Học sinh TP.HCM trải nghiệm ngành nghề nông thôn phát triển kỹ năng làm việc nhóm

Ngày 26.9, tại phường Vũng Tàu, Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM đã tổng kết chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TP.HCM năm 2026.

Học sinh xem lại hình ảnh các hoạt động trải nghiệm trước đó ẢNH: NGUYỄN LONG

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TP.HCM, cho biết chương trình trải nghiệm ngành nghề nông thôn TP.HCM năm 2026 là hoạt động giáo dục trải nghiệm nhằm giúp học sinh tìm hiểu giá trị của các ngành nghề nông thôn, khơi dậy tình yêu đối với các nghề truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc và phát triển nông thôn bền vững.

Đợt 1 diễn ra ngày 30.5 tại xã Long Điền (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), với sự tham gia của hơn 100 học sinh các trường THCS Nguyễn An Ninh, Nguyễn Trãi, Lê Quang Cường, Phước Thắng, Văn Lương và Câu lạc bộ Sách Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các em được trải nghiệm nghề làm muối truyền thống Long Điền, tham gia sáng tạo nghệ thuật từ hạt muối, trò chơi dân gian và tìm hiểu các sản phẩm đặc trưng của địa phương như bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt, bánh tét bắp Đất Đỏ, đan lát Long Hải, sò ốc mỹ nghệ Vũng Tàu...

Đợt 2 được tổ chức tại xã Nhuận Đức (khu vực TP.HCM), đợt 3 diễn ra tại khu vực Bình Dương cũ với sự tham gia của 200 học sinh.

Tại đợt 2 và 3, các em học sinh trải nghiệm nghề mây tre truyền thống, trực tiếp tìm hiểu các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Tham gia nhiều hoạt động như bắt cá, phiên chợ xanh, trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ và hội thi "Rung chuông vàng", trực tiếp thực hành vẽ tranh sơn mài; tìm hiểu nghề gốm truyền thống tại Lò lu Đại Hưng…

Theo ông Vũ Ngọc Đăng, sau 3 đợt tổ chức, chương trình đã đưa học sinh đến gần hơn với các ngành nghề nông thôn tiêu biểu như sản xuất muối, đan mây tre, sơn mài, gốm truyền thống và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Thông qua các hoạt động trải nghiệm, các em được trực tiếp quan sát, thực hành, giao lưu với nghệ nhân và người sản xuất, từ đó hiểu rõ hơn giá trị của lao động, nâng cao ý thức gìn giữ các nghề truyền thống, bảo tồn bản sắc văn hóa và bảo vệ môi trường.

Không chỉ mang lại những trải nghiệm thực tiễn, chương trình còn góp phần phát triển kỹ năng làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, khả năng giao tiếp và vận dụng kiến thức vào cuộc sống.

Sau mỗi đợt trải nghiệm, học sinh đều thực hiện bài thu hoạch bằng bài viết, tranh vẽ hoặc các sản phẩm sáng tạo; nhiều tác phẩm có chất lượng được tuyển chọn phục vụ công tác tuyên truyền và dự kiến xuất bản thành ấn phẩm giới thiệu về ngành nghề nông thôn TP.HCM.