Việc đào tạo này giúp các học viên được thực hành kiến thức đã học và có các kinh nghiệm xử lý thực tế trên chính chuyến tàu của dự án metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên sẽ được đưa vào khai thác để phục vụ người dân TP.HCM.

Học viên lái tàu thích thú điều khiển đoàn tàu metro số 1

Chị Phạm Thị Thu Thảo, học viên lớp Kỹ thuật viên lái tàu, thích thú cho biết cảm giác rất là chân thực khi được lên tàu thực tế.

"Khi lên tàu thì khi kéo lực để tàu chạy thì mình cảm nhận được tàu di chuyển thì rất là thích, khi hãm tàu thì cũng cảm nhận được đồ ghì của tàu lại".

Tại trung tâm điều hành, một nhóm học viên khác cũng được hướng dẫn trực tiếp các thiết bị kỹ thuật tại phòng điều độ tàu để nắm rõ việc giám sát, vận hành tàu trên thức tế thông qua các hệ thống màn hình.

Anh Phạm Văn Hoàng, học viên lớp Kỹ thuật viên điều độ chạy tàu, cho biết: "Đây là một tuyến rất là mới của Việt Nam, để mà tiếp cận các thiết bị đòi hỏi một quá trình rất công phu, đòi hỏi mình phải nỗ lực hết mình để mà đào tạo vận hành an toàn cho tuyến mình. Những khó khăn cũng không có gì khó khăn cả, quan trọng là lớp phải đoàn kết, cố gắng học tập để tiếp thu các kiến thức từ chuyên gia để giúp vận hành an toàn, hiệu quả".

Trước đó, để phục vụ công tác đào tạo thực hành trên chính tuyến cho nhân viên Công ty HURC1, kể từ ngày 5.8.2024, nhà thầu Hitachi đã bắt đầu bàn giao toàn bộ hệ thống cơ điện của gói thầu CP3 cho Liên danh Tư vấn chung NJPT.

Ông Trần Đăng Thành, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV đường sắt đô thị số 1, cho biết: "Đây là một cột mốc rất quan trọng để anh chị có được kinh nghiệm thực tế thông qua công tác giảng dạy của chuyên gia Nhật Bản làm tiền đề sau tháng 8, tháng 9 thì đến tháng 10, tháng 11 sẽ thực hiện nhiệm vụ vận hành thử. Lúc này các anh chị đã có kinh nghiệm để lái tàu thật và sau đó bước vào khai thác thương mại".

Hiện nay, có 58 học viên ở lớp lái tàu và 24 nhân viên điều độ chạy tàu, tất cả đang được đào tạo theo đúng chương trình và nội dung được tư vấn NJPT lên kế hoạch và được chủ đầu tư phê duyệt.

Bên cạnh đó, có khoảng 300 nhân viên nhà ga cũng đang được đào tạo về hệ thống trang thiết bị tại các nhà ga. Điều này giúp cho những nhân viên này nắm được quy trình vận hành thực tế cũng như nắm được kết nối giao thông cụ thể tại các nhà ga.

"Trong số 381 nhân sự gồm nhân viên lái tàu, điều độ và vận hành nhà ga thì có khoảng hơn 90 anh chị đã từng hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an hoặc từng tham gia lực lượng phòng cháy chữa cháy. Thì các anh chị này có kỷ luật rất cao cũng như được đào tạo chính quy về an ninh, an toàn cứu nạn cứu hộ. Lực lượng sẽ tham gia rất tốt sau này. Không những trong quá trình đào tạo mà cả trong quá trình vận hành", ông Thành cho biết thêm.

Theo kế hoạch, quá trình đào tạo thực hành trên chính tuyến cho nhân viên Công ty HURC1 sẽ kết thúc trong tháng 9 năm 2024. Trên cơ sở đó, các nhân viên đã hoàn thành quá trình đào tạo sẽ tham gia vào công tác vận hành thử vào tháng 10 và tháng 11 năm 2024 với sự đánh giá độc lập của Tư vấn an toàn hệ thống (BVT) của Pháp.

Bà Vũ Minh Huyền, Phó trưởng Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM, cho biết: "Trên cơ sở báo cáo của tư vấn cũng như cái đánh giá công tác vận hành thử thì chủ đầu tư sẽ nộp hồ sơ để xin chứng nhận an toàn hệ thống cũng như nộp hồ sơ cho hội đồng kiểm tra nhà nước về nghiệm thu công trình xây dựng để hoàn thành công tác nghiệm thu và đưa dự án vào vận hành khai thác".

Hiện nay tiến độ triển khai thực hiện thi công dự án Xây dựng tuyến Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM đạt 98,38% tổng khối lượng. Trong đó, các gói xây dựng đoạn ngầm từ ga Bến Thành đến ga Nhà hát thành phố, gói xây dựng đoạn ngầm từ ga Nhà hát thành phố đến ga Ba Son và gói xây dựng đoạn trên cao và depot Long Bình đã đạt trên 99,9%. Gói mua sắm thiết bị cơ điện, đầu máy toa xe, đường ray và bảo dưỡng cũng đạt 96,6%. Riêng gói hệ thống công nghệ thông tin cho Văn phòng Công ty O&M đạt 30% khối lượng.