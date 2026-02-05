Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4, khát vọng đào tạo thêm nhiều nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam

Tiểu Bảo
Tiểu Bảo
05/02/2026 10:28 GMT+7

Tiếp tục sứ mệnh đào tạo những thế hệ cầu thủ tài năng, cống hiến cho nền thể thao nước nhà, Học viện bóng đá Nutifood chính thức khởi động chương trình tuyển sinh khóa 4 trên toàn quốc để tìm ra Quốc Việt, Lý Đức, Nhật Minh... mới.

Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4, khát vọng đào tạo thêm nhiều nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 1.

Cựu học viên Học viện Nutifood Quốc Việt ghi bàn mở tỷ số vào lưới U.23 Hàn Quốc

ảnh: Ted Trần

Học viện bóng đá Nutifood săn tìm nhân tài khóa 4

Mùa tuyển sinh khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood chính thức khởi động, dành cho tất cả các thí sinh nam có năng khiếu và yêu thích bóng đá, sinh năm 2014 và 2015 (11 và 12 tuổi) với 3 vòng gồm: vòng sơ tuyển, vòng loại và vòng chung kết, từ ngày 9.5 đến ngày 6.6.2026.

Vòng sơ tuyển được tổ chức quy mô tại 3 địa điểm gồm: TP.Hà Nội (ngày 9 - 10.5), TP.HCM (16 - 17.5) và Học viện bóng đá Nutifood ở Gia Lai (ngày 26 - 27.5).

Vượt qua vòng sơ tuyển, những thí sinh xuất sắc nhất sẽ tiếp tục tranh tài tại vòng loại (30 - 31.5) và vòng chung kết (2-6.6) tổ chức tại Gia Lai, qua đó được tuyển chọn trở thành học viên khóa 4 của Học viện bóng đá Nutifood.

Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4, khát vọng đào tạo thêm nhiều nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 2.

Học viện bóng đá Nutifood ăn mừng vô địch giải U.21 quốc gia 2021

ảnh: Linh Nhi

Đây là bước đầu giúp các em nhỏ đam mê bóng đá được phát huy tài năng để có cơ hội gia nhập một trong những "lò" đào tạo bóng đá trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay.

Ông Lê Nguyên Hòa - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nutifood cho biết: "Với định hướng là một học viện bóng đá phi lợi nhuận, Nutifood mong muốn tìm kiếm và ươm mầm các tài năng trẻ trên khắp cả nước, đồng thời đào tạo và chăm sóc các em một cách toàn diện.

Qua đó, Nutifood kỳ vọng góp phần xây dựng lực lượng kế cận vững chắc cho bóng đá Việt Nam, tạo điều kiện để các em phát triển và theo đuổi đam mê, đóng góp cho sự phát triển của thể thao nước nhà trên các đấu trường quốc tế trong tương lai".

Đào tạo toàn diện cho tương lai cầu thủ

Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4, khát vọng đào tạo thêm nhiều nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 3.

Học viên tập luyện tại Học viện bóng đá Nutifood

ảnh: Linh Nhi

Được thành lập vào năm 2015, Học viện bóng đá Nutifood sở hữu hai điểm mạnh nổi bật: cầu thủ trẻ được đào tạo kỹ thuật bài bản theo giáo trình bóng đá hiện đại, đồng thời được phát triển thể lực và tầm vóc vốn là thế mạnh của Nutifood, công ty dinh dưỡng hàng đầu Việt Nam.

Với mô hình đào tạo "2 trong 1", Nutifood hướng tới việc xây dựng một thế hệ cầu thủ trẻ toàn diện, nơi kỹ thuật hiện đại song hành cùng thể lực và tầm vóc lý tưởng.

Bên cạnh đó, trong suốt 7 năm đào tạo miễn phí tại Học viện bóng đá Nutifood, các học viên còn được học văn hóa, học tiếng Anh, các kỹ năng mềm và đạo đức sân cỏ để phát triển thành một hình mẫu cầu thủ toàn diện.

Học viện Nutifood tuyển sinh khóa 4, khát vọng đào tạo thêm nhiều nhân tài mới cho bóng đá Việt Nam- Ảnh 4.

Nutifood tuyển sinh khóa 4 để tìm thêm tài năng cống hiến cho bóng đá Việt Nam

ảnh: Linh Nhi

Sau hơn 10 năm hoạt động, Học viện bóng đá Nutifood đã đào tạo chuyên nghiệp cho 3 khóa gồm: khóa 1 (sinh năm 2003), khóa 2 (sinh năm 2004, 2005) và khóa 3 (sinh năm 2010 - 2011).

Dưới sự dẫn dắt của HLV người Pháp Guillaume Graechen, các cầu thủ Học viện bóng đá Nutifood đã đạt được nhiều thành tích ấn tượng tại các giải trẻ như: á quân U.17 năm 2020, á quân U.19 năm 2021, hạng 3 U.19 năm 2022 và đặc biệt là vô địch U.21 năm 2021.

Ngoài giải thưởng tập thể, nhiều cầu thủ cũng tạo dấu ấn cá nhân, được tham gia đội tuyển U.23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam, góp phần mang vinh quang cho bóng đá nước nhà như: Nguyễn Quốc Việt, Phạm Lý Đức, Nguyễn Nhật Minh, Nguyễn Thái Quốc Cường,…

Tin liên quan

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

CLB Nam Định và Xuân Son quyết đánh bại đối thủ Malaysia có 3 cầu thủ nhập tịch 'lậu'

Chiều 4.2, HLV Mauro khẳng định CLB Nam Định sẵn sàng đánh bại ông lớn Malaysia Johor Darul Ta'zim (DJT) để vào bán kết giải CLB ASEAN 2025 - 2026 với ngôi đầu bảng B.

U.23 Việt Nam được thưởng xe máy xịn: Ông Kim và học trò háo hức trải nghiệm… ngay trên sân khấu

U.23 Việt Nam tái đấu U.23 Trung Quốc và Thái Lan?

Khám phá thêm chủ đề

Nutifood U.23 Việt Nam Quốc Việt Lý Đức Nhật Minh Quốc Cường Lê Nguyên Hòa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận