Nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, các học sinh của lớp 2A1, Trường tiểu học và THCS Cô Tô (đặc khu Cô Tô, TP.Quảng Ninh) đã có một món quà đặc biệt tặng cô giáo của mình. Trên những đôi tay bé xíu của học trò là ghẹ, mực, cá khô, ốc biển, bí đao, súp lơ…

Cô giáo Nguyễn Thị Chuyên cùng những món quà của học sinh vùng đảo tặng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: THU BÁU

Những món quà được các em mang đến lớp để chúc mừng cô giáo chủ nhiệm Nguyễn Thị Chuyên nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.



Đoạn clip ghi lại cảnh những đứa trẻ trên đảo Cô Tô xếp hàng ngay ngắn, lần lượt trao quà cho cô giáo nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Nhiều người thích thú khi thấy những món quà đậm vị biển được các em nâng niu mang đến lớp.

Món quà bất ngờ từ học sinh đảo tiền tiêu

Chia sẻ với Thanh Niên, cô Nguyễn Thị Chuyên kể, sáng 19.11, khi đang chuẩn bị đến trường, cô bất ngờ nhận được điện thoại của một phụ huynh nhờ đến lớp sớm hơn thường lệ.

Cô giáo hạnh phúc với món quà của học sinh là sản vật vùng biển đảo như bí xanh, ghẹ, cá ruội... ẢNH: THU BÁU

Vừa bước qua cửa lớp, cô Chuyên ngỡ ngàng khi thấy học trò đã đứng thành hàng, mỗi em cầm trên tay một món quà nhỏ. Em mang con ghẹ, em cầm túi ốc, em mang mực, cá khô; có em lại ôm quả bí đao, cây súp lơ đến tặng cô.

Không có những hộp quà được gói ghém cầu kỳ, những đứa trẻ ở đảo Cô Tô mang đến lớp những thứ gần gũi nhất với cuộc sống gia đình mình.

Cô Chuyên đón từng món quà, vui vẻ trò chuyện cùng học trò. Với cô, điều đáng quý nhất là tình cảm hồn nhiên của những đứa trẻ và sự quan tâm của các gia đình dành cho giáo viên.

Các em học sinh được bố mẹ chuẩn bị ghẹ, cá ruội... đầy mộc mạc của người dân đảo gửi tới cô ẢNH: THU BÁU

"Học sinh trên đảo chủ yếu là con em các gia đình ngư dân. Những món quà học sinh mang tới rất chân thật và đáng quý, khiến tôi xúc động", cô Chuyên chia sẻ.

Theo cô Chuyên, trước ngày 20.11, Ban giám hiệu nhà trường đã quán triệt giáo viên không nhận quà có giá trị lớn hoặc những món quà nhạy cảm từ phụ huynh. Bản thân cô và các đồng nghiệp đều nghiêm túc thực hiện.

Bởi vậy, khi nhận những món quà là rau củ, hải sản quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày của người dân trên đảo, cô càng bất ngờ trước cách thể hiện tình cảm giản dị của phụ huynh và học sinh.

Nhà có gì, học trò mang tặng cô thứ ấy

Đằng sau những món quà đặc biệt ấy là một sự chuẩn bị đầy tình cảm của phụ huynh lớp 2A1.

Những món quà từ vườn nhà như súp lơ, bí xanh được học sinh tặng cô giáo nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 ẢNH: THU BÁU

Chị Nguyễn Thị Ngoan, phụ huynh em Gia Huy, cho biết cô Chuyên là giáo viên nghiêm túc, có chuyên môn tốt, được học sinh và phụ huynh yêu quý.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, các gia đình thống nhất không mua những món quà đắt tiền mà dành tặng cô những sản vật sẵn có. Nhà có rau tặng rau, nhà có hải sản gửi hải sản, mỗi người góp một chút tình cảm.

"Hôm qua, vừa đi bắt ốc về, tôi nhờ con trai mang một ít đến tặng cô. Các phụ huynh khác cũng gửi những món quà nhỏ theo tinh thần nhà có gì tặng nấy, miễn sao thiết thực và ý nghĩa", chị Ngoan kể.

Trước đó, phụ huynh còn cùng các con viết thư cảm ơn, trang trí bảng lớp bằng những lời chúc dành tặng cô giáo.

Giữa đảo Cô Tô, nơi cuộc sống của nhiều gia đình gắn với những chuyến ra khơi, món quà ngày 20.11 của học trò cũng mang theo hương vị biển quê nhà.

Một túi ốc vừa bắt, con ghẹ hay ít cá khô chẳng phải món quà lớn về vật chất. Nhưng với cô Chuyên, buổi sáng được học trò bất ngờ xếp hàng chờ tặng quà có lẽ sẽ là một kỷ niệm khó quên trong những năm tháng đứng lớp nơi đảo tiền tiêu.