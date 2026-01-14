Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định sức mạnh

Trong trận ra quân ở ngày khai mạc vòng loại khu vực TP.HCM (9.1) TNSV THACO cup 2026, đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã thể hiện sức mạnh của mình khi thắng thuyết phục đội Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM với tỷ số đến 6-0. Trong khi đội Học viện Hàng không Việt Nam ra quân để thua đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM tỷ số 2-0.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định sức mạnh ngay trận ra quân ở vòng loại khu vực TP.HCM Ảnh: Độc Lập

Sự chênh lệch về chuyên môn hiện rõ giữa đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng, một đội có bề dày về thành tích trong phong trào bóng đá sinh viên lâu nay, so với đội Học viện Hàng không Việt Nam chỉ đang từng bước có sự tiến bộ nhất định qua các mùa TNSV.

Vì vậy, nhiều dự đoán đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng sẽ có khả năng lớn giành thêm trận thắng đậm để củng cố chắc ngôi đầu, trước sự cạnh tranh của đối thủ cùng nhóm là đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM.

Đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng khẳng định quyết tâm lớn ở TNSV THACO cup 2026, rằng chỉ có mục tiêu đoạt chức vô địch mới làm hài lòng họ, sau các mùa trước không đạt được.

Để làm được điều này, thầy trò HLV Nguyễn Đình Long trước mắt cần củng cố vị trí đầu bảng ở nhóm 1. Qua đó, sẽ cầm chắc cơ hội giành suất vào vòng play-off trước lượt đấu cuối ở vòng bảng, khi sẽ gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp là đội Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TP.HCM lúc 16 giờ ngày 18.1.

Do đó, với tính chất quan trọng của trận đấu, các cầu thủ đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dù được đánh giá cao hơn, nhưng cũng sẽ phải hết sức tập trung để giành trận thắng một cách nhẹ nhàng nhất trước đội Học viện Hàng không Việt Nam.

Qua đó, cũng để bảo vệ lực lượng và thể lực cho trận đấu quyết định ở lượt cuối vòng bảng. Xa hơn là trận play-off cực kỳ quan trọng để giành vé vào vòng chung kết.