 học sinh lớp 3, lớp 4 và lớp 5 chưa biết bơi được sử dụng làm căn cứ xây dựng kịch bản dự toán.

Cơ quan soạn thảo cho biết việc lựa chọn 3 khối lớp này dựa trên ý kiến chuyên môn của Liên đoàn Thể thao dưới nước TP.HCM. Học sinh ở độ tuổi này được đánh giá có điều kiện phù hợp hơn về thể chất, tâm lý và khả năng tiếp thu kỹ thuật bơi, kỹ năng tự bảo vệ trong môi trường nước.

Học sinh lớp 1, lớp 2, học sinh trường ngoài công lập và học viên tại cơ sở giáo dục thường xuyên chưa thuộc phạm vi hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Các khu vực trung tâm cũng được dự kiến triển khai ở giai đoạn tiếp theo, tùy khả năng cân đối ngân sách.

Học sinh học bơi 15 buổi mỗi khóa

Theo dự thảo, mỗi học sinh được hỗ trợ tối đa 700.000 đồng chi phí học bơi cho một khóa, gồm 15 buổi học và 1 buổi kiểm tra, đánh giá cuối khóa; mỗi buổi học có thời lượng tối thiểu 60 phút.

Khoản hỗ trợ này được xác định trên cơ sở khảo sát giá dịch vụ thực tế, bao gồm chi phí thuê địa điểm dạy bơi, thù lao giáo viên, huấn luyện viên, nhân viên cứu hộ, nhân viên y tế và tổ chức kiểm tra cuối khóa.

Ngoài tiền học bơi, TP.HCM còn dự kiến hỗ trợ cả chi phí đưa đón đến địa điểm học bơi ẢNH: THẢO PHƯƠNG

Ngoài chi phí học bơi, thành phố cũng đề xuất hỗ trợ chi phí vận chuyển đưa, đón học sinh đến địa điểm học bơi, tối đa 20.000 đồng/học sinh/buổi, tính cả lượt đi và lượt về. Khoản này chỉ được thanh toán đối với những buổi thực tế có đưa, đón, không quá 16 buổi mỗi khóa, tương đương mức dự toán tối đa 320.000 đồng/học sinh/khóa.

Việc hỗ trợ không thực hiện bằng cách chi tiền trực tiếp cho học sinh. Cơ sở giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức dạy bơi, ký hợp đồng với đơn vị cung cấp dịch vụ và thanh toán theo số buổi tham gia thực tế, chi phí thực tế cùng hóa đơn, chứng từ hợp pháp, hợp lệ. Mỗi học sinh chỉ được hỗ trợ một lần, tương ứng một khóa học trong toàn bộ thời gian học tiểu học, kể cả trường hợp chuyển trường.

Với phương án gần 190.000 học sinh tham gia, kinh phí hỗ trợ học bơi dự kiến 132,7 tỉ đồng. Chi phí vận chuyển tạm tính 48,5 tỉ đồng, trên giả định 80% học sinh có nhu cầu sử dụng dịch vụ đưa, đón. Tổng kinh phí tối đa cho chính sách trên hơn 181 tỉ đồng.